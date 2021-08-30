РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12358 посетителей онлайн
Новости Фото Политика УкраиныФоторепортажЗдоровье Помощь Украине Борьба с коронавирусом
2 455 10
вакцина (3815) США (23185) COVID-19 (18599) Блинкен (749)

США поставили Украине почти 2,2 млн доз вакцин против COVID-19, - Блинкен. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж Здоровье

Вторая партия американских вакцин против COVID-19 доставлена ​​в Украину. Количество вакцин приближается к отметке 2,2 миллиона доз.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен в Twitter.

"Я рад сообщить, что вторая партия вакцин против COVID-19 доставлена ​​в Украину в рамках нашей программы. Количество вакцин, отправленных в Украине, на сегодняшний день приближается к отметке 2,2 млн доз. Этот шаг подтверждает приверженность США победе над глобальной пандемией и помощи Украине", - написал дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав разрывает контракт на поставку COVID-вакцин из Индии, - Ляшко

США поставили Украине почти 2,2 млн доз вакцин против COVID-19, - Блинкен 01
США поставили Украине почти 2,2 млн доз вакцин против COVID-19, - Блинкен 02
Фото: Блинкен/Twitter

США поставили Украине почти 2,2 млн доз вакцин против COVID-19, - Блинкен 03
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зелені суки ковідний фонд розібрали по кишеням, а тепер чекають від Ковакса вакцини.
показать весь комментарий
30.08.2021 08:18 Ответить
Це ж новиє літса, а не абищо.
показать весь комментарий
30.08.2021 08:27 Ответить
"Друзьям" - уколы и одеяла. "Врагам" - самолёты, вертолеты, оружие ...
показать весь комментарий
30.08.2021 08:59 Ответить
Вони забов'язані нам щось поставляти, за власний рахунок? Сумніваюсь.
показать весь комментарий
30.08.2021 10:41 Ответить
Ось же піндоси все чіпують нас))) А насправді то є повний піз... Продинаміти міжнародні закупки. Роздеребанити ковідний фонд. А потім бідкатися. І просити бо ж..а. Статистика каже що ще дуже ймовірний 20-й. Як москалі кажуть "можем повторить".
показать весь комментарий
30.08.2021 09:44 Ответить
нужно открывать производство в каждой стране, и бесплатно передавать технологию изготовления всем желающим
для того, чтоб реально вести борьбу с коронавирусом, а не просто стараться заработать побольше денег на общем несчастье.
показать весь комментарий
30.08.2021 10:30 Ответить
такая проблема есть, но она не в самой технической базе, а в жадности.
если бы цель была победить коронавирус, а не заработать побольше бабла, тогда при бесплатной передачи технологии изготовления вакцины, недорогой (если сравнивать со стоимостью последствий коронавируса и закупкой вакцин у монополистов с огромными наценками) модернизации/обновления оборудования а также дополнительному обучению персонала, уже сейчас больше половины стран моглы бы выпускать вакцины.
показать весь комментарий
30.08.2021 14:46 Ответить
Дякуємо.
показать весь комментарий
30.08.2021 10:42 Ответить
Вот где настоящие друзья 👍
показать весь комментарий
30.08.2021 11:43 Ответить
 
 