На фурах с "перегрузом" зарабатывали по 25 тыс. грн в день: На Херсонщине разоблачены патрульные. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
Патрульные на Херсонщине собирали "дань" с водителей перегруженных грузовиков. В день они могли "заработать" до 25 тыс. грн.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
На Херсонщине сотрудники СБУ разоблачили и заблокировали преступную схему.
Организовали ее трое сотрудников Управления патрульной полиции в Херсонской области, которые привлекли местного предпринимателя в качестве посредника. Злоумышленники требовали по 500 гривен у водителей перегруженных автомобилей.
Полицейские "проверяли" грузовик на "перегруз" на стационарных постах габаритно-весового контроля. Помогал "снимать дань" с водителей местный предприниматель - посредник.
По данным следствия, схема действовала с октября 2020 года и приносила организаторам 25 тыс. гривен "прибыли" ежедневно.
Сейчас два участника преступной группировки задержаны.
Продолжаются обыски в помещении Управления патрульной полиции области, на стационарных постах осуществления габаритно-весового контроля и по местам проживания участников схемы. В ходе обысков изъяли большое количество наличности, платежные карточки, по которым проходило большинство расчетов.
В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) и ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для выявления и привлечения к ответственности других лиц, причастных к преступлению. Решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении и избрании им меры пресечения.
Пожалуйста, подождите...
И эти ваши "простые преступления", упираются в неработающую и такую же коррумпированную, СИСТЕМУ правосудия. Реформы там и все такое....
У нас уже есть один "нелох" у которого все просто....
Просто по факту, вам к примеру нужно забить гвоздь, вы идете в магазин и со словами "меня инструмент не интересует, а только результат его работы" покупаете красивое красное ведро! А потом возмущаетесь, что гвоздь так и не забит!
Все зебилы почему-то, как только начинают катить бочку на Клоуна, тут же обвиняют оппонента, что он порохобот - Это четкий маркер. А если добавить любовь к простым решениям
Порошенко кстати олигархом не является. Богатый+политик это еще не олигарх (иначе тот же Трамп тоже будет олигархом)
Говорил про президента, как инструмент - я... Следовательно, вы упрекнули меня, что мол я считаю Порошенко эффективным инструментом.. т.е. де-факто сделали меня порохоботом
Ахметов - олигарх, Коломойский - олигарх, Фирташ -олигарх ....Порошенко - не олигарх (суть в зависимости бизнеса/прибыли этих людей от нахождения у власти и контроле ключевых отраслей экономики) У Портникова хорошо это объяснено
Так и с "вашим" Порошенко....
Олигарх это тот, кто контролирует целые отрасли (или значительные их части) например металлургию, химпром...авиаперевозки....естественные монополии и для них жизненно важно иметь рычаги давления в правительстве, устанавливать тарифы, получать доступ к распределению дешевой э/э, бороться с конкуренцией путем демпинга, акцизов....их доходы напрямую от этого зависят!!!! И каким бокум тут Порошенко?! НИ-КА-КИМ!!! У него есть конечно предприятия, но его доля в отрасли практически нулевая! Не, может он конечно продавил какие то налоги для импортных конфет Но мне про это ничего неизвестно
Но все же, положа руку на сердце, за 30 лет независимости, это лучший президент что у нас был! И ЛИЧНО Я, за то что с его помощью фактически было остановлено продвижение расейских войск, готов выдать "индульгенцию" на то как был получен первоначальный капитал. (аналогично я такое же готов был простить Коломойше, когда он остановил продвижение орков на Днепр, но потом он все перечеркнул...)
Больше мне сказать вам нечего, считаю диалог исчерпан!
Унизить я никого не собирался, я лишь хотел чтобы идиоты почувствовали, что они идиоты, которые реально нихрена не понимают и больше не ходили голосовать, чтобы потом не чувствовать себя идиотами!
Мало того, что она вообще никак не контролирует ситуацию на дорогах, водятлы носятся как хотят, за рулем много пьяни и наркоманья, мотодебилы на спортбайках вообще вне какого либо контроля, так она еще и способствуют уничтожению дорожной инфраструктуры, позволяя перегруженным фурам ездить по дорогам.
Место такое...
Наслышан, что много хороших ребят увольняются а на руководящие должнося ставят родственников, именно своих или удобных Департаменту Киева людей.
Уверен, нужно срочно менять руководство Департамента Патрульной полиции в целом.
Очень много пиара например в лице зам. Белошицкого, который как раз отвечает за направление работы по конртолю службы и борьбе с корупцией, но к сожалению результат как от такого зама и организации им службы в целом нет.
Вот только за какие такие заслуги он получил досрочное звание, да и что дальше...
Побитие одним из руководителей в Днепре просто обычного рядового патрульного, который высказал свое мнение опять же связанное с корупцией.
Думаю Белошицкий снова всё спишет по служебному расследование, как обычно.
Жаль, что доверили эту реформу таким людям, в особенности жаль тех ребят, которые поверили в 2015 году.
Три сержанта ПТУ-шной внешности.. А начальство ж мусорское - ни сном, ни духом.
2.Ремонт дороги у зоні відповідальності "Бендерів" провести за їхній рахунок як поточний,так і капітальний (де у тому є потреба).
3.Якщо вже цим займається СБУ ,то "витягти увесь ланцюжок" від сержанта Редьки до київського високопосадовця із великими "бздірками" на погонах.
4.Про виконання відчитатись у "цензорі" за 2 тижні.
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Тепер за їх рахунок потрібно відремонтувати всі дороги на Херсонщині.