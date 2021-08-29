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"Крим - це Україна", - на админгранице с оккупированным полуостровом открыли памятный знак в форме гранитного сердца. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

По случаю 30-й годовщины Независимости Украины на КПВВ "Каланчак" открыли памятный знак "Слава Украине! Героям слава! Крым - это Украина!", выполненный в форме гранитного сердца.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.

Его выполнила семья скульпторов Рожик из города Коростышев.

"Коростышевский скульптор заслуженный художник Украины Виталий Рожик за три десятка лет создал около 500 работ из природного камня, в частности, он создатель десятка скульптур выдающихся украинцев. Поэтому когда мы обратились с просьбой сделать памятный знак "Крым - это Украина!", они с женой Натальей даже не колебались", - сказала организатор мероприятия, киевский волонтер Марина "Квітка".

По ее словам, форма памятного знака выбрана неслучайно, ведь Украина постоянно помнит события, связанные с оккупацией солнечного сердца страны - полуострова Крым.

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Крим - це Україна, - на админгранице с оккупированным полуостровом открыли памятный знак в форме гранитного сердца 01

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+15
Только мне показалось, что это больше на надгробие похоже?
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29.08.2021 20:57
+14
Кіт Вчений

Для ******** країни етнічне походження громадянина другорядне.Головне його ототожнення з саме цією краіною,сприйняття її світоглядних аксіомов як власних.
Нема жодних народів-братів та краін-сестер.Це совкова брехня.
Країна тому і виокремлюється,що має відмінні від інших інтереси
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29.08.2021 21:00
+7
прилагательное русский, тебя снова в твоих мокшанских ****** на бутылке отдыхать заставили?
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29.08.2021 21:08
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Только мне показалось, что это больше на надгробие похоже?
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29.08.2021 20:57 Ответить
Та отож. "Крим - це Україна", - на адмінмежі з окупованим півостровом відкрили пам'ятний знак у формі гранітного серця - Цензор.НЕТ 7502
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29.08.2021 22:28 Ответить
Не тільки Вам , але може то прозорий натяк ..........
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30.08.2021 11:08 Ответить
Вы лучше арку "Дружбы народов" в Киеве спилите...
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29.08.2021 20:59 Ответить
Кіт Вчений

Для ******** країни етнічне походження громадянина другорядне.Головне його ототожнення з саме цією краіною,сприйняття її світоглядних аксіомов як власних.
Нема жодних народів-братів та краін-сестер.Це совкова брехня.
Країна тому і виокремлюється,що має відмінні від інших інтереси
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29.08.2021 21:00 Ответить
прилагательное русский, тебя снова в твоих мокшанских ****** на бутылке отдыхать заставили?
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29.08.2021 21:08 Ответить
Батенька, да вы хам набутылочное
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29.08.2021 22:59 Ответить
просто русский, - это диагноз!
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29.08.2021 21:12 Ответить
Барига , мальдіви , ліпєцкая хвабріка , зрада , пльонкі деркача .. Прі чьом тут Зе . ?
"Крим - це Україна", - на адмінмежі з окупованим півостровом відкрили пам'ятний знак у формі гранітного серця - Цензор.НЕТ 4434 .
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29.08.2021 21:21 Ответить
Оно вообще не знает что такое Черное море, оно по болотам специалист, вот и квакает как лягушка.
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29.08.2021 21:21 Ответить
С чего такой вывод? Вы живете на берегу?)))
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29.08.2021 21:10 Ответить
Не подобається море,яке викопали наші предки?Звіздуй не південний берег Білого.
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29.08.2021 22:32 Ответить
А ещё лучше на курорты моря лаптевых
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29.08.2021 23:00 Ответить
В Форосе и Новом Свете - именно такая вода.
А в Ялте фекалии в прибрежной зоне плавают - там труба прохудилась ещё с совка и канализация недалеко от берега выходит в море.
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29.08.2021 21:11 Ответить
Зависит от погодно-природных условий. Помню в бухте Севастополя с парома метров на 6 дно просматривалось. Но было это не долго. А вообще Чёрное море - исключительно странный водоём. Есть мнение, что глубинный сероводород там сжирает львиную часть загрязнений.
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29.08.2021 21:36 Ответить
Вот опять Европа приняла новые сотни диких зверушек, которые прутся в сытую Европу, чтобы жить на пособия, плодиться и пожирать остатки цивилизации.
"Крим - це Україна", - на адмінмежі з окупованим півостровом відкрили пам'ятний знак у формі гранітного серця - Цензор.НЕТ 5302
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29.08.2021 21:16 Ответить
"Крим - це Україна", - на адмінмежі з окупованим півостровом відкрили пам'ятний знак у формі гранітного серця - Цензор.НЕТ 8614 . "Крим - це Україна", - на адмінмежі з окупованим півостровом відкрили пам'ятний знак у формі гранітного серця - Цензор.НЕТ 2398 .
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29.08.2021 21:31 Ответить
"Крим - це Україна", - на адмінмежі з окупованим півостровом відкрили пам'ятний знак у формі гранітного серця - Цензор.НЕТ 6659 "Крим - це Україна", - на адмінмежі з окупованим півостровом відкрили пам'ятний знак у формі гранітного серця - Цензор.НЕТ 3416
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29.08.2021 21:33 Ответить
"Крим - це Україна", - на адмінмежі з окупованим півостровом відкрили пам'ятний знак у формі гранітного серця - Цензор.НЕТ 800
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29.08.2021 22:40 Ответить
И вообще я бы за то, что бы газовую трубу разобрали и выложили самый большой трезубез в мире.
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29.08.2021 23:06 Ответить
Как по мне, это уже было лишним...
В Норвегии на границе установили знак, запрещающий мочиться в сторону РФ
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29.08.2021 23:15 Ответить
паРаша это новое фашистское недогосударство ,
его существование - близится к концу, территория - к разделу !
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29.08.2021 23:21 Ответить
 
 