Произошел пожар в гостинично-ресторанном комплексе на Закарпатье, - ГСЧС. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Спасатели ликвидировали возникший во вторник утром пожар в Иршавском гостинично-ресторанном комплексе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
"31 августа в 4:45 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в гостинично-ресторанном комплексе, расположенном на ул.Гагарина в г.Иршава. Возгорание возникло на крыше здания, в котором на первом этаже действует кафе, на втором - ресторан, а на мансардном - продолжались работы по обустройству гостиничных номеров", - следует из сообщения.
Всего для тушения огня было задействовано 6 единиц техники и 28 человек личного состава ГСЧС.
В 5:45 возгорание локализовали, а в 6:55 – ликвидировали. Пламя повредило кровлю комплекса на площади 450 кв.м. Причина и ущерб выясняются.
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