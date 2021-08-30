В Одессу доставили 133 беженца из Афганистана, - Госмиграция. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Общество
В Одессу из Бориспольского аэропорта доставили 133 граждан Афганистана, эвакуированных из Кабула самолетом Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУ Государственной миграционной службы в Одесской области.
"Среди эвакуированных граждан 48 - взрослых, 85 - детей, самому маленькому ребенку 7 дней (родился в аэропорту Кабула, когда его мать ожидала эвакуации). Самой старшей эвакуированной 85 лет и она мужественно помогала другим матерям с детьми. Двоим взрослым оказали медицинскую помощь и госпитализировали сотрудники скорой помощи, благодаря чему им жизни спасены", - сказано в сообщении.
Всем эвакуированным сделаны тесты на наличие коронавирусной инфекции, заболевших не выявлено.
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а пальці витирають об будь-що
чесно.
Та й мексиканці не слабо так працюють по своїх.
Знаю, правда, чувака, который на мексиканке женился.
И видел нашего женатого на китаянке..ребенок желтый
Мы своих граждан, с явно сепарскими наклонностями, почему-то терпим, а эти чем хуже ?
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зеленые дебилы, млять
В Одессу они приехали по приглашению афганской диаспоры в Одессе, размещены в СЕМЬЯХ местных афганцев, с работой им они и помогут, как и со всем остальным.
А дальше --захотят, будут в США или ЕС пробиваться.
Колись в Києві мені теж розказували про громаду афганців, які були одружені з українками, переконували, що вони - сімейні, серйозні, осіли в нас.