С погибшим в результате российского обстрела воином 74-го ОРБ Андреем Выскребцом простились в Запорожье. ФОТОрепортаж

В Запорожье на площади Героев состоялась церемония прощания с воином 74-го отдельного разведывательного батальона Андреем Выскребцом, погибшим в зоне операции Объединенных сил от пули российского снайпера.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Военнослужащий воинской части А1035, старший солдат Андрей Выскребец погиб 27 августа 2021 во время выполнения боевого задания в Донецкой области. Он получил смертельное ранение от российского снайпера.

У Андрея остались жена Ольга и двое детей - сын Алексей и дочь Александра, и родная сестра.

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"Сегодня мы собрались, чтобы почтить память настоящего воина, патриота, гражданина, отца, брата, сына. Он отдал свою жизнь за мир и спокойствие в Украине. Не мы развязали эту агрессию, но борьба продолжается и Бог забирает лучших. Я прошу прощения от руководства Вооруженных сил, командования сухопутных войск за то, что мы не смогли сохранить его жизнь. История расставит все на свои места. Ради наших детей, нашего будущего мы должны пообещать, что мы сохраним память о хорошем солдате, воине, патриоте", - сказал временно исполняющий обязанности командующего оперативным командованием "Восток", бригадный генерал Владислав Клочков.

Он зачитал от имени Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного памятное письмо.

Заместитель командира воинской части А1035 по морально-психологическому обеспечению, подполковник Эдуард Коровин отметил, что в течение трех суток батальон потерял двух военнослужащих.

"Этот парень был настоящим примером служения своему народу. Он проходил военную службу в Вооруженных силах, начиная с 2015 года. Служил в 26-й, потом в 55-й артиллерийской бригаде и в конце своей службы он проходил службу в нашем 74-м ОРБ. Все понимают, что в нашем батальоне служба не легкая, но он служил с честью, гордостью. Прошу прощения у его родственников. Простите нас, пожалуйста, за то, что мы не уберегли его. Он победил в этой войне", - сказал Коровин.

Военного похоронили в Запорожье на Леваневском кладбище.

Андрей Выскребец родился 28 апреля 1982 г. в Запорожье, учился в Запорожском строительном техникуме, получил специальное образование и работал по специальности.

С марта 2015 году он был мобилизован в ряды ВСУ, проходил службу в 26-й артбригаде. После окончания срока мобилизации заключил первый военный контракт на три года в 55-й артбригаде "Запорожская Сечь" и выполнял боевые задачи на востоке Украины, был старшим наводчиком. С 2019 года проходил военную службу по контракту в 74-м отдельном разведывательном батальоне в должности оператора противотанкового взвода огневой поддержки.





































