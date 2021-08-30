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Новости Фото Политика УкраиныФоторепортаж Убийство Кирилла Тлявова
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допрос (1368) суд (24701) убийство (6291) Кирилл Тлявов (42) Приходько Иван (3)

Суд допросил обвиняемых в деле об убийстве Кирилла Тлявова. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

30 августа Переяслав-Хмельницкий районный суд допросил четверых обвиняемых в деле об убийстве пятилетнего Кирилла Тлявова.

Первым суд начал допрос обвиняемого по статье об "убийстве по неосторожности" экс-полицейского Ивана Приходько. По версии следствия это он совершил выстрел в ребенка. Сам Иван Приходько свою вину отрицает, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Приходько в тот день, 31 мая 2019 года, во дворе еще одного фигуранта дела Владимира Петровца, стрелял он и третий обвиняемый - Дмитрий Кривошей. Также экс-полицейский сказал, что оружие он увидел на пороге дома, стрелял из него в железную коробку, но мишени никто из них специально не делал. Стрелял ли Владимир Петровец из оружия Иван Приходько не видел. Также экс-полицейский утверждает, что в день стрельбы, он был в футболке. Хотя, следствие говорит, что он был в свитере и на свитере нашли следы пороха.

Суд допросил обвиняемых в деле об убийстве Кирилла Тлявова 01

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд продлил на 2 месяца содержание под стражей экс-полицейского, обвиняемого в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова, - Венедиктова

Владимир Петровец во время своего допроса подтвердил, что ружье нашли во дворе его дома. По словам Петровца из него стреляли Приходько и Кривошей. Также обвиняемый сказал, что в его доме проживали другие люди, кому он его арендовал.

Во время допроса Дмитрия Кривошея он отрицал, что стрелял в тот день и на вопрос судьи Александра Ревы почему другие обвиняемые говорят что он стрелял, Кривошей ответил, что "они все между собой родственники". "Никакое оружие я в руках не держал. Показания Петровца и Приходько неправдивые", - заявил в заде суда Кривошей.

Суд допросил обвиняемых в деле об убийстве Кирилла Тлявова 02

И Приходько, и Кривошей, и Петровец отказались отвечать во время допроса на вопросы прокурора Сергея Самчука, а все, кроме, Приходько, оказались отвечать и на вопросы представителя потерпевшей и самой потерпевшей Александры Тлявовой, бабушки убитого мальчика.

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Суд допросил обвиняемых в деле об убийстве Кирилла Тлявова 03

Во время допроса четвертого обвиняемого, который был 31 мая 2019 года несовершеннолетним, журналистов попросили выйти из зала судебного заседания.
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Топ комментарии
+3
Твари!!!!!!!!!!! и продажное наше кривосудие!!!!!
Царство Небесное бедному мальчику Кириллу......
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30.08.2021 16:21
+2
Падаль ментовская,загубили невинную жизнь! Засудить их будет сложно. У нас это редко работает. Круговая порука и феодализм.
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30.08.2021 16:23
+1
чорт нквдшный
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31.08.2021 07:37
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Твари!!!!!!!!!!! и продажное наше кривосудие!!!!!
Царство Небесное бедному мальчику Кириллу......
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30.08.2021 16:21 Ответить
Падаль ментовская,загубили невинную жизнь! Засудить их будет сложно. У нас это редко работает. Круговая порука и феодализм.
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30.08.2021 16:23 Ответить
Звітки ти таке розумне? Суд якось і без твоїх шмарклів розбереться. Вінні будуть покарані, в цьому навіть у такаї потвори, як ти немає сумнівів.
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30.08.2021 17:00 Ответить
вон милиция уже возмущается , шо граждане сомневаются в том шо закон один для всех Суд допитав обвинувачуваних у справі про вбивство Кирила Тлявова - Цензор.НЕТ 5998
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30.08.2021 17:47 Ответить
Нещодовно, якийсь військовий випадково поранив неповнолітнього, жодного галасу. Де був ваш гнів? Напевно вашому колцентру це було не в тему. Так, міліція "возмущается", вашим безпідставним і безглуздим сумнівам в покаранні винних. Для сумнівів в цій ситуації не було і немає підстав. А те, що підсудні намагаються себе захищати в суді, це право кожного злочинця. Так побудовано правосуддя в кожній цивілізованій країні.
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30.08.2021 18:18 Ответить
Не нужно приравнивать правосудие в Украине и правосудие в тех странах за которые вы пишите. Люди в форме все равно даже на скамье подсудимых гораздо выше по статусу чем обычные. Но вы , товарищ милиционер , вряд ли способны разглядеть это. Сквозь ваши очки и регалии. Суд допитав обвинувачуваних у справі про вбивство Кирила Тлявова - Цензор.НЕТ 4588
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30.08.2021 19:46 Ответить
Що з пострілом військового , він також у однострої? Повий, собако, хоть для порядку.
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31.08.2021 01:05 Ответить
собака это ты -пес смердячий
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31.08.2021 07:36 Ответить
чорт нквдшный
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31.08.2021 07:37 Ответить
На Житомирщині затримали військовослужбовця, який напередодні завдав важке вогнепальне поранення 9-річному хлопчику.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області.
«Було встановлено, що до завдання дитині вогнепального поранення причетний житель м. Києва, військовослужбовець, знайомий батька, який приїхав напередодні. Попередньо, подія сталась унаслідок необережного поводження зі зброєю.
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30.08.2021 18:23 Ответить
они играют в русскую рулетку
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30.08.2021 22:12 Ответить
Ніякої ігри немає. У середній школі міліції поводженню зі зброєю вчили майже до автоматизму. Зброя завжди у боєвому стані, патрон у патроннику пістолет на запобіжнику. Для застосування зброї достатньо одної руки. До зняття із запобіжника, пістолет це майже кастет. Необхідно стріляти запобіжник пальцем донизу і постріл самовзводом. ПМ це дуже чудова зброя для міліції. Легка, безпечна і безотказна. Іншу зброю на період служби брати до рук не треба. Все просто.
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31.08.2021 01:18 Ответить
Ружьё нашли на пороге дома... Патроны тоже, видимо, нашли неподалёку. И жестяную банку... Короче, нашли всё, кроме мозгов...
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30.08.2021 16:36 Ответить
о, такие ублюдки и по водителю шмальнут, ели он откажется выйти из автомобиля
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30.08.2021 22:11 Ответить
Ні, дурню. Зброя застосовується для примусової зупинки транспорту. Коли транспорт зупинено, все досить палити.
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31.08.2021 10:25 Ответить
Осторожней живите в феодальном государстве и не ждите справедливости. Если хотите справедливости, то делайте её сами. Это как кушать, хотите ешьте, но не ждите, что кто-то пожрёт, а вы будете сыты.
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17.09.2021 04:05 Ответить
 
 