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Винницкая область (918) ОПГ (260) Нацполиция (15742) разбой (286)

Преступная группа напала на водителя-экспедитора и отобрала у него 200 тыс. грн. Среди членов ОПГ был 17-летний подросток, - полиция Виннитчины. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Полиция задержала организованную преступную группу, которая совершила разбойное нападение на водителя-экспедитора и отобрала у него более 200 000 гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Винницкой области.

Преступление произошло около трех часов ночи на улице Богдана Хмельницкого в г. Погребище. Во время разгрузки товара злоумышленники распылили водителю в лицо перцовый газ, забрали из машины деньги и скрылись.

Во время оперативных и розыскных мероприятий полицейские установили, что злоумышленники скрылись на автомобиле Citroen, где их ждал еще один соучастник преступления.

По словам начальника управления уголовного розыска Андрея Дамзина, для задержания нападавших был введен план "Перехват" и задействованы все необходимые силы полиции. Двух злоумышленников оперативники задержали сразу после совершения преступления вблизи г. Погребищи. Один из них - 17-летний подросток. Других двух участников организованной преступной группы задержали в с. Стрижавка и в г. Винница.

Преступная группа напала на водителя-экспедитора и отобрала у него 200 тыс. грн. Среди членов ОПГ был 17-летний подросток, - полиция Виннитчины 01

Выяснилось, что преступление организовал 28-летний житель Стрижавки. Злоумышленники изучали выезды водителя-экспедитора, его маршрут движения, места расчетов за заказ. Автомобиль, на котором передвигались нападавшие, организатор преступления взял у знакомого. После совершения разбоя, деньги нападавшие спрятали в лесопосадке.

Злоумышленники задержаны в процессуальном порядке по подозрению в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Двум из них уже объявлено о подозрении. За такое преступление предусмотрено до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Один из участников преступной группы имеет криминальное прошлое и судимость за наркопреступления.

Преступная группа напала на водителя-экспедитора и отобрала у него 200 тыс. грн. Среди членов ОПГ был 17-летний подросток, - полиция Виннитчины 02
Преступная группа напала на водителя-экспедитора и отобрала у него 200 тыс. грн. Среди членов ОПГ был 17-летний подросток, - полиция Виннитчины 03
Преступная группа напала на водителя-экспедитора и отобрала у него 200 тыс. грн. Среди членов ОПГ был 17-летний подросток, - полиция Виннитчины 04
Преступная группа напала на водителя-экспедитора и отобрала у него 200 тыс. грн. Среди членов ОПГ был 17-летний подросток, - полиция Виннитчины 05
Преступная группа напала на водителя-экспедитора и отобрала у него 200 тыс. грн. Среди членов ОПГ был 17-летний подросток, - полиция Виннитчины 06
Преступная группа напала на водителя-экспедитора и отобрала у него 200 тыс. грн. Среди членов ОПГ был 17-летний подросток, - полиция Виннитчины 07
Фото: сайт Нацполиции
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От в таких випадках не завадило б мати "короткоствол".
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31.08.2021 11:50 Ответить
черт его знает... успел бы водила вытащить?
или так только газом в глаза...а так бы еще и пулю-две в живот получил бы...
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31.08.2021 11:55 Ответить
Дебилы... 200 тыщ гривен делим на четверых - получается по 50 тыщ. Потрачена куча времени на организацию набега, наблюдение за экспедитором. Ещё больше времени будет потрачено на отсидку. И это всё за полторы штуки евро? Лучше б на работу куда пошли.
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31.08.2021 12:16 Ответить
В их понятии это и есть работа.
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31.08.2021 12:30 Ответить
овощи.
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31.08.2021 12:25 Ответить
 
 