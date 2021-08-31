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Афганистан (478) США (10886) военнослужащие (3280)

Генерал-майор Крис Донахью - последний американский солдат, покинувший Афганистан. ФОТО дня

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Мир облетело фото последнего американского солдата, покинувшего территорию Афганистана в рамках вывода сил из страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны США в соцсети Фейсбук.

"Последний американский солдат, покинувший Афганистан: Генерал-майор Крис Донахью, командующий 82-й воздушно-десантной дивизией, XVIII воздушно-десантным корпусом и Форт-Брэггом, садится на борт C-17 ВВС США 30 августа 2021 года, завершая миссию США в Кабуле", - прокомментировали в Минобороны США данное фото. 

Читайте также: США завершили вывод сил из Афганистана

Генерал-майор Крис Донахью - последний американский солдат, покинувший Афганистан 01

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Топ комментарии
+58
И заметьте - последним вышел генерал-майор!
У нас бы генералы вышли первыми, а последним - солдат Тарас или Богдан.....
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31.08.2021 08:48
+50
Ніхто не кидав афганців. Їх 20 років озброювали, навчали, а вони за пару днів все просрали. Просто перестали стріляти.
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31.08.2021 09:20
+28
Если бы на месте американцев были бы кацапы, то последний рашистский солдат тащил бы унитаз
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31.08.2021 09:06
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Страница 2 из 2
Я ніде не казав що американці не були окупантами в Афганістані так само як і срср.А воля народу це коли я, і мільйони таких як я, пропонують свій власний город під американську базу.
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31.08.2021 12:10 Ответить
Де ви були, коли у нас в Криму стояла російська база?
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31.08.2021 12:52 Ответить
Обирав Чорновола щоб вона там не була,але мудрий народ обрав кучму.
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31.08.2021 12:55 Ответить
годы присутствия США в Афгане не пройдут даром
после того, как талибы установят свой средневековый режим, сопротивление им только усилится
так что у афганцев всё впереди
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31.08.2021 09:40 Ответить
У них війна з 1978-го, їм не впєрвой.
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31.08.2021 09:41 Ответить
с 1878
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31.08.2021 14:56 Ответить
Я удивляюсь тем кто упрекает Америку,они их обучили дали оружие продовольствие форма машины,что ещё они должны сделать если они не воюют?умирать вместо них? может ещё их кормить с ложечки?
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31.08.2021 09:56 Ответить
Кацапи, вони тільки серти вміють, та й робота така у рабокацапів - лазити всюди й гадити на Америку, ЄС.
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31.08.2021 11:35 Ответить
Вони мали забратись звідти ще років пятнадцять назад. Це і є провал - інвестувати у безнадійну справу.
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31.08.2021 13:39 Ответить
Они не смогли разработать стратегию переделки страны, как они же, в своё время сделали план Маршала, по переустройству гитлеровской Германии. Кстати известно, что проведя в Германии выборы, в 1950-м, при наличии Гитлера в живых, он, скорее всего снова выиграл бы выборы. так что время в 20 лет, это и не много и не мало, а причина поражения в отсутствии внятной стратегии развития страны, которую поддержали бы афганцы.
Ну и "воевать - не строить", а вот строительство то как раз и было очень ограниченным.
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31.08.2021 18:36 Ответить
на ти порiвняв- Европа та середньовiчний Афган)
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31.08.2021 22:02 Ответить
Когда те арабы уже пару тысячелетий имели письменность, та Европа еще не имела мощеных дорог!
А вы уверены, что арабам ХОЧЕТСЯ жить так, как живут европейцы?
Американцы строили в Афганистане больницы, школы, разрешили женщинам работать в гос учреждениях и ходить без паранджи... А сколько автобанов построили они в Афганистане? А сколько заводов и фабрик? Ну и так далее.
Руководство США оказалось недальновидным, это факт. Я не Востоковед, хотя и ездил в командировки, интересовался их бытом, традициями и я НЕ знаю, КАК надо было США вести там свою политику. Но то, что они её вели неверно - это факт!
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01.09.2021 10:59 Ответить
а при чем здесь арабы и Афган? афганцы какое отношение имеют к арабам?
изучайте мат.часть, товариСч.)
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01.09.2021 21:01 Ответить
