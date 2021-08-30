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авто (4067) грузы (268) СБУ (18685) Херсонщина (3505) патрульная полиция (1791)

На фурах с "перегрузом" зарабатывали по 25 тыс. грн в день: На Херсонщине разоблачены патрульные. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Патрульные на Херсонщине собирали "дань" с водителей перегруженных грузовиков. В день они могли "заработать" до 25 тыс. грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

На Херсонщине сотрудники СБУ разоблачили и заблокировали преступную схему.

Организовали ее трое сотрудников Управления патрульной полиции в Херсонской области, которые привлекли местного предпринимателя в качестве посредника. Злоумышленники требовали по 500 гривен у водителей перегруженных автомобилей.

Полицейские "проверяли" грузовик на "перегруз" на стационарных постах габаритно-весового контроля. Помогал "снимать дань" с водителей местный предприниматель - посредник.

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По данным следствия, схема действовала с октября 2020 года и приносила организаторам 25 тыс. гривен "прибыли" ежедневно.

Сейчас два участника преступной группировки задержаны.

Продолжаются обыски в помещении Управления патрульной полиции области, на стационарных постах осуществления габаритно-весового контроля и по местам проживания участников схемы. В ходе обысков изъяли большое количество наличности, платежные карточки, по которым проходило большинство расчетов.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) и ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для выявления и привлечения к ответственности других лиц, причастных к преступлению. Решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении и избрании им меры пресечения.

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На фурах с перегрузом зарабатывали по 25 тыс. грн в день: На Херсонщине разоблачены патрульные 01
На фурах с перегрузом зарабатывали по 25 тыс. грн в день: На Херсонщине разоблачены патрульные 02
На фурах с перегрузом зарабатывали по 25 тыс. грн в день: На Херсонщине разоблачены патрульные 03
На фурах с перегрузом зарабатывали по 25 тыс. грн в день: На Херсонщине разоблачены патрульные 04

