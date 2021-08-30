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Чиновники Торгово-промышленной палаты Украины незаконно легализовали иностранцев, - контрразведка СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Чиновники Торгово-промышленной палаты Украины незаконно легализовали иностранцев, - контрразведка СБУ. ФОТО

Должностные лица Торгово-промышленной палаты Украины занимались легализацией иностранцев из государств "миграционного риска".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным контрразведки СБУ, фигуранты наладили противоправную схему приглашений в Украину так называемых "бизнесменов" из стран Ближнего Востока и Центральной Азии и способствовали им в оформлении вида на временное и постоянное проживание в нашей стране. Также использовали фиктивные основания для регистрации браков иностранцев с гражданами Украины.

Установлено, что злоумышленники за денежное вознаграждение (от $1 тыс. До $3 тыс.) изготавливали фиктивные приглашения для въезда иностранцев, а также содействовали подготовке необходимых документов для их подачи в Минюст и Государственную миграционную службу Украины. В дальнейшем это послужило основанием для оформления документов на право пребывания в нашем государстве, а также позволяло беспрепятственно пересекать государственную границу Украины и выезжать в страны ЕС.

По результатам обысков изъята компьютерная техника, телефоны, носители информации и документы, подтверждающие противоправную деятельность.

Решается вопрос о сообщение фигурантам о подозрении в совершении уголовных преступлений и избрании меры пресечения.

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Чиновники Торгово-промышленной палаты Украины незаконно легализовали иностранцев, - контрразведка СБУ 01
Чиновники Торгово-промышленной палаты Украины незаконно легализовали иностранцев, - контрразведка СБУ 02

Автор: Богдан Гуньковський
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Тепер зрозуміло чого невивезені "українці" з афганістану розмножуються діленням.
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30.08.2021 14:49 Ответить
відняли хлібушок в СБУ
на ето оні нє магут пайтіть!
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30.08.2021 14:52 Ответить
тобі не вистачає чужинців тут? Тим більше з країн із чуждим менталітетом
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31.08.2021 08:13 Ответить
вот бы ввести такую фишку, чтобы когда суд оправдывает фигуранта, автоматически увольнялась СОГ (полиции ДБР кто там еще у нас занимается ОРД) причем в первую очередь, это должно касаться полиции, потому что в сбу люди адекватные. сбушников вообще проверяют на детекторе лжи
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30.08.2021 20:02 Ответить
Жена Пшонки (того самого, что сбежал с Яныком) владеет ТПП Украины. Руководство из Краматорска.
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30.08.2021 21:19 Ответить
 
 