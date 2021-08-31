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Под Одессой раскопали один из самых больших в Украине некрополей жертв сталинских репрессий: НКВДисты расстреляли здесь до 20 тыс. человек. ВИДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Общество

Долгое время информация об этом пустыре была засекречена.

Некрополь жертв сталинских репрессий неподалеку от Одессы - может стать самой большой такой могилой в Украине. Поисковики, которые сейчас работают на раскопках, подозревают: под тоннами строительного мусора останки почти 20 тысяч одесситов, которых в 37-38 годах без суда и следствия объявили врагами народа. 8000 из них могли расстрелять именно на этом могильнике, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Шестой километр Овидиопольской дороги, рядом одесский аэропорт. Долгое время информация об этом пустыре была засекречена — это спецобъект НКВД. Здесь похоронены, по разным данным, от 5 до 20 тысяч человек.

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Именно здесь расстреляли деда одессита Федора Бартковского. О месте казни родственника он узнал лишь 13 лет назад — говорит мужчину убили на этом месте 19 октября 1938-го. Показывает фотографию большой семьи — ни один из родственников до последнего не знал, где похоронен дедушка.

Так как земля части могильника была в частной собственности — работы замерли на годы и возобновились только сейчас.

Большое количество забитых деревянных кольев и вокруг растянутая ограничительная лента. Вот так выглядит расстрельная яма, на которую наткнулись во время раскопок. По предварительным данным, внутри там может быть до 80 расстрелянных людей.

Сейчас исследователи определяют места, где лежат останки. Рядом с ними часто находят вещи казненных. Здесь и довоенная обувь и монеты 37 года и даже стеклянные бутылочки самих нквдистов.

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"Расстрельные команды брали с собой спирт, духи, чтобы смывать кровь и смывать запахи. Поэтому множество таких бутылочек находится в районе непосредственно ям с останками", - объясняет поисковик Иван Градецкий.

Все работы ведутся только вручную, потому что на каждом шагу кости. Техника работала только вначале - чтобы забрать отсюда тонны мусора, говорят историки.

"Самое ужасное то, что здесь была старая территория городской свалки, и верх цинизма, который тогда происходил, что вырывали в мусорном слое вот эти ямы, туда их сбрасывали, этих людей, или расстреливали и засыпали тем же мусором. Люди даже после смерти оказались в свалке похоронены", — отмечает историк-археолог Татьяна Самойлова.

Многих репрессированных — подозревают исследователи — советская власть расстреляла именно на этом месте. Ведь земля здесь усеяна пулями и гильзами от нагана, пистолета ТТ и винтовки.

"Более 8 тысяч человек , которые были приговорены к смертной казни — из них большая часть, мы так считаем, находится именно здесь. В 2008 году были сделаны первые исследования и раскопки. Тогда были найдены черепа, простреленные вплотную", — говорит руководитель рабочей группы от мэрии Олег Бриндак.

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Все ямы историки маркируют и консервируют, чтобы уже весной начать эксгумацию тел. Только тогда станет известно окончательное количество похороненных здесь жертв НКВД.

Под Одессой раскопали один из самых больших в Украине некрополей жертв сталинских репрессий: НКВДисты расстреляли здесь до 20 тыс. человек 01
Под Одессой раскопали один из самых больших в Украине некрополей жертв сталинских репрессий: НКВДисты расстреляли здесь до 20 тыс. человек 02
Под Одессой раскопали один из самых больших в Украине некрополей жертв сталинских репрессий: НКВДисты расстреляли здесь до 20 тыс. человек 03
Под Одессой раскопали один из самых больших в Украине некрополей жертв сталинских репрессий: НКВДисты расстреляли здесь до 20 тыс. человек 04
Под Одессой раскопали один из самых больших в Украине некрополей жертв сталинских репрессий: НКВДисты расстреляли здесь до 20 тыс. человек 05