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+28
Рассмешили! Так работают мусора по всей Украине. Просто на Херсонщине скорее всего не делились с Киевом.
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30.08.2021 15:42
+19
Если семи лет реформ и каденции двух президентов не решило проблему несложных преступлений - то это значит,что страна не на верном пути.
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30.08.2021 15:41
+18
Блин, едьте в Фастов на окружную. Там перегрузы массово объезжают весы на Житомирской и Одесской трассах. Скоро от дороги ничего не останется. Там тоже скорее всего патрульные в доле
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30.08.2021 15:43
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Если семи лет реформ и каденции двух президентов не решило проблему несложных преступлений - то это значит,что страна не на верном пути.
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30.08.2021 15:41 Ответить
"несложные преступления" это из той же серии, что и "простые решения" - сказка для лохов!
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30.08.2021 15:45 Ответить
Как раз наоборот. Для лохов все усложняют и представляют немыслимо трудоемким. А на деле ставят безграмотных прокурорами.И ты это хаваешь. Та даже такое дурко как янык презом почти срок дотягивал. И многие его шас хвалят )) - Из тех лохов.
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30.08.2021 15:49 Ответить
Подчиненные не могут быть честными при корумпированном начальстве...РЫБА ГНИЕТ С ГОЛОВЫ!!!!!
И эти ваши "простые преступления", упираются в неработающую и такую же коррумпированную, СИСТЕМУ правосудия. Реформы там и все такое....
У нас уже есть один "нелох" у которого все просто....
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30.08.2021 15:58 Ответить
У кого это у нас ? Я же говорю о каденции ДВУХ президентов. Семь лет это очень большой срок.Порядка не было и нет.
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30.08.2021 16:01 Ответить
Если тянуть в разные стороны, то толку не будет и после 20го президента. Порошенко начал судовую реформу, но недоделал, а Клоун вместо того чтобы ее продолжить, начал все без разбору валять переделывая систему чисто под себя
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30.08.2021 16:04 Ответить
Меня не интересуют президенты. Лишь результат их работы.
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30.08.2021 16:06 Ответить
Президент - это инструмент....Мы выбрали этот инструмент для достижения конкретной цели... Или вы голосовали просто за того кто больше понравился?
Просто по факту, вам к примеру нужно забить гвоздь, вы идете в магазин и со словами "меня инструмент не интересует, а только результат его работы" покупаете красивое красное ведро! А потом возмущаетесь, что гвоздь так и не забит!
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30.08.2021 16:15 Ответить
На самом деле инструмент не интересует тебя. Ибо олигарх не может быть действенным инструментов в деолигархизации. Иначе как бы он ,будучи нищим нагреб миллионы. В этом суть его наживы. И невозможность подрыва самой системы как способ уничтожения самого себя.
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30.08.2021 16:22 Ответить
А с чего вы взяли, что я за Порошенко?!
Все зебилы почему-то, как только начинают катить бочку на Клоуна, тут же обвиняют оппонента, что он порохобот - Это четкий маркер. А если добавить любовь к простым решениям На фурах з "перегрузом" заробляли по 25 тис. грн на день: На Херсонщині викрито патрульних - Цензор.НЕТ 3781
Порошенко кстати олигархом не является. Богатый+политик это еще не олигарх (иначе тот же Трамп тоже будет олигархом)
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30.08.2021 16:32 Ответить
+5
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30.08.2021 16:36 Ответить
А я вообще никого не обвиняю. Это не мое дело. Глупо сравнивать страну капитала США с развалившимся совком. И мгновенно ставшими миллионерами бывших коммунистов при власти.
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30.08.2021 16:38 Ответить
Ну да, как же, я не любитель простых решений и умею делать выводы: "два президента", "последние сем лет", "олигарх не может быть действенным инструментоВ...". И кого же из двух последних президентов, называют олигархом...вот задача так задача!
Говорил про президента, как инструмент - я... Следовательно, вы упрекнули меня, что мол я считаю Порошенко эффективным инструментом.. т.е. де-факто сделали меня порохоботом
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30.08.2021 16:46 Ответить
И дело не в США, вы как и Зеленский не понимаете что такое олигарх.
Ахметов - олигарх, Коломойский - олигарх, Фирташ -олигарх ....Порошенко - не олигарх (суть в зависимости бизнеса/прибыли этих людей от нахождения у власти и контроле ключевых отраслей экономики) У Портникова хорошо это объяснено
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30.08.2021 16:52 Ответить
Поверю если вменяемо объяснишь откуда взял деньги на покупку дорогостоящих объектов.Будучи нищим.
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30.08.2021 17:08 Ответить
Не путайте разные понятия. Если у начальника местного управления МВД есть двухэтажная вилла - это не значит, что он олигарх - это значит, что он коррупционер или вор!
Так и с "вашим" Порошенко....
Олигарх это тот, кто контролирует целые отрасли (или значительные их части) например металлургию, химпром...авиаперевозки....естественные монополии и для них жизненно важно иметь рычаги давления в правительстве, устанавливать тарифы, получать доступ к распределению дешевой э/э, бороться с конкуренцией путем демпинга, акцизов....их доходы напрямую от этого зависят!!!! И каким бокум тут Порошенко?! НИ-КА-КИМ!!! У него есть конечно предприятия, но его доля в отрасли практически нулевая! Не, может он конечно продавил какие то налоги для импортных конфет На фурах з "перегрузом" заробляли по 25 тис. грн на день: На Херсонщині викрито патрульних - Цензор.НЕТ 5367 Но мне про это ничего неизвестно
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30.08.2021 18:43 Ответить
PS Лично у меня, до 2013/14 было "дохрена и трошки" вопросов, по поводу происхождения активов Порошенко, так же у меня были вопросы по поводу "Свинарчуков" и всяких его договорняков....И я неустанно все повторяю, что в первом туре выборов я голосовал против Порошенко! (Во втором я уже голосовал против Клоуна).
Но все же, положа руку на сердце, за 30 лет независимости, это лучший президент что у нас был! И ЛИЧНО Я, за то что с его помощью фактически было остановлено продвижение расейских войск, готов выдать "индульгенцию" на то как был получен первоначальный капитал. (аналогично я такое же готов был простить Коломойше, когда он остановил продвижение орков на Днепр, но потом он все перечеркнул...)
Больше мне сказать вам нечего, считаю диалог исчерпан!
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30.08.2021 18:53 Ответить
Чому я згаю історію про «Свинарчуків», а у тебе «були питання»? Всі ці «історії» розтанули в повітрі-це все фейки але ось в «пересічних українців» залишились питання.
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31.08.2021 12:41 Ответить
«Свинарчукі» то не фейк! Факт имел место быть, но то была "мелочевка", раздутая до космических размеров, да и сам Порошенко был причастен не к самой схеме, а просто к назначению....отреагировал на скандал и снял его. По сравнению с выходками зеленых коммунистов то все ничто!!!!
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31.08.2021 14:06 Ответить
Сорі ... Посада Президента це інструмент. А особисто Зе Президент - це вже "зелене відро" ...
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30.08.2021 16:36 Ответить
PS Сложно и усложнять - это разные вещи. И если вы, чего то не понимаете, то это не значит, что вам все усложнили, что бы вас запутать, возможно это слишком большая задача для вашего моска. Я конечно понимаю, что сложно принять свою умственную неполноценность...
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30.08.2021 16:02 Ответить
Как бы ты не хотел унизить,но факт есть то - что семь лет не дает результатов.Тебе видимо это тоже сложно осознать ))
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30.08.2021 16:04 Ответить
Да есть результат и к примеру реформой Верховного Суда (которая была завершена), как и результатом его деятельности, я вполне доволен! Остальное следующему презу придется начинать с нуля.
Унизить я никого не собирался, я лишь хотел чтобы идиоты почувствовали, что они идиоты, которые реально нихрена не понимают и больше не ходили голосовать, чтобы потом не чувствовать себя идиотами!
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30.08.2021 16:26 Ответить
По сути ,ты сказал что для тебя и кобыла невеста )) Меня такое не устраивает.
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30.08.2021 16:30 Ответить
Семь лет реформ,кто был министром МВД? Аваков по карте народного фронта,так как у Петра Порошенко не было большинства пришлось создавать каолицию.Порошенко хотел замены Авакяна но не было голосов А вот у Зе были и есть и что он оставил Авакяна то это только его вина и теперь чисто ихний министр так что спрашивать нужно у Зелёного.
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30.08.2021 16:32 Ответить
А що питати ? Монастирського тільки призначили.
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30.08.2021 16:38 Ответить
Ну не вчора ж? Ви сподіваетесь що їх посадять? Я впевнений що пожурятьті звільнять але через рік суд їх поверне на службу і ще компенсації виплатять.
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30.08.2021 16:42 Ответить
вы посмотрите, что полицейские в Киеве творят. ГАИшники, теперь называются патрульная полиция, просто решили, что можно бабло стричь в столице. *******, тут 50/50 или взятку дадут, или какой-то ГБРщик попадётся, сам с гаишника всю кассу струсит, или дочь, брат, сват, любовница прокурора министра НАБУшника. есть кстати ролик на эту тему. поэтому зеленой чувырле коррупции можно посоветовать только одно - вам скоро събываться, не злите киевлян, уберите патрульных взяточников с Киевких дорог, вам уже не дадут смыться, как януковичу, а фидбек будет колоссальный, тем более что Банковая планирует использовать полицию против народа. Сентябрь покажет уровень поддержки шмаркли, так пишет Аваков
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30.08.2021 19:31 Ответить
История с Трухиным и Брагаром уже на его совести.
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30.08.2021 21:32 Ответить
Ну вот, никогда такого не было, и снова появилось!
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30.08.2021 15:41 Ответить
Рассмешили! Так работают мусора по всей Украине. Просто на Херсонщине скорее всего не делились с Киевом.
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30.08.2021 15:42 Ответить
В Луганской области мусора в 2019 году были счастливы, когда бубочка пришел к власти. С августа 19 года началось крышевание таксистов и перевозчиков в Северодонецк-Лисичанск-Рубежное.
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30.08.2021 15:44 Ответить
Беда тут в другом - в том, что те, кто дают взятку, считают это нормальным. И самое главное - полицаи требуют взятку в 90% тех дел, которые рассыпятся в суде при правльной защите. Заплатите адвокату, их много, все профессиональные, накажите патрульных взяточников, страна станет чище
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30.08.2021 19:38 Ответить
Ну так система не працює... Судів не має відповідно ніфіга не працює. Просто якщо запрацюють 99% зеленого па..ла сяде.
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31.08.2021 15:15 Ответить
Блин, едьте в Фастов на окружную. Там перегрузы массово объезжают весы на Житомирской и Одесской трассах. Скоро от дороги ничего не останется. Там тоже скорее всего патрульные в доле
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30.08.2021 15:43 Ответить
Теперь эту тему там оседлают птенцы литинанта бакланова.... возможно и предприниматель останется тем же...только процент урежут....
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30.08.2021 15:44 Ответить
Семьи этих клоунов жалко .
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30.08.2021 15:46 Ответить
не поедут в египты больше, и новый айфон уже не светит.
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30.08.2021 15:49 Ответить
Ничего с ними не будет. Урежут пайку пока папик не устроится на новое прибыльное место. Такие жесткие будни семей пограничников, таможенников, налоговиков, ментяр, прапорщиков и поваров в детских лагерях, школах, воинских частях, пожарников, чиновников в горадминистрациях, председателей громад, кадастровиков, архитекторов и прочее и прочее...
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30.08.2021 16:00 Ответить
Все что нужно знать про сегодняшнюю полицию.
Мало того, что она вообще никак не контролирует ситуацию на дорогах, водятлы носятся как хотят, за рулем много пьяни и наркоманья, мотодебилы на спортбайках вообще вне какого либо контроля, так она еще и способствуют уничтожению дорожной инфраструктуры, позволяя перегруженным фурам ездить по дорогам.
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30.08.2021 15:51 Ответить
охренительные правоХоронительные органы...
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30.08.2021 15:53 Ответить
Та на Херсонщине для ДБР непочатый край работы...
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30.08.2021 15:57 Ответить
"Зиленский! Пачиму ты неборешся с корупцией???!!!"

