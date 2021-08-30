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награда (1674) военнослужащие (5637) 54 отдельная мехбригада (148) 72 отдельная механизированная бригада (196)

После выполнения боевых задач из района ООС вернулись воинские части ОК "Север". ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

После девяти месяцев выполнения боевых задач дома встречали воинов 72 бригады имени Черных Запорожцев и 54-го отдельного разведывательного батальона имени Михаила Тыши.

Как информирует Цензор.НЕТ, в Белой Церкви на Киевщине встретили отдельную механизированную бригаду Черных Запорожцев, а в Новоград-Волынском Житомирской области - воинов разведывательного батальона.

Личный состав 72 бригады в течение девяти месяцев выполнял задачи по назначению в районе проведения ООС на Авдеевском направлении. Разведчики же, чью военную часть на День Независимости Украины почетно назвали именем Михаила Тыши, несли службу вдоль всей линии разграничения Донецкой области в течение такого же срока.

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Минутой молчания воины и гости торжеств вспомнили погибших побратимов. На территории военного городка 72 бригады в память воинов возложили цветы к памятному знаку погибшим. За эту ротацию погибли три защитника 72 бригады старший солдат Сергей Петраускас, солдат Владислав Мороз, старший солдат Вячеслав Минкин. Навеки останутся в памяти и два воина из 54 батальона старший солдат Александр Пекур и старший солдат Алексей Кайданович.

Среди представителей высшего командования личный состав 72-й бригады приветствовали заместитель командующего Сухопутными войсками ВС Украины генерал-майор Александр Голоднюк, бывший командир 72-й бригады генерал-лейтенант Андрей Грищенко, начальник отдела морально-психологического обеспечения управления ОК "Север" полковник Олег Гуменный.

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За добросовестное выполнение боевых задач военнослужащие 72-й бригады награждены нагрудным знаком Министра обороны Украины "За образцовую службу" и отличием - 9 мм пистолет АПС. От Главнокомандующего ВС Украины - почетным нагрудным знаком "За достижения в военной службе II степени", от командующего Сухопутными войсками ВС Украины - знаком "За особую службу" III степени и ценными подарками. От командующего операцией Объединенных сил - "Козацьким хрестом" I, II и III степеней, знаком отличия "За победу и верность". Вручили подарки и награды и от командующего войсками ОК "Север" и командира собственно бригады - нагрудный знак "Украина или смерть", а также награду - кольцо Черных запорожцев "Адамова голова", медали "За оборону Авдеевки". Присоединился к поздравлениям и наградам Почетный консул Литвы в Луганской области, президент фонда князя Константина Острожского Робертас Габулас. Вручил армейцам награды князя Константина Острожского. 

Торжества по случаю возвращения 54-го отдельного разведывательного батальона также прошли с участием гостей и с вручением наград.

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После выполнения боевых задач из района ООС вернулись воинские части ОК Север 01
После выполнения боевых задач из района ООС вернулись воинские части ОК Север 02
После выполнения боевых задач из района ООС вернулись воинские части ОК Север 03
После выполнения боевых задач из района ООС вернулись воинские части ОК Север 04
После выполнения боевых задач из района ООС вернулись воинские части ОК Север 05
После выполнения боевых задач из района ООС вернулись воинские части ОК Север 06
После выполнения боевых задач из района ООС вернулись воинские части ОК Север 07
После выполнения боевых задач из района ООС вернулись воинские части ОК Север 08
После выполнения боевых задач из района ООС вернулись воинские части ОК Север 09
После выполнения боевых задач из района ООС вернулись воинские части ОК Север 10
После выполнения боевых задач из района ООС вернулись воинские части ОК Север 11
После выполнения боевых задач из района ООС вернулись воинские части ОК Север 12
После выполнения боевых задач из района ООС вернулись воинские части ОК Север 13
После выполнения боевых задач из района ООС вернулись воинские части ОК Север 14
После выполнения боевых задач из района ООС вернулись воинские части ОК Север 15
После выполнения боевых задач из района ООС вернулись воинские части ОК Север 16
После выполнения боевых задач из района ООС вернулись воинские части ОК Север 17
После выполнения боевых задач из района ООС вернулись воинские части ОК Север 18
После выполнения боевых задач из района ООС вернулись воинские части ОК Север 19
После выполнения боевых задач из района ООС вернулись воинские части ОК Север 20
После выполнения боевых задач из района ООС вернулись воинские части ОК Север 21

Автор: Богдан Гуньковський
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Дякуємо Вам ,козаки, за наше мирне життя.
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30.08.2021 13:15 Ответить
Класс, нашел на фотках своего кума!
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30.08.2021 13:27 Ответить
Гарний привід!!! Віка вам та здоров"я !!)))
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30.08.2021 13:31 Ответить
После выполнения боевых задач из района ООС вернулись воинские части ОК "Север" - Цензор.НЕТ 1718

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30.08.2021 13:28 Ответить
ЦН не змінюється ,знов ОК"Север" ,чому не ОК"Пивнич"(рос) ??))))
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30.08.2021 13:30 Ответить
Да .убрали указ Порошенко о 6 месяцах в оос теперь 9 месяцев минимум .месяц отпуск с семьями два на полигонах .уходить с ВСУ начали массово да и людей начали просто задачи..ать как по команде
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30.08.2021 13:32 Ответить
шо за маузер в кобуре и кому....о телек подарили
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30.08.2021 13:42 Ответить
З поверненням, рідненькі !!! Героям слава !!!
Після виконання бойових завдань з району ООС повернулися військові частини ОК "Північ" - Цензор.НЕТ 7309
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30.08.2021 14:36 Ответить
Низкий поклон вам, защитники!!!
Після виконання бойових завдань з району ООС повернулися військові частини ОК "Північ" - Цензор.НЕТ 5441
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30.08.2021 16:23 Ответить
 
 