Афганистан - полиэтничное государство, которое населяют более 20-ти народностей. Крупнейшими из них являются пуштуны (42%), таджики (28%), хазарейцы (10%), узбеки (8%), чараймаки (2,6%), туркмены (2%), белуджи (0,5%), нуристанцы (0,4%) и пашаи (0,2%). Живут также арабы, курды, кызылбаши, афшары, казахи, киргизы, монголы, нуристанцы и др. (2005).
Представители пуштунских племен (паштаны, пуштуны, пахтаны), исповедующие ортодоксальный ислам суннитского направления, насчитывают ок. 13 млн. чел. Они расселены преимущественно к югу от Гиндукуша, в юго-восточных и южных пограничных с Пакистаном районах, хотя живут также и на севере. Все пуштуны говорят на языке пушту, который состоит из нескольких диалектов и близок к персидскому языку (фарси). Среди пуштунов существуют оседлые и кочевые племена. И те, и другие отличаются воинственностью, многие споры у них до сих пор решаются на основе традиционного кодекса чести - «пуштунвали», в основу которого положены гостеприимство, защита личного достоинства и кровная месть. Согласно этому кодексу, пуштуны подчиняются вождям племени (ханам) и старейшинам родов и кланов (маликам), которые образуют джиргу - совет родовых или племенных старейшин. Племена делятся на ветви, которые подразделяются на кланы (хели), а кланы - на роды, отношения между которыми часто носят характер отчужденности или даже враждебности. Основные племенные объединения пуштунов - сарбани (дуррани, юсуфзаи и др.), батани (гильзаи, хаттаки и др.), гургушти (сафи, какары и др.) и каррани (вазири, ахмадзаи, оракзаи и др.). Общее число племен, по разным источникам, достигает 400.
К числу крупнейших племенных групп, населяющих Афганистан, относятся дуррани (ок. 7 млн. чел., 2005) и гильзаи (ок. 5 млн. чел., 2005), которые до нач. 20 в. рассматривались как две различные этнические группы. Дуррани населяют в основном юго-запад Афганистана, районы Кандагара, Фараха и Герата, а также большинство городов страны, и включают ветви зирак (баракзаи, популзаи или карзаи, садозаи, алькозаи и др.) и панджпай (нурзаи, ализаи, адозаи, хугиани, исхакзаи и др.). В отличие от большинства пуштунов, дуррани более образованы и урбанизированы, часто двуязычны, но предпочитают изъясняться на дари. Наибольшим влиянием в стране издавна пользуются роды саддозаи (клан популзаи) и мохаммадзаи (клан баракзаи). В создании Афганистана как самостоятельного государства (Дурранийской державы) в 1747 большую роль сыграл выходец из клана популзаи племени абдали (или дуррани) Ахмад шах Дуррани, оттеснивший гильзаев от управления государством. В этой связи захват г.Кабул талибами и их недолгое пребывание у власти рассматривается как исторический реванш, поскольку среди талибов преобладают гильзаи. Казненный талибами президент Наджибулла принадлежал к другому пуштунскому племени - ахмадзаи. Нынешний президент Афганистана, Хамид Карзай, также принадлежит к дуррани, клану популзаи
http://afgan-bazar.ru/node/3494
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01.09.2021 21:15 Ответить
Ну и можно вспомнить историю Персии, Месопотамии, Бухары, Самарканда, Вавилона, Шумеров...
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01.09.2021 21:20 Ответить
Вы свалили все в одну кучу, Персию, Вавилон и нынешний Афган...
Никто не возражает, что в то время, когда в Европе были темные века после падения Римской империи, на Ближнем Востоке были гораздо более продвинутые цивилизации, но вот уже с 14-15 века, а особо после Ренессанса, с развитием капитализма все меняется, Европа делает гигантские шаги в развитии, не прекращающиеся и поныне, а вот на Ближнем Востоке со времен средневековья не было уже никакого особого развития, все, что некоторые, отнюдь не все, страны там имеют - это уже благодаря достижениям западной цивилизации, западной науке и технике, благодаря западным деньгам, выручаемым за ближневосточную нефть. а уж Афганистан точно не является примером развитой цивилизации ни в прошлом, ни в настоящее время, там и поныне истинное средневековье.
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01.09.2021 21:50 Ответить
Всё же вы не правы, ваша правота относится скорее к концу 18-го, 19-му веку.
А вот в 16-18 веках, влияние Османской империи на Европейскую политику, было гораздо более сильным, чем даже влияние США на Европу во времена Рональда Рейгана. Османы были в те времена самой сильной империей в мире. И даже проиграв, вместе с Германской империей и Австро-Венгерской империями Первую мировую войну, но так и не дав АНТАНТЕ захватить укрепления пролива Дарданеллы, в начале 30-х получили Конвенцию Монтрё, по которой контролируют и проливы и Мраморное море и определяют, кому и на сколько заходить в Чёрное море.
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01.09.2021 22:12 Ответить
можно вспомнить историю Персии, Месопотамии, Бухары, Самарканда, Вавилона, Шумеров...



