Чиновники Торгово-промышленной палаты Украины незаконно легализовали иностранцев, - контрразведка СБУ. ФОТО

Должностные лица Торгово-промышленной палаты Украины занимались легализацией иностранцев из государств "миграционного риска".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным контрразведки СБУ, фигуранты наладили противоправную схему приглашений в Украину так называемых "бизнесменов" из стран Ближнего Востока и Центральной Азии и способствовали им в оформлении вида на временное и постоянное проживание в нашей стране. Также использовали фиктивные основания для регистрации браков иностранцев с гражданами Украины.

Установлено, что злоумышленники за денежное вознаграждение (от $1 тыс. До $3 тыс.) изготавливали фиктивные приглашения для въезда иностранцев, а также содействовали подготовке необходимых документов для их подачи в Минюст и Государственную миграционную службу Украины. В дальнейшем это послужило основанием для оформления документов на право пребывания в нашем государстве, а также позволяло беспрепятственно пересекать государственную границу Украины и выезжать в страны ЕС.

По результатам обысков изъята компьютерная техника, телефоны, носители информации и документы, подтверждающие противоправную деятельность.

Решается вопрос о сообщение фигурантам о подозрении в совершении уголовных преступлений и избрании меры пресечения.

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