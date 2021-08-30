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рекорд (240) флаг (895)

Парашютист установил рекорд, развернув в небе самый большой флаг. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Общество

Площадь флага, который развернул в небе под Киевом подполковник ВСУ Анатолий Глиненко, составляет 530,59 м².

Об этом сообщила в Фейсбуке руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова, информирует Цензор.НЕТ.

"Новый рекорд Украины в номинации "Самая большая площадь флага Украины, развернутого парашютистом в воздухе" был объявлен на аэродроме Бородянка под Киевом после приземления рекордсмена", – написала она.

Установивший рекорд парашютист - военнослужащий военно-морских сил ВСУ, подполковники Анатолий Глиненко.

Смотрите: Рядом с базой оккупантов в Луганске появился украинский флаг. ВИДЕО

Парашютист установил рекорд, развернув в небе самый большой флаг 01

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+22
Супер!!!Слава Україні!!! Парашютист установил рекорд, развернув в небе самый большой флаг - Цензор.НЕТ 328
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30.08.2021 19:17
+19
Фото бомба. І красота ж яка, і прапор її доповнює)
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30.08.2021 19:21
+9
кстати, вспомнилось.. там полсотни парашютистов должны были гопак станцевать.. 24го.
скок подоляку выделили.. 2.5 млн.грн...
Или ОП(Г) как всегда - деньги распилили и забыли про свой пиар..
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30.08.2021 19:21
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Супер!!!Слава Україні!!! Парашютист установил рекорд, развернув в небе самый большой флаг - Цензор.НЕТ 328
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30.08.2021 19:17 Ответить
Парашютист установил рекорд, развернув в небе самый большой флаг - Цензор.НЕТ 5578
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30.08.2021 19:19 Ответить
кстати, вспомнилось.. там полсотни парашютистов должны были гопак станцевать.. 24го.
скок подоляку выделили.. 2.5 млн.грн...
Или ОП(Г) как всегда - деньги распилили и забыли про свой пиар..
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30.08.2021 19:21 Ответить
смотрела, правда, не долго - не впечатлило...
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30.08.2021 19:56 Ответить
А Филькину грамоту у Вас можно попросить ?
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30.08.2021 20:31 Ответить
Фото бомба. І красота ж яка, і прапор її доповнює)
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30.08.2021 19:21 Ответить
Супер то оно супер, но лучше бы он сверху попал Ахметову кирпичом по башке.
Пользы для Украины было бы неизмеримо больше.
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30.08.2021 19:23 Ответить
это ппц, тут экономика в клоаке а они флагами меряются
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30.08.2021 19:24 Ответить
Типичный шшиддовский стиль: вместо зарплаты - почётную грамоту, фото на доску почёта, значок передовика, автопробег, велопробег, ногопробег, проход на руках вниз головой, самый длинный вареник, самый большой сухарь - лишь бы только не платить людям денег.
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30.08.2021 19:29 Ответить
Причем московия уже не выберется из этой клоаки ...
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30.08.2021 19:29 Ответить
только вчера смотрел ихние новости, всем пенсам по 15к рублев единоразово выплатят. а теперь вопрос-за чей счет ани гуляють ? и при чем тут сп-2? ответь малахольный
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30.08.2021 19:34 Ответить
По 15к?*****.
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30.08.2021 19:50 Ответить
ну да лучше флаг в небе, чем 15к в кармане
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30.08.2021 19:55 Ответить
Краще б тобі з носака по піздюлятору.Фу,***.Не смерди,їбань ****************..
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30.08.2021 20:57 Ответить
15к чего?
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30.08.2021 21:23 Ответить
Брехня, пенсам по 10К дерев'яних, 15К дерева воякам і мусорам при тому, тільки після виборів.
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31.08.2021 09:22 Ответить
Парашутист встановив рекорд, розгорнувши в небі найбільший прапор - Цензор.НЕТ 1648
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30.08.2021 20:02 Ответить
ты же пятый канал так смотришь )
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30.08.2021 20:42 Ответить
Не смотри 5 кпанал, кацап ., береги свой пукан от возгорания
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30.08.2021 21:08 Ответить
А шо они пенсам какие-то срубли дают? Почему не могут денег дать?
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30.08.2021 21:22 Ответить
ты наверное пошутить хотел?
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30.08.2021 21:28 Ответить
Нет, я вопрос задал.
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30.08.2021 21:43 Ответить
Во-первых - это красиво! Слава Україні!
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30.08.2021 19:29 Ответить
мы, мы видим и восхищаемся! Парашутист встановив рекорд, розгорнувши в небі найбільший прапор - Цензор.НЕТ 4263Слава Україні!
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30.08.2021 19:59 Ответить
Вата себя очень плохо чувствует при виде таких фотографий.
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30.08.2021 19:31 Ответить
Вата неудержимо РЖОТ с наивных лохов, которые в самой бедной стране Европы
радуются самому большому флагу.
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30.08.2021 19:37 Ответить
Ну хотя бы радуются, а не злорадно РЖУТ. По крайней мере позитивные эмоции, а не желчь с бессильной злобой.
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30.08.2021 19:44 Ответить
Мы доподлинно не знаем, что думают люди про самый большой флаг над Бородянкой.
Я бы запустил его при попутном ветре над ДНР - пусть смотрят и пытаются сбить !
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30.08.2021 20:20 Ответить
яка краса..
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30.08.2021 19:33 Ответить
Зате кожен може вирішити сам, який колір зверху - жовтий чи блакитний.
Але прапор давно впав, гроші витрачено, парашутист молодець, на цьому казочці кінець.
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30.08.2021 19:40 Ответить
Парашутист встановив рекорд, розгорнувши в небі найбільший прапор - Цензор.НЕТ 504
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30.08.2021 20:08 Ответить
Ахвігенні гроші, 800 грн за взлет літака і хай 1000 на прапор з фалами. А-а-а, країна роззорилася!
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31.08.2021 09:18 Ответить
Справжній український полковник!
Україна взростила достойних синів!
Слава українським воїнам!
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30.08.2021 20:12 Ответить
точно не фотошоп. красава
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30.08.2021 20:20 Ответить
К этому флагу да 10-20 шаров с гелием - он бы не упал, а парил бы несколько дней.
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30.08.2021 20:26 Ответить
разрывает любой ватный пердак -
наш Украинский славный Флаг !!!
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30.08.2021 20:39 Ответить
...
пипец - зебилыпля...
...
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30.08.2021 20:39 Ответить
Якщо на українців не вплинули мільйонні голодомори, репресії,депортації, окупація Криму Донбасу, вбитих росіянами 13000 українців і вони не "побігли" як прибалти 1991 році до цивілізованої Європи, ЄС, НАТО - то їм (українцям) тим паче вже не допоможуть ніякі пробіги, сумні пісні, прапорці. Здається, це в генах у українців,й мати талант просерати всі шанси, які їм посилає доля. Це як у циган в генах бути жебраками немитими (скільки б їм не надавали житло, роботу), так і гени менталітет українця - болтатись в вічному мєждужоп'ї
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31.08.2021 07:22 Ответить
У мене тут за вікном працює з десяток циган. Реально і нормально виконують свою роботу. То ж, весь ваш кацапський висер в цілому не вражає.
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31.08.2021 09:13 Ответить
М-да, підполковник демонструє майстерність (багато ви бачили таких офіцерів?), а йому закидають негаразди з економікою країни!
Скільки було вою до вчорашнього дня з приводу евакуації з Афганістану?
Це, зветься інформаційна війна.
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31.08.2021 09:10 Ответить
 
 