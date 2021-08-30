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Пьяный водитель сбил супругов с 5-летней дочкой по дороге к базе отдыха на Хортице, - полиция. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

На острове Хортица по дороге к базе отдыха, водитель иномарки в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь на повышенной скорости, травмировал супругов и их пятилетнюю дочь. Его задержали согласно статье 208 УПК Украины. Проводится досудебное расследование уголовного производства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.

"29 августа около 20:00 в отдел полиции № 1 Запорожского районного управления поступило сообщение о том, что на острове Хортица произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали три человека.

На месте происшествия, полицейские установили, что водитель автомобиля "Honda Accord", 1972 года на автодороге между кафе "Казацкое подворье" и домом отдыха "Пектораль" не соблюдая скоростной режим, осуществил наезд на пешеходов: мужчину и женщину 1986 и 1993 года рождения, а также их малолетнюю дочь", - сказано в сообщении.

Пьяный водитель сбил супругов с 5-летней дочкой по дороге к базе отдыха на Хортице, - полиция 01
Фото: сайт полиции

Обоих родителей с многочисленными травмами доставили в больницу, а ребенка с политравмой госпитализировали в Запорожскую областную детскую больницу. Сейчас ее состояние тяжелое.

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Установлено, что водитель транспортного средства находился в состоянии алкогольного опьянения. В его крови обнаружено 1,6 промилле алкоголя. За совершение тяжкого правонарушения полицейские задержали мужчину по статье 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следственным открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Проводится досудебное расследование.

Полиция обращается к свидетелям ДТП или водителей транспортных средств, которые имеют видеозаписи, касающиеся указанного события, с просьбой откликнуться и обратиться по телефону (098) 987-94-44 или "102".