Место такое... На фурах с "перегрузом" зарабатывали по 25 тыс. грн в день: На Херсонщине разоблачены патрульные - Цензор.НЕТ 7561
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30.08.2021 15:57 Ответить
в Николаеве и взвешивать не нужно,въезд днём на мост запрещён,дают денег - и едут
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30.08.2021 15:59 Ответить
Это уже "Потужно реформовані" или еще нет?
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30.08.2021 16:02 Ответить
Короче, преЗедент с "засранцами" (водителями фур - В.А.З) так и не разобрался !
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30.08.2021 16:03 Ответить
В последние 2-3 года очень много грязи вылазит из патрульной полиции разных регионов, в особенности это коррупция.
Наслышан, что много хороших ребят увольняются а на руководящие должнося ставят родственников, именно своих или удобных Департаменту Киева людей.
Уверен, нужно срочно менять руководство Департамента Патрульной полиции в целом.
Очень много пиара например в лице зам. Белошицкого, который как раз отвечает за направление работы по конртолю службы и борьбе с корупцией, но к сожалению результат как от такого зама и организации им службы в целом нет.
Вот только за какие такие заслуги он получил досрочное звание, да и что дальше...
Побитие одним из руководителей в Днепре просто обычного рядового патрульного, который высказал свое мнение опять же связанное с корупцией.
Думаю Белошицкий снова всё спишет по служебному расследование, как обычно.
Жаль, что доверили эту реформу таким людям, в особенности жаль тех ребят, которые поверили в 2015 году.
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30.08.2021 16:07 Ответить
По данным следствия, схема действовала с октября 2020 года и приносила организаторам 25 тыс. гривен "прибыли" ежедневно.