ми говорили про бiльш раню iсторiю...




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01.09.2021 22:44 Ответить
Да, но они же потомки тех, древних. В древние века были великими, а значит и в наши времена у них есть шанс на это.

Я резко перейду на другой народ, на ромов (цыган). Кочующий, крайне малограмотный в 20-м веке.
За последние годы наблюдаю, как они принимают некоторую форму оседлости. Они покупают маленькие домики в дачных поселках, рядом с городами покрупнее. Их дети начинают ходить в школу. Да, учатся не очень хорошо, потому что их неграмотные матери просто не могут помочь детям делать домашние задания. Но ведь мал по малу начинают учиться. У меня есть знакомая, так ее зять, он из ромов, живут в селе, недалеко от областного центра, он уже грамотный, торгует запасными частями для с/х техники и ведет совсем не кочевой образ жизни, жена его довольная, тёща хвалит.
А у моего сына знакомый ромал, совсем молодой, работает программистом...

Собственно, на мой взгляд, США просто не составили, в своё время, нормального плана развития для Афганистана и пытались в Восточной стране пропагандировать идеи Запада. Наверное неверно и преждевременно.
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01.09.2021 23:08 Ответить
ИМХО причина поражения в том, что Христианский мир экстраполирует западные ценности, не понимая, что Восток... мусульманство и буддизм - это совсем другой ментал ...нет ни одной точки морали и миропонимания, которые были бы общими... Если доблесть Запада верность слову доблесть Востока худна - обман врага...Обман - доблесть. Идеал Запада - личная свобода. Идеал Востока - служение верхним в пирамиде. "Запад - есть Запад ..Восток - есть Восток ..и вместе им не быть" - Киплинг 200 лет назад предупредил... да никто не услышал... У нас всё точно так же... Штаты говорят догваривайтесь с палестинцами, не понимая, что договариваться не с кем. ПОтому что их доблесть - ****...
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31.08.2021 23:02 Ответить
Вы были бы правы, если бы не одно, но очень большое НО!!!

Дело в Османской империи, в Персии. Персия веками вела дела с Европой и особенно не враждовала. Влияние османской империи, на политическую жизнь Европы, в 16-18-м веках, было даже значительно бОльшим, чем влияние на Европу США, времен правления Рональда Рейгана.

