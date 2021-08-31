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На Днепропетровщине среди подсолнухов обнаружили почти 7 тыс. кустов конопли стоимостью 13,5 млн грн, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Почти 7 тыс. кустов стоимостью 13 млн гривен росли на поле между подсолнухов на территории Криничанского района.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

"В ходе операции "МАК" полицейские управления по борьбе с наркопреступностью ДБН, сотрудников отдела аэроподдержки УГАЗ ГПП Украины совместно со следователем отделения полиции № 6 Каменского РУП провели аэроразведку земельного участка площадью 175 га, расположенного между селами в Криничанском районе Днепропетровской области. В ходе обследования они обнаружили между подсолнухами обработанные и ухоженные кусты конопли с признаками культивирования.

Образцы наркосодержащих растений направили на экспертизу. По ценам "черного" рынка их стоимость составляет более 13,5 млн гривен.

На Днепропетровщине среди подсолнухов обнаружили почти 7 тыс. кустов конопли стоимостью 13,5 млн грн, - полиция 01

Сейчас полицейские установили владельца земельного участка. После получения результатов экспертизы будет решаться вопрос об открытии уголовного производства по ст. 310 Уголовного кодекса Украины (посев или выращивание снотворного мака или конопли). Принимаются меры по установлению лиц, причастных к насаждению и культивирования наркосодержащих растений.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Полицейские уничтожили 10 млн кустов конопли на Донетчине. ФОТОрепортаж

Напомним, по действующему законодательству незаконный посев или выращивание конопли в количестве 50 и более растений наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.

На Днепропетровщине среди подсолнухов обнаружили почти 7 тыс. кустов конопли стоимостью 13,5 млн грн, - полиция 02

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Топ комментарии
+15
7000 деревьев из программы миллиарда деревьев уничтожили ироды проклятые
На Днепропетровщине среди подсолнухов обнаружили почти 7 тыс. кустов конопли стоимостью 13,5 млн грн, - полиция - Цензор.НЕТ 5440
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31.08.2021 09:26
+6
Та весна прийде, посадять ще!
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31.08.2021 09:30
+4
А мусоряки відзначаючи цю подію нажруться горілки, а потім й косячка покурять.
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31.08.2021 09:22
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та то самосад,нехай росте,нечіпайте На Днепропетровщине среди подсолнухов обнаружили почти 7 тыс. кустов конопли стоимостью 13,5 млн грн, - полиция - Цензор.НЕТ 5925
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31.08.2021 09:21 Ответить
Бухло в законі просто, скільки від бухла гине людей по всій Землі і, зокрема, в Україні.... В драках, виробництві, автотрощах тощо, але трава поза законом. Чим більше заборон і правопорушень, тим ментам краще. Чому менти закон протянули про "підофилів". Тепер, трахнув 19-22 річний дівчину 14-16 річну, а вона з ментами в доле. Накатала заяву. Все - 5 штук зелені в ментів в кишені. Чи бухому в сауні, серед шлюх підкладуть 16чну. Те саме - ще 5 штук баксів в когось появилось...
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31.08.2021 10:35 Ответить
она реально уже нафиг никому не нужна, потому менты решили слить для галочки. там семена, ее собирать надо когда цветет, в июне.
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31.08.2021 13:45 Ответить
Ужас...
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31.08.2021 19:51 Ответить
А мусоряки відзначаючи цю подію нажруться горілки, а потім й косячка покурять.
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31.08.2021 09:22 Ответить
Я работал комбайнёром
На уборке анаши.
Не за водку, не за деньги,
Волонтёром, для души!
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31.08.2021 09:25 Ответить
7000 деревьев из программы миллиарда деревьев уничтожили ироды проклятые
На Днепропетровщине среди подсолнухов обнаружили почти 7 тыс. кустов конопли стоимостью 13,5 млн грн, - полиция - Цензор.НЕТ 5440
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31.08.2021 09:26 Ответить
Та весна прийде, посадять ще!
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31.08.2021 09:30 Ответить
зараз будэ бамбить!
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31.08.2021 09:44 Ответить
ну вот. пацаны выполняли поручение президента по легализации, но неверные менты газет не читают.
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31.08.2021 09:27 Ответить
Нічого особливого, соняхи мутували в коноплю.
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31.08.2021 09:27 Ответить
За такое расстреливать нужно ! Все беды страны -вот они на ладони -расстреливать за коноплю нужно или пожизненное даже за коробок, а там и экономика поднимется с колен, и учителя будут получать по четыре тысячи уйов. И все проблемы человечества уйдут в небытие. На Дніпропетровщині серед соняшників виявили майже 7 тис. кущів конопель вартістю 13,5 млн грн, - поліція - Цензор.НЕТ 853
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31.08.2021 09:34 Ответить
видел куст у дороги как ее курить??
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31.08.2021 09:42 Ответить
***
- ой какой же вы бледный... как жеж вы запустили то себя...вам бы травки попить..
- приехали ! травку попить...таблетки покурить...вы, доктор, сами хоть поняли шо сказали?
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31.08.2021 11:46 Ответить
що мені до вподоби в таких історіях, так це те, що "доблесні правоохоронці": 1) завжди можуть порахувати вартість на якомусь міфічному "ринку"... 2) ловлять "фермерів", тільки коли конопля дозріває для реалізації... На Дніпропетровщині серед соняшників виявили майже 7 тис. кущів конопель вартістю 13,5 млн грн, - поліція - Цензор.НЕТ 2241
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31.08.2021 16:18 Ответить
так. особливо 2 пункт )) як вираховують час шоб не просто зелене бадилля...а спіле-готове )))
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31.08.2021 16:24 Ответить
пункт 3) ніколи не спалюють одразу, тільки потім та хрін знає що? Вася, а як вам цитата:"майже 7 тис. кущів конопель вартістю 13,5 млн грн..." "Фермер" висадив 6999 кущів чи "доблесним"-приглянулось магічн-кругле 13500000грн. ? На Дніпропетровщині серед соняшників виявили майже 7 тис. кущів конопель вартістю 13,5 млн грн, - поліція - Цензор.НЕТ 1175
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31.08.2021 17:24 Ответить
мене теж дратує - круглі цифри або "близько, приблизно, майже і більш ніж"
але ж у всього є своє число і 6999 кущів - теж показник )))
(один таки скурили копчики))))))
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31.08.2021 17:37 Ответить
Ну да обнаружили,стуканул кто-то по любому.
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31.08.2021 09:47 Ответить
не факт, дрон, с хорошей камерой, летит в 30 метрах над поверхностью, транслирует или даже просто пишет видео, на одном заряде облетит 20 гектар или больше, это любительского левела дрон, у наркокопов денег найдется и на тех что посерьёзнее, и гораздо посерьёзнее, видос отсматривается копом, а может и специально обученной програмкой, способной распознавать столь милые глазу силуэты Йолок)) Технологии)) Другое дело, что один закон принятый радой , мог бы направить колоссальные ресурсы этих копов на что то действительно нужное, то от чего мрут тысячи людей как мухи, но нет, наркоторговля в нашей стране находится под крышей ментов, и принятие легализации канабиса проделает огромную дырищу в кармане тех, кто торговлю дурью крышует, потому у них есть лобби в раде причем достаточно мощное, для того чтобы оставить статус кво из года в год.

