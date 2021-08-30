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боеприпасы (1938) Киевская область (3537) Нацполиция (15739) правоохранительные органы (2944) тайник (127)

Гранаты, патроны и комплектующие детали к оружию: прохожий обнаружил в заброшенном здании в Броварах две сумки с боеприпасами. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

В городе Бровары (Киевская область) на территории заброшенной постройки местный житель обнаружил две сумки, в которых находились взрывоопасные предметы, и сразу сообщил об этом в полицию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области

По указанному адресу немедленно прибыла следственно-оперативная группа, группа реагирования патрульной полиции Броварского районного управления полиции и взрывотехники.

Правоохранители обнаружили гранату Ф-1, четыре гранаты РГД-5, тротиловые шашки, наручники, граната "ВОГ" и два запала "УЗРГМ", а также 988 патронов различного калибра, магазин к АК-74 с патронами калибра 5,45 мм в количестве 30 шт., детали к карабину Мосина и к автомату Калашникова.

Все изъятые вещественные доказательства направлены на проведение соответствующих экспертиз.

Гранаты, патроны и комплектующие детали к оружию: прохожий обнаружил в заброшенном здании в Броварах две сумки с боеприпасами 01

Специалист взрывотехнической службы обследовал окружающую местность, чтобы исключить наличие других взрывоопасных предметов.

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По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Гранаты, патроны и комплектующие детали к оружию: прохожий обнаружил в заброшенном здании в Броварах две сумки с боеприпасами 02

Досудебное расследование продолжается.

Работники полиции устанавливают личность человека, который оставил опасные предметы и пути происхождения боеприпасов.

"Если вы нашли взрывоопасные предметы или имеете информацию о лицах, коорые незаконно их хранят, просим сообщить по спецлинии полиции "102". Анонимность гарантируется!" - добавили в ведомстве.

Гранаты, патроны и комплектующие детали к оружию: прохожий обнаружил в заброшенном здании в Броварах две сумки с боеприпасами 03
Гранаты, патроны и комплектующие детали к оружию: прохожий обнаружил в заброшенном здании в Броварах две сумки с боеприпасами 04
Фото: сайт полиции
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Чого він шлявся по "заброшенным зданиям"?
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30.08.2021 11:22 Ответить
Вакцинироваться хотел
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30.08.2021 11:31 Ответить
да с пивбара шел. проходил мимо. вот и обнаружил...
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30.08.2021 11:49 Ответить
Гранати, набої і комплектуючі деталі до зброї: перехожий виявив у закинутій будівлі в Броварах дві сумки з боєприпасами - Цензор.НЕТ 1943
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30.08.2021 11:51 Ответить
нет, он расклеивал против зеленского листовки
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30.08.2021 22:10 Ответить
Да пошел по грибочки, наверное. А кто ищет, тот всегда найдет - баклажанчики.
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30.08.2021 11:42 Ответить
внимание людей привлекло то, что мужик где то шастал а не сам арсенал. потому и живем хреново, что смотрим не на то, думаем о другом и все превращаем в (подъе....ку) когда за нашими спинами твориться хрен знает что и в президенты +руководство страной попадают хрен знает кто. прикольно же....
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30.08.2021 12:24 Ответить
это не арсенал, а какой-то дикий набор Плюшкина. Человек в здравом уме не станет собирать такой бесполезный металлолом!
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30.08.2021 12:53 Ответить
приципить это соседке снизу на дверь и шарахнуть ))
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30.08.2021 13:29 Ответить
 
 