Суд допросил обвиняемых в деле об убийстве Кирилла Тлявова. ФОТОрепортаж

30 августа Переяслав-Хмельницкий районный суд допросил четверых обвиняемых в деле об убийстве пятилетнего Кирилла Тлявова.

Первым суд начал допрос обвиняемого по статье об "убийстве по неосторожности" экс-полицейского Ивана Приходько. По версии следствия это он совершил выстрел в ребенка. Сам Иван Приходько свою вину отрицает, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Приходько в тот день, 31 мая 2019 года, во дворе еще одного фигуранта дела Владимира Петровца, стрелял он и третий обвиняемый - Дмитрий Кривошей. Также экс-полицейский сказал, что оружие он увидел на пороге дома, стрелял из него в железную коробку, но мишени никто из них специально не делал. Стрелял ли Владимир Петровец из оружия Иван Приходько не видел. Также экс-полицейский утверждает, что в день стрельбы, он был в футболке. Хотя, следствие говорит, что он был в свитере и на свитере нашли следы пороха.

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Владимир Петровец во время своего допроса подтвердил, что ружье нашли во дворе его дома. По словам Петровца из него стреляли Приходько и Кривошей. Также обвиняемый сказал, что в его доме проживали другие люди, кому он его арендовал.

Во время допроса Дмитрия Кривошея он отрицал, что стрелял в тот день и на вопрос судьи Александра Ревы почему другие обвиняемые говорят что он стрелял, Кривошей ответил, что "они все между собой родственники". "Никакое оружие я в руках не держал. Показания Петровца и Приходько неправдивые", - заявил в заде суда Кривошей.

И Приходько, и Кривошей, и Петровец отказались отвечать во время допроса на вопросы прокурора Сергея Самчука, а все, кроме, Приходько, оказались отвечать и на вопросы представителя потерпевшей и самой потерпевшей Александры Тлявовой, бабушки убитого мальчика.

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Во время допроса четвертого обвиняемого, который был 31 мая 2019 года несовершеннолетним, журналистов попросили выйти из зала судебного заседания.