Три сержанта ПТУ-шной внешности.. А начальство ж мусорское - ни сном, ни духом. На фурах с "перегрузом" зарабатывали по 25 тыс. грн в день: На Херсонщине разоблачены патрульные - Цензор.НЕТ 8510
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30.08.2021 16:07 Ответить
они с такими деньгами уже в Раду могли баллотироваться! На фурах з "перегрузом" заробляли по 25 тис. грн на день: На Херсонщині викрито патрульних - Цензор.НЕТ 9813
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30.08.2021 17:04 Ответить
Будет прикольно , когда они заговорят .
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30.08.2021 16:11 Ответить
было-бы!..))
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31.08.2021 15:33 Ответить
И шо они на вкрх не отсылали На фурах з "перегрузом" заробляли по 25 тис. грн на день: На Херсонщині викрито патрульних - Цензор.НЕТ 3520 или потому что , работали на себя их решили наказать На фурах з "перегрузом" заробляли по 25 тис. грн на день: На Херсонщині викрито патрульних - Цензор.НЕТ 3520
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30.08.2021 16:34 Ответить
на верх
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30.08.2021 16:34 Ответить
!.Чому цією байдою займається СБУ?
2.Ремонт дороги у зоні відповідальності "Бендерів" провести за їхній рахунок як поточний,так і капітальний (де у тому є потреба).
3.Якщо вже цим займається СБУ ,то "витягти увесь ланцюжок" від сержанта Редьки до київського високопосадовця із великими "бздірками" на погонах.
4.Про виконання відчитатись у "цензорі" за 2 тижні.
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30.08.2021 16:37 Ответить
От цікаво, а Талібан зміг би навести порядок в цьому питанні!?
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30.08.2021 16:44 Ответить
На фурах з "перегрузом" заробляли по 25 тис. грн на день: На Херсонщині викрито патрульних - Цензор.НЕТ 6017

