Парашютист установил рекорд, развернув в небе самый большой флаг. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Общество
Площадь флага, который развернул в небе под Киевом подполковник ВСУ Анатолий Глиненко, составляет 530,59 м².
Об этом сообщила в Фейсбуке руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова, информирует Цензор.НЕТ.
"Новый рекорд Украины в номинации "Самая большая площадь флага Украины, развернутого парашютистом в воздухе" был объявлен на аэродроме Бородянка под Киевом после приземления рекордсмена", – написала она.
Установивший рекорд парашютист - военнослужащий военно-морских сил ВСУ, подполковники Анатолий Глиненко.
Топ комментарии
+22 Senator S 01a656ec
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+19 Alex Uzh
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+9 Scorpman Y
показать весь комментарий30.08.2021 19:21
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скок подоляку выделили.. 2.5 млн.грн...
Или ОП(Г) как всегда - деньги распилили и забыли про свой пиар..
Пользы для Украины было бы неизмеримо больше.
радуются самому большому флагу.
Я бы запустил его при попутном ветре над ДНР - пусть смотрят и пытаются сбить !
Але прапор давно впав, гроші витрачено, парашутист молодець, на цьому казочці кінець.
Україна взростила достойних синів!
Слава українським воїнам!
наш Украинский славный Флаг !!!
пипец - зебилыпля...
...
Скільки було вою до вчорашнього дня з приводу евакуації з Афганістану?
Це, зветься інформаційна війна.