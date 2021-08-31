Завершено досудебное расследование в отношении организатора киберсети Avalanche, - Нацполиция. ФОТО

Правоохранители завершили досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению причастности 37-летнего жителя Полтавы к деятельности межгосударственной преступной группы, которая создала киберсеть Avalanche.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В ходе досудебного расследования установлено, что в состав группы вошли граждане Украины, Грузии и Румынии. Avalanche охватывала сложную всемирную сеть серверов и была разработана с целью обеспечения лиц, совершавших преступления во всемирной сети Интернет, безопасной инфраструктурой доменов, через которую можно размещать и распространять различные типы вредоносного программного обеспечения, перенаправлять трафик, поступающий из зараженных компьютеров, и осуществлять махинации по отмыванию средств.

Читайте: Российские хакеры взломали почту американских федеральных прокуроров, - Минюст США

"Полицейские установили, что с использованием сети Avalanche путем инфицирования компьютеров пострадавших вредоносным программным обеспечением, которое предоставляло доступ к распоряжению счетами компаний, злоумышленники завладели средствами субъектов хозяйственной деятельности, которые расположены на территории Соединенных Штатов Америки. Таким образом, действуя в преступном сговоре, злоумышленники присвоили 721 тыс. долларов США. Деньги, полученные преступным путем, в частности 334,5 тыс. долларов США, были легализованы на территории Украины путем проведения финансовых операций через системы интернет-расчетов, открытых на "подставных" лиц", - говорится в сообщении.

В ходе расследования уголовного производства и международного правового сотрудничества с привлечением представителей правоохранительных органов Украины, США, Германии, Румынии, Грузии и других стран деятельность сети Avalanche была ликвидирована в 2016 году. Тогда же задержали и организатора. В декабря 2016 года Октябрьским районным судом Полтавы было рассмотрено ходатайство представителя Генеральной прокуратуры Украины о его аресте. В избрании такой меры пресечения суд отказал, после чего подозреваемый исчез. Позже он был объявлен в международный розыск.

В феврале 2018 хакера, которого разыскивали правоохранители 30 стран мира, киберполиция задержала в Киеве.

Читайте также: МИД Литвы подвергся кибератаке. Хакеры могли похитить переписку с посольствами других стран и НАТО

В настоящее время досудебное расследование завершено. Материалы открыты другой стороне.

Житель Полтавы подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей), ч. 4 ст. 190 (завладение чужим имуществом путем обмана, совершенном по предварительному сговору группой лиц, путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительных машин (компьютеров), ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины . Ему может грозить до 12 лет лишения свободы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российская власть знает, кто стоит за кибератаками и, где они находятся, - Байден