И Христианство с Мусульманством достаточно сильно схожие. Мусульманство вообще изначально очень миролюбивая религия, но её радикализовали, в первую очередь сами христиане, со своими Крестовыми походами и иудеи, у которых были деньги и такие средства их получения, за которые по Корану полагается смертная казнь.

Сходится Востоку и Западу не нужно. А вот дружить, торговать - обязательно надо.
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01.09.2021 11:07 Ответить
от наші б обвислі тушки генеральські перші залізли у літак, якісь дивні ці америкоси, ніякої субординації!
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31.08.2021 10:11 Ответить
Та відомо що Афганці програли Талібану. Навіщо ти це постійно пишеш?
P. S. путин-*****.
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31.08.2021 11:36 Ответить
Москаль, а чому ти ще не висиш?
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31.08.2021 10:46 Ответить
Та то дрібниці.
От пам'ятаю як кацапи програли Чечні. Ото сміх, тому хто бошки рюсскіх різав (Кадиров) дали звання герой Рассєі й данину й досі вправно сплачують.
P. S. путин-*****, кацапи- ідіоти.
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31.08.2021 11:39 Ответить
Известный всем тов. Гиркин выдвинул интереснуб версию, что всё это спецоперация США. Смысл приблизительно такой - Афган не имеет толком ни промышленности, ни инфраструктуры, и последние 20 лет основательно кормился на амриканские деньги. И теперь там оставили массу оружия и минимум 100 тысяч солдат афганской армии, которым раньше платили зарплату американцы. И чем им теперь заняться? Только отправить нести дальше зелёное знамя пророка, а географически это удобнее всего в Среднюю Азию.
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31.08.2021 10:21 Ответить
Для этого нужна логистика , снабжение и армия с обстрелянными командирами . Талибы это партизаны , воевать на чужой территории не имея поддержки с регулярной армией противника они не смогут .
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31.08.2021 21:49 Ответить
Талибы - несут мусульманское счастие местному населению. ОНО их поддержит.
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01.09.2021 10:02 Ответить
Талибы, это скорее не партизаны, а идеология.

А почему вы посчитали, что другие территории станут для них чужими? А вдруг поддержат?

Ну и другой вариант применения талибов - например, на деньги Ирана, против Израиля...
Оставив в Афганистане кучу боевой техники, оружия, боеприпасов, денег (пилили вместе с американцами и там десятки миллиардов долларов), ваш Байден совершил катастрофическую ошибку. И плохих последствий может не произойти, лишь только если Звёзды лягут очень уж удачно для мира.
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01.09.2021 11:52 Ответить
Як на мене, то про виведення техніки, що вартісне повітряним шляхом, можна було домовитись із Пакистаном або Узбекистаном, щоб наземними шляхами.
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31.08.2021 10:37 Ответить
а почему генерал с автоматом и не толстый?
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31.08.2021 10:43 Ответить
Це фото на згадку не тільки Хомчаку, але і багатьом іншим генералам ВСУ. Командир самої елітної, ще з часів ДСВ (є ще 101), дивізії США, командир бази (старший начальник) корпусу виходить тоді, коли впевнений, що жодного солдата не залишилось. І озброєний як і його солдати, із зброєю в руках виходить. А як бубочка перший раз "виїхав" на фронт, його зустрів "почт" а старший серед підлабузників Хомчак навіть бронежилет одів неправильно. Учись, кремлівський курсант, Армія - це тобі не кабріолет броньований. Армія не потягне паркетників.
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31.08.2021 10:46 Ответить
Те, що останнім виходить командуючий, означає, що виведення планове, організоване і не є втечею.
Якби навпаки, то останніми б уходили загони прикриття - сержанти і рядові.
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31.08.2021 11:03 Ответить
це, тільки мрія. Говорять і будуть говорити зовсім про інше. Мусульмани говоритимуть про те, які вони милостиві і як дозволили піти.
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31.08.2021 11:56 Ответить
И кстати, далеко не факт, что вывели ВСЕХ!
Так что просто понаблюдаем за дальнейшим развитием событий.
А генерал? Ну так информационные войны никто не отменял и Байден нынче в обороне, так что может генерал получил именно такой, недвусмысленный приказ (что не отменяет факта его личной смелости).
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31.08.2021 18:40 Ответить
Що будуть говорити - це їх язики і їх проблеми.
Он багато хто говорить нібито совкова армія втікала з Афгану, а насправді (не зачіпаємо окупаційний і злочинний характер війни) було добре сплановане і організоване виведення.
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31.08.2021 19:03 Ответить
так им никто не мешал!
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31.08.2021 23:33 Ответить
Це лише тому, що таліби дотримали слова і дали час, згідно домовленостей - тобто до 31-го серпня. Останні дні вони перебували вже під самим аеропортом, їх при теракті загинуло 28 чол. Мене цікавить хто відправив літак, якщо там не залишилось персоналу аеропорту?
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31.08.2021 13:42 Ответить
Домовленості на війні - це її невід'ємна складова.
Щодо відправки літка, то, як версія, літак міг злітати без персоналу аеропорту, бо повітряний трафік над Кабульським аеропортом 30 серпня 2021 р. не був напруженим.
Крім того, навколо аеропорта могла висіти авіація прикриття.
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31.08.2021 19:07 Ответить
Они успели драпануть ДО окончания срока ультиматума. Когда выполняешь требования ультиматума, бросая боевую технику, то это бегство, а не плановое отступление.