.
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30.08.2021 16:45 Ответить
И это лучшие из лучших -элита нации, отобранные со всего населения самые честные , самые смелые, и самые высококультурно-моральные представители народа. А три года назад тут писали шо тот случай был единичный. А оно как оказывается ? На фурах з "перегрузом" заробляли по 25 тис. грн на день: На Херсонщині викрито патрульних - Цензор.НЕТ 9451
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30.08.2021 16:47 Ответить
Эти трое ДОИтелей планомерно,сознательно убивали дорожное полотно,кстати качественное,за бабки, которыми наверное делились с ****** с управления ДОИ. На фурах з "перегрузом" заробляли по 25 тис. грн на день: На Херсонщині викрито патрульних - Цензор.НЕТ 1209 не бери взяток!!
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30.08.2021 16:48 Ответить
на общую зону упырей за разбитые дороги, с конфискацией и без права на УДО!
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30.08.2021 16:53 Ответить
а я б пустил их в расход и по телику шоб показали
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30.08.2021 17:09 Ответить
укротолибан будет для скотобеевой
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30.08.2021 18:28 Ответить
"...Патрульные на Херсонщине собирали "дань" с водителей перегруженных грузовиков. В день они могли "заработать" до 25 тыс. грн..."

Тепер за їх рахунок потрібно відремонтувати всі дороги на Херсонщині.
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30.08.2021 18:24 Ответить
и шо им сделать в день зп за два мес ..онли расстрел наместе с травматического нагана как контру
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30.08.2021 18:28 Ответить
зачем им форма хоть бы застрелились или обойму для очистки совести разрядили в орестовующих..так нет.обычные рекетиры копы
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30.08.2021 18:31 Ответить
Їх затримали , бо вони не платили податки . На фурах з "перегрузом" заробляли по 25 тис. грн на день: На Херсонщині викрито патрульних - Цензор.НЕТ 2251 .
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30.08.2021 19:59 Ответить
 
 