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Топ комментарии
+60
В сралинском совке все были счастливы. Остальных расстреляли . По мышебратски.
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31.08.2021 08:37
+50
Сралинские крысы творили столько всего за 32 года его правления,что не раскопай везде скелеты ГУЛАГа....
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31.08.2021 08:34
+39
Как раз вчера лошадь лавров рекомендовал не трогать любимчика кацапской истории упыря сталина
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31.08.2021 08:38
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при грамотной пропаганде эти дедушки с бабушками просто бы получили презрение от своих внуков за свою кровожадность.
и пропаганда была бы не киселевская - мальчика скушали негры, а - с доказательствами, можно бы бабушек ватных на раскопки сводить эти - если не копать - пенсия - тю-тю, или как то придумать - ну есть же те у кого мозг работает?
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31.08.2021 10:45 Ответить
Так! Американці водили місцеве німецьке населення в конц табори на екскурсії. Те саме треба робити із ватними мерзотами.
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31.08.2021 13:26 Ответить
Немцы до сих пор своих школьников в Освенцим возят по школьной программе.
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01.09.2021 07:01 Ответить
Есть кто скучает за совком? Під Одесою розкопали один з найбільших в Україні некрополів жертв сталінських репресій: співробітники НКВС розстріляли тут до 20 тис. осіб - Цензор.НЕТ 7419
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31.08.2021 10:47 Ответить
Лудшие из лудших "слуг" бужанские гордятся советским прошлым.
Их диды стреляли, убивали.
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31.08.2021 10:54 Ответить
лудшие лучшие
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31.08.2021 13:56 Ответить
У випадку із "слугами" саме луДшие.
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31.08.2021 14:40 Ответить
Крысы кремлевские по сей день чтут традиции дедов убивать людей...
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31.08.2021 10:58 Ответить
Колбаса по 2.20 и мороженное по 0.19 (Вата)
"В советском союзе не всё было плохо" (зеля)
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31.08.2021 11:42 Ответить
И до сих пор не разоблачены исполнители, на заслуженном отдыхе
А за поребриком и при власти с орденами
И проклятия казнённых на земле нашей
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31.08.2021 11:43 Ответить
бред - откуда чума пришла?