Если бы не успели до вчера, то сегодня генерал как раз бы и отходил, под прикрытием отряда сержантов и рядовых - давайте смотреть на это честно.
И для примера. В 2014-м, украинские войска ОТКАЗАЛИСЬ отходить из под Иловайска без оружия и боевой техники.
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01.09.2021 12:00 Ответить
31 серпня самі американці визначили як кінцеву дату.
А уже потім під неї таліби пристроїли свій "ультиматум".
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01.09.2021 17:39 Ответить
На сколько мне известно, американцы собирались выйти 11 сентября, на годовщину теракта, но талибы начали быстрое наступление.
И ещё. Одна провинция так пока и не покорилась талибам, та самая, где командует сын того самого командира душманов, которого так и не смогла победить Советская армия и провинцию которого никогда не контролировала.

А ультиматум, он и есть ультиматум. Раз пришлось его выполнить, то остаётся только обсыхать.
Даааа, печально, после Рейгана не было в США ни одного нормального, сильного Президента, а из тех кто был после него, самым сильным и умным всё же был Трамп, у которого украли победу на выборах.
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01.09.2021 18:11 Ответить
Про 31 серпня Байден заявив 9 липня
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3277625-bajden-oficijno-ogolosiv-pro-vivid-vijsk-z-afganistanu-do-31-serpna.html
До 9 липня датою виводу було визначене 11 вересня.

Контрольовану Ахмад Шахом Панджерську долину совєцькі війська займали кілька разів при проведенні армійських операцій (свої озброєні загони Ахмад Шах виводив із долини якраз перед операціями ОКСВА, отримуючи попередньо розвіддані). Потім совєцькі війська передавали зайняті території "зеленим" (афганській армії). Афганська армія втікала із переданої їй Панджшерської долини одразу за совєцькою армією, і в долину знову входили загони Ахмад Шаха.
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01.09.2021 19:06 Ответить
Про предательство.
Мне, в те времена, один из заместителей Шеварнадзе (который тогда был министром иностранных дел СССР) рассказывал, что в Афганистане и Пакистане, чуть ли не половина сотрудников советских посольств зарабатывали на продаже оружия, боеприпасов, наркотиков... Чему же удивляться, что душманы знали всё заранее... Потом Шеварнадзе устроил большую чистку в посольствах, а заодно и в МГИМО.

