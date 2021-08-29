"Крим - це Україна", - на админгранице с оккупированным полуостровом открыли памятный знак в форме гранитного сердца. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
По случаю 30-й годовщины Независимости Украины на КПВВ "Каланчак" открыли памятный знак "Слава Украине! Героям слава! Крым - это Украина!", выполненный в форме гранитного сердца.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.
Его выполнила семья скульпторов Рожик из города Коростышев.
"Коростышевский скульптор заслуженный художник Украины Виталий Рожик за три десятка лет создал около 500 работ из природного камня, в частности, он создатель десятка скульптур выдающихся украинцев. Поэтому когда мы обратились с просьбой сделать памятный знак "Крым - это Украина!", они с женой Натальей даже не колебались", - сказала организатор мероприятия, киевский волонтер Марина "Квітка".
По ее словам, форма памятного знака выбрана неслучайно, ведь Украина постоянно помнит события, связанные с оккупацией солнечного сердца страны - полуострова Крым.
Пожалуйста, подождите...
Для ******** країни етнічне походження громадянина другорядне.Головне його ототожнення з саме цією краіною,сприйняття її світоглядних аксіомов як власних.
Нема жодних народів-братів та краін-сестер.Це совкова брехня.
Країна тому і виокремлюється,що має відмінні від інших інтереси
.
А в Ялте фекалии в прибрежной зоне плавают - там труба прохудилась ещё с совка и канализация недалеко от берега выходит в море.
В Норвегии на границе установили знак, запрещающий мочиться в сторону РФ
его существование - близится к концу, территория - к разделу !