так пусть Воронеж Москва "проклятыми будут"(им побоку, открою секрет)
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31.08.2021 12:07 Ответить
«Чума» в Україну прийшла зі сходу. Вивчай історію.
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31.08.2021 13:13 Ответить
а я типо написал шо сверху?
ты чем читаешь то?
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31.08.2021 13:35 Ответить
Глазамі-то!
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31.08.2021 18:57 Ответить
ну тогда протри их этим, как у вас есть Монтан Дев шоле...
не ну реально вы просто протупил ну че тут спорить то?
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31.08.2021 19:03 Ответить
Неужели предков "замшевого коня" не коснулись сталинские репрессии, что он так ретиво, до сих пор, преклоняется, перед усатым. Трудно в это поверить!
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31.08.2021 11:46 Ответить
Доки не буде принципового суду над совєтським режимом, аналогічного суду в Нюрнберзі над фашистським режимом, доти будуть любителі лєніна-сталіна-ссср-ковбаси по 2.20
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31.08.2021 12:18 Ответить
Так. Необхідно створити постійну комісію і трибунал. Після судоахвого процесу, комісія повинна продовжувати працювати по справах метеріального відшкодування. Більша частина, чим зараз володіє єврейська община в Україні перейшло до низ через вбивства українців комуністами.
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31.08.2021 13:12 Ответить
Пошуковці: "Під тоннами будівельного сміття останки майже 20 тисяч одеситів, яких у 37-38 роках без суду і слідства оголосили ворогами народу."
"Адєсіти": "Адєса - рускій горад!"
П.С. Результати двох останніх президентських виборів по Одеській області:
2010 - 74.14% за Янека
2019 - 87.21% за Зе
Під Одесою розкопали один з найбільших в Україні некрополів жертв сталінських репресій: співробітники НКВС розстріляли тут до 20 тис. осіб - Цензор.НЕТ 8812
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31.08.2021 12:55 Ответить
Нічого дивного, бо розстріляні це переважно українська інтелігенція.
Набагато цікавіше скільки з тих 20 тис. складають євреї, нащадки яких зараз срср намагаються відновити?
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31.08.2021 13:26 Ответить
Ну, ось і відповідь «чия Одеса».
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31.08.2021 13:07 Ответить
зачєм прошлає варашить?
ета жи атака на прошлає расісюшкі!
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31.08.2021 13:32 Ответить
Вот в этих могилах настоящая Одесса ! А потом да и сейчас навезли ватного быдла что бы отбить любовь к свободе !
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31.08.2021 13:46 Ответить
Украина - это страна с богатейшей культурой и своим уникальным языком. Это европейская страна, но которая постоянно находилась под пятой очередных кремлёвских бандитов, таковыми были практически все правители российские, начиная с Ивана Грозного и заканчивая нынешним мерзким ботоксным фюрером Путлером, с крысиным оскалом. Россия - это вторичная страна. У неё мало что есть своего, уникально созданного. Нынешний флаг российский - не что иное как староголландский флаг, расцветку которого скопировал Пётр 1, когда работал плотником на голландских судоверфях. Язык русский - на 80% смесь иностранных заимствований, начиная с греческих слов, латинизмов, потом тюрских слов, и более поздних заимствований из европейских языков, практически все технические термины в этом языке - голландско-немецкого происхождения. Музыки скопировано немерено. Да и законодательство нынешнее российское полностью скопировано у Запада, но это только для имитации, на самом деле, что есть уникального в России - так это нынешняя бандитская, путинская мафиозная система правления государством, при которой население превращено в агрессивную зомбомассу, обозлённую на весь мир и пользуемую путинскими бандитами в своих интересах.
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31.08.2021 13:53 Ответить
Вот туда и нужно водить экскурсии со школ и рассказывать сколькл и как расстреляли.
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31.08.2021 14:17 Ответить
Всіх любителів ленін-сталінських часів одразу забирати до дурки. І не випускати. Бо то ж схиблені люди. Бо якщо подивитися на ті часи то все залито кров'ю, вкрадено, розграблено. Навіть і той газ з нафтою викачали з України. А у нас його було чи мало. нафтові родовища москаляндії були відкриті лишень в 76 році...
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31.08.2021 15:11 Ответить
" Сталин самый страшный злодей в истории человечества. Хуже, чем Гитлер, гораздо. Их даже сравнивать нельзя. Я не говорю, что Гитлер хороший. Я говорю, что у него была теория о превосходстве арийской расы. А у этого вообще никакой теории не было, он убивал просто так." Игорь Кваша
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31.08.2021 15:53 Ответить
"...Долгое время информация об этом пустыре была засекречена - это спецобъект НКВД..."

1. "Долгое время" це як? Скільки часу? Коли?
2. Чому не розсекретили в час незалежності України?
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31.08.2021 17:10 Ответить
Коли совкові трілобіти верещать про те як всі афігенно хочуть в сересер, то вони напевно не питають тих кого перетворили на сміття і гумус.
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31.08.2021 18:42 Ответить
Зато колбаса была по 2.20 и вкусный пломбир.
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31.08.2021 18:44 Ответить
Мразота краснопузая...ненавижу нелюдей.
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31.08.2021 20:41 Ответить
На скільки з того часу, нквдисти зникли чи перейшли в іншу стадію своєї присутності серед нас? Той, хто *********** чи то дубинкою, чи то іншим предметом, чи тягне в автозак патріота і є потомком того нквдиста, який положив стільки життів в ці ями.
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31.08.2021 21:43 Ответить
Слава сталіну, "отцу нації уродов". Я хочу, щоб ця інформація була доведена до кожного ОДЕСИТА, я хочу щоб їм вклали це не тільки в їх вуха, але і в їх серця. Я хочу, щоб в моїй Одесі і в моїй Україні , в цілому, ніколи не було чути "Я рожден в СССР". Слава Україні! Згинуть наші вороженьки...
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01.09.2021 07:57 Ответить
какая разніца і та браццкійнаврот створюють чекісти, які вбивають тих кому болить.
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01.09.2021 18:39 Ответить
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