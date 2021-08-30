На фурах с "перегрузом" зарабатывали по 25 тыс. грн в день: На Херсонщине разоблачены патрульные. ФОТОрепортаж

Патрульные на Херсонщине собирали "дань" с водителей перегруженных грузовиков. В день они могли "заработать" до 25 тыс. грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

На Херсонщине сотрудники СБУ разоблачили и заблокировали преступную схему.

Организовали ее трое сотрудников Управления патрульной полиции в Херсонской области, которые привлекли местного предпринимателя в качестве посредника. Злоумышленники требовали по 500 гривен у водителей перегруженных автомобилей.

Полицейские "проверяли" грузовик на "перегруз" на стационарных постах габаритно-весового контроля. Помогал "снимать дань" с водителей местный предприниматель - посредник.

Также читайте: Национальный парк "Кременецкие горы" пытались превратить в карьер по нелегальной добыче песка, - СБУ

По данным следствия, схема действовала с октября 2020 года и приносила организаторам 25 тыс. гривен "прибыли" ежедневно.

Сейчас два участника преступной группировки задержаны.

Продолжаются обыски в помещении Управления патрульной полиции области, на стационарных постах осуществления габаритно-весового контроля и по местам проживания участников схемы. В ходе обысков изъяли большое количество наличности, платежные карточки, по которым проходило большинство расчетов.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) и ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для выявления и привлечения к ответственности других лиц, причастных к преступлению. Решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении и избрании им меры пресечения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Чиновники Торгово-промышленной палаты Украины незаконно легализовали иностранцев, - контрразведка СБУ. ФОТО