"Задолго до легализации правительство Канады заявило в качестве основной цели устранение нелегального рынка, в то время как налоговым поступлениям отводилась роль одного из побочных последствий. В большинстве провинций налоги составляют 1 доллар с каждого грамма сухой марихуаны - из них 25 центов поступает в федеральную казну, а 75 центов остается в бюджете региона."
Около трети миллиарда баксов в год, это для канады с ее 37 миллионами населения, плюс/минус такая-же цифра была бы и у нас, и выведение 4-5 миллиардов в год из тени, а значит граждане так или иначе занятые в наркобизнесе,те что из низов пирамиды зарабатывали бы примерно те же деньги, только были бы трудоустроены и получали бы не подачку от наркобарыги,а официальную зарплату, со всеми вытекающими, социальные гарантии, отчисления в пенсионный фонд.... Зачем нам это все, объем рынка не изменится от наличия или отсутствия легальности этого рынка, меняются только выгодонабувачі На Дніпропетровщині серед соняшників виявили майже 7 тис. кущів конопель вартістю 13,5 млн грн, - поліція - Цензор.НЕТ 1303 На Дніпропетровщині серед соняшників виявили майже 7 тис. кущів конопель вартістю 13,5 млн грн, - поліція - Цензор.НЕТ 1303 На Дніпропетровщині серед соняшників виявили майже 7 тис. кущів конопель вартістю 13,5 млн грн, - поліція - Цензор.НЕТ 8809
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31.08.2021 12:58 Ответить
ой вей! у нас есть поле с подсолнухом и коноплей дак подсолнуха не видать из-за конопли и все проезжают *****-говорят не та.и каждый год. но в ход идет на ура говорят косячки забивают и балдеют от души
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31.08.2021 09:49 Ответить
На Дніпропетровщині серед соняшників виявили майже 7 тис. кущів конопель вартістю 13,5 млн грн, - поліція - Цензор.НЕТ 3111
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31.08.2021 10:09 Ответить
проверка поля с подсолнухом на битые пиксели
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31.08.2021 10:02 Ответить
Ниче так цепура на шее у мусора на последнем фото.
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31.08.2021 10:11 Ответить
Зубные врачи нервно курят в сторонке...
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31.08.2021 10:22 Ответить
Гроші від реалізації поступлять в бюджет?
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31.08.2021 10:37 Ответить
Маскировка 100 lvl На Дніпропетровщині серед соняшників виявили майже 7 тис. кущів конопель вартістю 13,5 млн грн, - поліція - Цензор.НЕТ 4244
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31.08.2021 10:46 Ответить
Ну и зачем, и коровы довольны, и молоко хорошее, а уж про подсолнечное масло, то мы все довольны!)))
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31.08.2021 11:00 Ответить
э-эх...косить надо было как только подсолнух стал желтеть... ))))
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31.08.2021 11:48 Ответить
а легализовали бы - то государство получило бы кучу бабла в виде налогов.
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31.08.2021 12:29 Ответить
Мабуть якась неякісна конопля, раз мусора її світанули.
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31.08.2021 15:01 Ответить
просто, подсолнухи не были вакцинированы от ковида....
вот и мутировали заразившись....
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31.08.2021 15:29 Ответить
не остановить коноплю! каждый день новости про плантации и по всей Украине плантари и курят повсюду - это не остановить и нужно декриминализовать коноплю, как в США!
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31.08.2021 16:28 Ответить
―Шмалите, друзья. Скока хотите. У Чебурашки, который ищет друзей, парники.
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31.08.2021 17:38 Ответить
Не искушай орёл без нужды...
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31.08.2021 19:32 Ответить
ДМБ. Классика.
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31.08.2021 19:45 Ответить
Завжди було цікаво як вони вартість визначають?!
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01.09.2021 09:44 Ответить
Это результаты Евровидения. Пагубная пропаганда, распространяемая с песней Го-А "Шум". Кто слова песни помнит, а? "насіяла конопель"...
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01.09.2021 09:59 Ответить
Лучше бы пусть курили пацаны чем кололись. Мозгов как у лягушки у нашего правительства.
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22.11.2021 20:38 Ответить
 
 