Напомним, в Мелитополе полиция задержала водителя легковушки, который в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на трех пешеходов.
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Топ комментарии
+10
Есть вероятность, что отмажется. Страна погружена в хаос тотальной коррупции и безвластия. Моя история тому пример. Я, жертва преступления, вынужден тратить последние деньги для того, чтобы доказать что преступление было и что я жертва. Абсурд для нормальной страны! В моём случае Государство Украина, в лице Полиции и Суда, полностью защищает интересы преступника. Такое государство нежизнеспособно. Сейчас меня обложили со всех сторон - Следственное управление уже 15 месяцев фальсифицирует дело - Николаевская судмедэкспертиза помогает второй фальсифицированной экспертизой - Прокуратура не видит в этом никаких нарушений - Руководство МВД присылает какие-то невразумительные ответы, не касающиеся сути жалоб, Суды нарушают все сроки и принимают решения задним числом. Вся гниль украинской правоохранительной и судебной системы в моём деле. Завтра это может коснуться любого гражданина Украины. И сейчас ситуация такая, что чтобы сдвинуть это расследование мне нужно потратить колоссальные средства на адвокатов и медэкспертизы (они платные и очень дорогие). А все деньги давно ушли на лечение. Только общественный резонанс может как то помочь. Прошу распространять эту информацию в сетях https://www.youtube.com/watch?v=H1n74acRS2k.
……..
Вот эта история в ФБ - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=100822815524308&id=100067897680637
А вот как украинский суд помогает топить это дело - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=131109312495658&id=100067897680637
Вот ещё публикации по моей истории - https://nikcenter.org/newsItem/63933
, https://rp.mk.ua/2021/07/29087/
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30.08.2021 14:01
+7
А чего номер заретушировали? Страна должна знать своих "героев".
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30.08.2021 13:54
+7
Зачем видеозаписи? Не хватает доказательств, чтобы обвинить падлюку в преступлении и закрыть на два месяца в СИЗО? Наверное, отпустили под честное слово алкаша?
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30.08.2021 13:59
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Ну і шоа!? Какая разніца?
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30.08.2021 13:50 Ответить
Дайте ему еще 100 дней
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30.08.2021 13:51 Ответить
Що за "кАзацкое подворье" ? До чого в Україні кізяки расейські ? Не забувайте, що Херсонська, Запорізька, Одеські області будуть перші, по яких буде удар Мордора !
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30.08.2021 14:16 Ответить
На Хортиці не кацапські, а українські.
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30.08.2021 14:29 Ответить
А назва "кАзацкое подворье" ??? Не кОзаки, а кАзаки - це кацапські кізяки там.
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30.08.2021 14:38 Ответить
Тут скоріш за все цензор так пише, російськомовне видання.
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30.08.2021 14:42 Ответить
Щас бы в 2021 году употреблять слово "иномарка".
Якась нинаша машина.
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30.08.2021 13:52 Ответить
А чего номер заретушировали? Страна должна знать своих "героев".
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30.08.2021 13:54 Ответить
доказательства есть?
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30.08.2021 14:04 Ответить
у нас потерпевшие должны были снять видео как на них едет и сбивает машина и чтобы номера были отчетливо видны и момент удара и желательно после удара съемку не прекращать
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30.08.2021 14:09 Ответить
На бампере и лобовике доказательства...
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30.08.2021 14:12 Ответить
Там від центральної дороги до бази з кілометр. Доводиться іти пішки.
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30.08.2021 13:56 Ответить
Зачем видеозаписи? Не хватает доказательств, чтобы обвинить падлюку в преступлении и закрыть на два месяца в СИЗО? Наверное, отпустили под честное слово алкаша?
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30.08.2021 13:59 Ответить
Ну это ж не Семенченко... Тут доказательства нужны!
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30.08.2021 14:13 Ответить
на Хортице ужасные дороги, там и трезвому днем не то что разгоняться, а ехать 30 кмч уже страшно
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30.08.2021 14:00 Ответить
Уточняю... по все Хортице пипецкая дорога. А в том районе где дтп , тоже , пипец дырочная.
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30.08.2021 14:45 Ответить
Есть вероятность, что отмажется. Страна погружена в хаос тотальной коррупции и безвластия. Моя история тому пример. Я, жертва преступления, вынужден тратить последние деньги для того, чтобы доказать что преступление было и что я жертва. Абсурд для нормальной страны! В моём случае Государство Украина, в лице Полиции и Суда, полностью защищает интересы преступника. Такое государство нежизнеспособно. Сейчас меня обложили со всех сторон - Следственное управление уже 15 месяцев фальсифицирует дело - Николаевская судмедэкспертиза помогает второй фальсифицированной экспертизой - Прокуратура не видит в этом никаких нарушений - Руководство МВД присылает какие-то невразумительные ответы, не касающиеся сути жалоб, Суды нарушают все сроки и принимают решения задним числом. Вся гниль украинской правоохранительной и судебной системы в моём деле. Завтра это может коснуться любого гражданина Украины. И сейчас ситуация такая, что чтобы сдвинуть это расследование мне нужно потратить колоссальные средства на адвокатов и медэкспертизы (они платные и очень дорогие). А все деньги давно ушли на лечение. Только общественный резонанс может как то помочь. Прошу распространять эту информацию в сетях https://www.youtube.com/watch?v=H1n74acRS2k.
……..
Вот эта история в ФБ - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=100822815524308&id=100067897680637
А вот как украинский суд помогает топить это дело - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=131109312495658&id=100067897680637
Вот ещё публикации по моей истории - https://nikcenter.org/newsItem/63933
, https://rp.mk.ua/2021/07/29087/
показать весь комментарий
30.08.2021 14:01 Ответить
Ответы на все жалобы как под копирку - 2 варианта - или следствие ведётся (17 месяцев!!!) - или - порушень не виявлено! Так и здесь может быть. Будут лет 5 расследовать, а потом по тихому закроют.
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30.08.2021 14:04 Ответить
здеся всем на это накакать Пьяный водитель сбил супругов с 5-летней дочкой по дороге к базе отдыха на Хортице, - полиция - Цензор.НЕТ 2860
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30.08.2021 14:06 Ответить
здеся все правильные милиционеры - милиция всегда права! Пьяный водитель сбил супругов с 5-летней дочкой по дороге к базе отдыха на Хортице, - полиция - Цензор.НЕТ 2759
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30.08.2021 14:06 Ответить
Ты не одноклассник случаем мне будешь?? 89 сш
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30.08.2021 14:46 Ответить
Чему тут удивляться. У кого деньги и власть тот и прав(НЕ ВИНОВЕН!)
Вот не давний пример:"" Более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп от партии "слуга народа" Александр Трухин попал в ДТП под Киевом"". Источник: https://censor.net/ru/v3285248
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30.08.2021 14:09 Ответить
зепутана?
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30.08.2021 14:19 Ответить
Только за то, что сел за руль пьяным нужно давать 3 года тюрьмы!
И никаких отстрочек исполнения.
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30.08.2021 14:40 Ответить
100% Шкода тільки що потерпілих пішоходів менше не стане. Ну хіба на кілька відсотків. Пішоходи (+_70%), які ніколи не сиділи за кермом (а навіть якщо і сиділи недовго))) чомусь впевнені, що коли вони виходять на дорогу, то всі машини раптом зупиняться))) А ще більший відсоток вірить, що вони вічні і їх ніколи не зіб"є машина, бо вони ПРАВІ. Та кому потрібна ваша правота у труні?? Кому вона допоможе?? Вам?? Водія посадять, скажете? Так. Нехай. Але кого це втішить, необережні?? Вас на небесах, чи в інвалідній колясці?? Чи Ваших рідних?... Шануйтеся на дорогах і будьте уважні. Скільки б річку чи море в тюрму не садили б, життя потопаючих в руках.... Саме так.
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30.08.2021 17:36 Ответить
Станет меньше смертей пассажиров.
Пешеход всегда прав!
Не всегда жив, но прав всегда.
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30.08.2021 17:52 Ответить
нужно писать-пьяный тупой дебил, потому как именно такие садятся за руль в таком виде...
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30.08.2021 14:43 Ответить
Проїзжа частина вулиці це "лінія фронту". Там бувають пяні водії, хворі на голову (неадекватні), на серце, бувають машини без гальм, навіть без водіїв вже бувають. Загалом "страх Божий" Все це порушення і підлягає покаранню. Питання. На що надіються (чи про що думають) пішоходи виходячи на проїзжу частину вулиці? Чи це не їхнє здоровя, не їхнє життя???? Невже те, що цього водія посадять (чи навіть розстріляють) потішить цих покалічених людей?????? Люди, якщо цінують своє життя і життя своїх дітей, повинні поступатись машинам, бо машини важкі і небезпечні. Ось що головне. А правила... Правила це потім, в суді їх покрутять і МОЖЕ комусь щось присудять. Ситуацію на дорогах ЦЕ не змінить. Тільки ВАША обережність збереже ВАМ життя.
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30.08.2021 14:51 Ответить
Жодного дня без жахливих ДТП і жодноі реакціі від МВС треба щось міняти, далі терпіти цих чортів не можна.
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30.08.2021 14:54 Ответить
"слугам" можна, чому б і народу не поганять?
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30.08.2021 15:24 Ответить
В цивілізованих країнах пішоходи ходять по тротуарах а не по дорогах для транспорту!! Водій не винен.
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30.08.2021 15:32 Ответить
"водитель иномарки " - як спомин із 90 х ......бандит , 100%
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30.08.2021 15:38 Ответить
вот вам и ссылочка, на правдивую информацию
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30.08.2021 18:55 Ответить
 
 