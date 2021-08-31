Современное диагностическое и реабилитационное детское учреждение: в Днепре завершается реконструкция больницы №5. ФОТО

Реконструкция детской больницы №5 близится к завершению. В медучреждении откроют консультативно-диагностическое, педиатрическое отделение, а также расширят реабилитационный центр.

Об этом рассказал глава Днепропетровской облгосадминистрации Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Теплые, комфортные, современные. Такими должны быть медучреждения, особенно для маленьких пациентов. По новому формату превращаем детскую больницу №5 в Днепре. После реконструкции ее будет не узнать", - подчеркнул он.

В рамках президентской программы "Большая стройка" обустраиваются комфортные палаты, диагностический реабилитационный центры и восстанавливают бассейн.

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Отмечается, что в год больница сможет принимать до 4 тыс. пациентов.

"Помогаем детям с различными патологиями. Благодаря новому оборудованию расширим возможности диагностики. Получим новый цифровой рентгенаппарат, оборудование для измерения костной ткани", - рассказала гендиректор больницы Наталья Фоменкова.

Работы уже на завершающем этапе. Специалисты заменили все коммуникации, сейчас делают разводку сетей. Продолжается внутренняя отделка. Утепляют стены, готовят их под покраску. Помещение оснастили мощной вентиляцией с системой климат-контроля. Палаты с ярким ремонтом рассчитаны на одного-двух детей. Кроме того, медучреждение будет отвечать требованиям инклюзии: больницу оснастят 4 специальными лифтами для маломобильных групп населения, а в бассейне установят гидравлический подъемник.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в рамках "Большой стройки" в каждой области Украины появятся больницы нового формата, которые будут соответствовать уровню ведущих европейских клиник.

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