РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12315 посетителей онлайн
Новости Фото ПроисшествияКиевские новости
7 229 8
демонтаж (190) Киев (24538) конфликт (794) застройка (701) забор (53)

Застройщик своими силами демонтирует забор ЖК, который пытался без разрешения возвести в Никольской слободке. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости

На Никольско-Слободской, 7/9, в Киеве демонтируют строительный забор скандального ЖК Sundance, который планировали возвести в пределах прибрежной защитной полосы реки Днепр.

Об этом сообщили Цензор.НЕТ местные жители.

25 августа Департамент городского благоустройства КГГА вынес предписание заказчику строительства ООО "Новая Слободка", на сегодня планировался принудительный демонтаж, но за полчаса до начала работ, застройщик своими силами начал демонтаж.

Застройщик своими силами демонтирует забор ЖК, который пытался без разрешения возвести в Никольской слободке 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На месте, где жителям Никольской слободки обещали обустроить парк, вновь появился "смелый" застройщик - тестирует общественность на способность снести технику, - журналист Рингис. ФОТО

Застройщик своими силами демонтирует забор ЖК, который пытался без разрешения возвести в Никольской слободке 02
Застройщик своими силами демонтирует забор ЖК, который пытался без разрешения возвести в Никольской слободке 03
Застройщик своими силами демонтирует забор ЖК, который пытался без разрешения возвести в Никольской слободке 04

Смотрите также: Незаконная застройка на Никольской слободке: Кличко поручил заблокировать проезд к стройплощадке. ФОТОрепортаж

Напомним, против строительства ЖК Sundance выступают местные жители и правозащитные организации, так как строительство ведется в пределах прибрежной защитной полосы р. Днепр и достопримечательности "Исторический ландшафт киевских гор и долины реки Днепр". Также, по данным Департамента архитектуры и градостроительства КГГА, градостроительные условия и ограничения на данный земельный участок не выдавались.

15 августа в районе Никольской слободки вновь появилась строительная техника.

19 августа вблизи стройплощадки бетономешалка застройщика въехала в толпу протестующих также там произошла драка.

После этого у стен КГГА прошел пикет с требованием прекратить незаконное строительство в прибрежной зоне Днепра.

Местные жители выступают за создание здесь парка отдыха. Первую очередь парка "Никольская слободка" уже поддержал Киевсовет.

Также смотрите: Ночью в центре Киева снесли усадьбу Барбана 19 века. ВИДЕО

Автор: Анна Судак
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Господи, что это за название Слободка? Какой-то уголовщиной от такого названия веет. Неужели нельзя переименовать во что- то более украинское. При чем тут Украина и слобода?
показать весь комментарий
30.08.2021 18:48 Ответить
По вашему беззаконие на украинском языке это нормально? Киев уничтожают, спасите столицу чтобы потом было что переименовывать. Скоро останется вместе Киева звалище и будете счастливы.
показать весь комментарий
30.08.2021 19:18 Ответить
Вы читать умеете? Перечитайте.
показать весь комментарий
30.08.2021 20:25 Ответить
Это от невежества веет. У слова вполне украинская этимология. Славянский мир значительно шире мира русского. Слобожанщина или Слободская Украина на слуху с 16-го века в Восточной Европе.
показать весь комментарий
30.08.2021 19:25 Ответить
Это вы о своём невежестве? Самокритично, однако.
показать весь комментарий
30.08.2021 20:26 Ответить
с Кличко сейчас никто ссориться не хочет - ведь Кличко будущий президент
показать весь комментарий
30.08.2021 20:22 Ответить
Это вы так решили?
показать весь комментарий
30.08.2021 20:24 Ответить
 
 