Бежали американцы, аж пятки сверкали. Это тысяча экс-военнослужащих США, добровольцами полетели в Афганистан спасать своих сторонников.

Вчера из аэропорта Кабула, ПОСЛЕДНИМ, вылетел украинский борт. Там были и наши армейские спецназовцы, которые искали в Кабуле нуждающихся в эвакуации ТАМ, куда отказались идти спецназовцы США и Канады. Вывезли предпоследним и последним бортом всех, кого сумели найти, но более 200 граждан эвакуировать не смогли!

Когда при Трампе, выводили войска из Сирии, то он вывел войска не далеко от Сирии, с предупреждением, что они вступят в боевые действия, если на их сторонников нападут, авиация продолжала контроль воздушного пространства, а не выводила из строя свои боевые машины, как при Байдене в Афганистане, и в Сирии оставались штатовские военные советники!
Вот это ОРГАНИЗОВАННЫЙ вывод!!!
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01.09.2021 19:33 Ответить
Теперь весь мир убедится в преимуществах истинного ислама
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31.08.2021 11:45 Ответить
Капітан завжди останнім залишає тонуче судно.
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31.08.2021 11:54 Ответить
Капітан втік з баблом. А це не капітан. Це нянька.
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31.08.2021 13:43 Ответить
Хронікі Ріддіка
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31.08.2021 18:13 Ответить
Ті вийшли, а потім спеців запросили? Без цього преЗЕдента в штати не пустили б?
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31.08.2021 19:09 Ответить
Не розумію,чому всі оргазмують від явно постановочного фото ?
Чекайте,ще Голівуд на замовлення Пентагону блокбастер з цією сценою зніме.
З доблесними американськими генералами,що років 15 створювали потужну армію Афганістану,вбухуючи десятки мільярдів.
А якщо цей генерал зі своїми десантниками такий крутяк,чому виводити в аеропорт афганців,направили бійців ССО ?
Чому вони взагалі там опинились ? Бо Зєльонкіну не жалко ?
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31.08.2021 19:53 Ответить
Потому, что ты идиот!
Вот потому ты и подвержен кацапской малоросской пропаганде!
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31.08.2021 23:43 Ответить
О ! Бачу,зустрівся патріот-інтелектуал,готовий дати достойну відповідь на захист генерала-взірця !
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31.08.2021 23:57 Ответить
дело то тут не в генерале! и ты прекрасно это понимаешь
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01.09.2021 00:01 Ответить
Бачу,вам важко висловити думку.
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01.09.2021 00:12 Ответить
отнюдь, Юра! у тебя происходит игра одной извилины. я тебе даже ничего не подскажу, только констатирую твою умозаключения. извени, идиот...я не могу тебе ничем помочь!
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01.09.2021 00:19 Ответить
Бачу,зустрів елітного бидлана.Читай книжки,мийся,знайди роботу.Може й в голові щось з'явиться.
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01.09.2021 06:40 Ответить
та ты еще и великовозрастной дебил....тебе даже мытье не поможет Генерал-майор Кріс Донахью - останній американський солдат, який залишив Афганістан - Цензор.НЕТ 9896
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01.09.2021 10:03 Ответить
А у нас Хомчак войско направил на прорыв под Иловайском, а сам уехал в тыл колонны, бросил раненых и броневик, и ушел в ночь с единственным в отряде тепловизором. и под утро его обнаружили совсем на другом участке окружения, мирно выезжающим! непонятно где взятом авто через российские блокпосты...
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31.08.2021 22:05 Ответить
красиво ушли.,. Генерал-майор Кріс Донахью - останній американський солдат, який залишив Афганістан - Цензор.НЕТ 4416 умеют.,.
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01.09.2021 05:43 Ответить
Генерал-майор Американской армии выходит последним.

Завидую по хорошему Американцам!!!!

Криворожский Клоун только шаурму может жрать на камеру....
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01.09.2021 08:54 Ответить
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