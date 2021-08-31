На Днепропетровщине среди подсолнухов обнаружили почти 7 тыс. кустов конопли стоимостью 13,5 млн грн, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Почти 7 тыс. кустов стоимостью 13 млн гривен росли на поле между подсолнухов на территории Криничанского района.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.
"В ходе операции "МАК" полицейские управления по борьбе с наркопреступностью ДБН, сотрудников отдела аэроподдержки УГАЗ ГПП Украины совместно со следователем отделения полиции № 6 Каменского РУП провели аэроразведку земельного участка площадью 175 га, расположенного между селами в Криничанском районе Днепропетровской области. В ходе обследования они обнаружили между подсолнухами обработанные и ухоженные кусты конопли с признаками культивирования.
Образцы наркосодержащих растений направили на экспертизу. По ценам "черного" рынка их стоимость составляет более 13,5 млн гривен.
Сейчас полицейские установили владельца земельного участка. После получения результатов экспертизы будет решаться вопрос об открытии уголовного производства по ст. 310 Уголовного кодекса Украины (посев или выращивание снотворного мака или конопли). Принимаются меры по установлению лиц, причастных к насаждению и культивирования наркосодержащих растений.
Напомним, по действующему законодательству незаконный посев или выращивание конопли в количестве 50 и более растений наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.
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На уборке анаши.
Не за водку, не за деньги,
Волонтёром, для души!
- ой какой же вы бледный... как жеж вы запустили то себя...вам бы травки попить..
- приехали ! травку попить...таблетки покурить...вы, доктор, сами хоть поняли шо сказали?
але ж у всього є своє число і 6999 кущів - теж показник )))
(один таки скурили копчики))))))
"Задолго до легализации правительство Канады заявило в качестве основной цели устранение нелегального рынка, в то время как налоговым поступлениям отводилась роль одного из побочных последствий. В большинстве провинций налоги составляют 1 доллар с каждого грамма сухой марихуаны - из них 25 центов поступает в федеральную казну, а 75 центов остается в бюджете региона."
Около трети миллиарда баксов в год, это для канады с ее 37 миллионами населения, плюс/минус такая-же цифра была бы и у нас, и выведение 4-5 миллиардов в год из тени, а значит граждане так или иначе занятые в наркобизнесе,те что из низов пирамиды зарабатывали бы примерно те же деньги, только были бы трудоустроены и получали бы не подачку от наркобарыги,а официальную зарплату, со всеми вытекающими, социальные гарантии, отчисления в пенсионный фонд.... Зачем нам это все, объем рынка не изменится от наличия или отсутствия легальности этого рынка, меняются только выгодонабувачі
вот и мутировали заразившись....