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Закарпатье (2395) пожар (5566) ГСЧС (4487)

Произошел пожар в гостинично-ресторанном комплексе на Закарпатье, - ГСЧС. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Спасатели ликвидировали возникший во вторник утром пожар в Иршавском гостинично-ресторанном комплексе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"31 августа в 4:45 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в гостинично-ресторанном комплексе, расположенном на ул.Гагарина в г.Иршава. Возгорание возникло на крыше здания, в котором на первом этаже действует кафе, на втором - ресторан, а на мансардном - продолжались работы по обустройству гостиничных номеров", - следует из сообщения.

Всего для тушения огня было задействовано 6 единиц техники и 28 человек личного состава ГСЧС.

В 5:45 возгорание локализовали, а в 6:55 – ликвидировали. Пламя повредило кровлю комплекса на площади 450 кв.м. Причина и ущерб выясняются.

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Произошел пожар в гостинично-ресторанном комплексе на Закарпатье, - ГСЧС 01

Автор: Ірина Дашківська
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Ну и что ?
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31.08.2021 11:46 Ответить
Говорят арабам понравилось в Карпатах. Вот и пошла зависть..
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31.08.2021 11:48 Ответить
В Карпатах из дерева строят, деревом отапливают... Всё сухое, смолистое... Как-то наблюдал, как выгорает сажа в трубе гостиницы - бенгальские огни отдыхают. Хорошо, что дождь был. Так что чем дальше, тем будет больше...
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31.08.2021 12:04 Ответить
 
 