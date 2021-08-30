В музее "Собор Саграда Фамилия" запустили украиноязычный аудиогид. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В рамках инициативы супруги президента Украины Елены Зеленской в Испании заработал первый украиноязычный аудиогид. Он стал тридцатым в сети аудиогидов по всему миру. Отныне украинская речь звучит и в легендарном музее "Собор Саграда Фамилия" (г. Барселона).

Запуск стал возможным благодаря сотрудничеству посла Украины в Королевстве Испания Сергея Погорельцева с директором музея Шавьером Мартинесом, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

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"Очень символично, что проект приурочен именно к 30-летию независимости Украины, и мы запускаем 30-й аудиогид в особенном месте. Украинский язык будет звучать в исторически значимом и культовом музее – "Соборе Саграда Фамилия", первый камень в фундамент которого был заложен еще в 1882 году. Для распространения украинского языка по миру присутствие в институции такого масштаба – важнейший шаг", – рассказала Зеленская.

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Музей "Собор Саграда Фамилия" известен тем, что сначала его строительством занимался архитектор Франсиско дель Вильяр, который и разработал первоначальный проект в неоготическом стиле. Через год дель Вильяр покинул проект, а руководство взял на себя Антонио Гауди. Гауди проработал над созданием собора Саграда Фамилия 40 лет своей жизни. В настоящий момент музей пребывает на финальной стадии строительства, которое планируют завершить в 2026 году.

Работа над украиноязычным аудиогидом продолжалась с февраля текущего года в рамках проекта культурной дипломатии, которым занимается первая леди Украины с целью популяризации и расширения использования украинского языка за рубежом. Напомним, ранее в рамках инициативы Елены Зеленской были запущены украиноязычные аудиогиды в Северной Македонии, Великобритании, Кении, Греции и других странах мира.