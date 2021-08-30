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Украинский легкоатлет Цветов отказался фотографироваться с представителями ПКР на церемонии награждения Паралимпиады. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Спорт
Украинский легкоатлет Игорь Цветов отказался сфотографироваться с представителями Паралимпийского комитета России на церемонии награждения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Трибуну.
Украинец завоевал серебро Паралимпиады-2020 в беге на дистанции 100 метров. Первое и третье места заняли Дмитрий Сафронов и Артем Калашян, которые представляют ПКР.
После церемонии награждения они хотели сделать совместное фото, но украинец отказался.
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