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Украина усиливает автомобильное и ж/д сообщение с Молдовой, - Кубраков. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

Правительство работает над решениями, которые дадут толчок для усиления обеих стран, в частности через инфраструктурные.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

В этом году в рамках президентской программы "Большая стройка" возобновили 116 км трассы Р-08 Немиров-Ямполь, которая является основной составляющей пути из Киева в Кишинев. Сейчас ведутся подготовительные работы к строительству нового международного моста через реку Днестр в Винницкой области в окрестностях приграничных населенных пунктов Ямполь и Косэуць.

"Украина берет на себя все финансовые обязательства по строительству моста. Совместными усилиями должны обеспечить логистику на строительную площадку, безопасность всех процессов. Это будет самый быстрый и комфортный путь между двумя столицами - минуя Приднестровье", - заявил Кубраков.

Отмечается, что сейчас Украину и Молдову соединяет только один мост в зоне пункта пропуска "Могилев-Подольский - Отач".

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Среди приоритетов также восстановление железнодорожного сообщения между Украиной и Молдовой после пандемии коронавируса.

По словам главы Мининфраструктуры, в 2019 году железной дорогой путешествовало около 90 тыс. пассажиров. За 2019 год количество пассажиров выросло на 30%. Самым популярным был рейс Кишинев - Одесса. Из-за разгара пандемии сообщение было остановлено.

Отныне поезд Кишинев - Одесса будет курсировать ежедневно. Пассажиры могут утром выехать из Кишинева (7:09) и еще до обеда (10:55) быть в Одессе. Обратный рейс - вечером (18:36 - 22:33). Следующее приоритетное направление – Киев-Кишинев.

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"Прорабатываем также возможности усиления сотрудничества в морском, речном и авиационном сообщении. Если "Большая стройка" внутри страны - для целостности и единства Украины, то масштабные инфраструктурные проекты с дружественными соседними странами - это наша инвестиция в безопасность и благосостояние в регионе", - подытожил Кубраков.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский и Президент Республики Молдова Майя Санду подписали совместное заявление о важности развития украинского-молдавских двусторонних отношений.

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Украина усиливает автомобильное и ж/д сообщение с Молдовой, - Кубраков 01
Украина усиливает автомобильное и ж/д сообщение с Молдовой, - Кубраков 02
Украина усиливает автомобильное и ж/д сообщение с Молдовой, - Кубраков 03

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+8
Чаусов становится все больше... Пора дорогу расширять.
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30.08.2021 09:16
+5
Украина усиливает автомобильное и ж/д сообщение с Молдовой!? УСИЛИВАЕТ!? Очень грамотный редактор .... в ЦЕНЗОР.НЕТ
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30.08.2021 09:22
+5
Україна посилює автомобільне і залізничне сполучення з Молдовою, - Кубраков - Цензор.НЕТ 1915
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30.08.2021 09:37
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Чаусов становится все больше... Пора дорогу расширять.
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30.08.2021 09:16 Ответить
Украина усиливает автомобильное и ж/д сообщение с Молдовой!? УСИЛИВАЕТ!? Очень грамотный редактор .... в ЦЕНЗОР.НЕТ
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30.08.2021 09:22 Ответить
Да, філологічна деградація прогресує
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30.08.2021 09:32 Ответить
таков конструктив
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30.08.2021 09:40 Ответить
не могу понять - у нас прямо пробки стоят в сторону молдовы? есть один мост - нафига строить еще один? денег много лишних?
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30.08.2021 09:33 Ответить
Скоро, на всех трассах Украины загоревшие парни предлагающие рандолевые печатки.
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30.08.2021 09:36 Ответить
Україна посилює автомобільне і залізничне сполучення з Молдовою, - Кубраков - Цензор.НЕТ 1915
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30.08.2021 09:37 Ответить
Отныне поезд Кишинев - Одесса будет курсировать ежедневно. Пассажиры могут утром выехать из Кишинева (7:09) и еще до обеда (10:55) быть в Одессе. Обратный рейс - вечером (18:36 - 22:33). Следующее приоритетное направление - Киев-Кишинев, ромы и карманники добро пожаловать.
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30.08.2021 09:39 Ответить
ну и Чауса можно транспортировать регулярно
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30.08.2021 10:59 Ответить
Тысячи чаусов.
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30.08.2021 11:00 Ответить
Ну хоть с этими еще можно, и то хорошо.
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30.08.2021 09:43 Ответить
Ось що Вовочка животворящий робить. Україна посилює автомобільне і залізничне сполучення з Молдовою, - Кубраков - Цензор.НЕТ 8736
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30.08.2021 09:55 Ответить
Щодо поїздів "Одеса - Кішінів"...
Спочатку планувалось, що будуть їздити два поїзди - один наш, і один молдовський, але по факту в Молдові зрозуміли, що в них проблеми з рухомим складом, тож в результаті їздить тільки один.
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30.08.2021 10:32 Ответить
 
 