США поставили Украине почти 2,2 млн доз вакцин против COVID-19, - Блинкен. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж Здоровье
Вторая партия американских вакцин против COVID-19 доставлена в Украину. Количество вакцин приближается к отметке 2,2 миллиона доз.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен в Twitter.
"Я рад сообщить, что вторая партия вакцин против COVID-19 доставлена в Украину в рамках нашей программы. Количество вакцин, отправленных в Украине, на сегодняшний день приближается к отметке 2,2 млн доз. Этот шаг подтверждает приверженность США победе над глобальной пандемией и помощи Украине", - написал дипломат.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
для того, чтоб реально вести борьбу с коронавирусом, а не просто стараться заработать побольше денег на общем несчастье.
если бы цель была победить коронавирус, а не заработать побольше бабла, тогда при бесплатной передачи технологии изготовления вакцины, недорогой (если сравнивать со стоимостью последствий коронавируса и закупкой вакцин у монополистов с огромными наценками) модернизации/обновления оборудования а также дополнительному обучению персонала, уже сейчас больше половины стран моглы бы выпускать вакцины.