2 сентября в Хмельницком простятся с Героем Украины, подполковником Александром Петраковским. ФОТО

В четверг, 2 сентября, на Майдане Независимости в городе Хмельницком в 12.00 состоится церемония прощания с Александром Петровичем Петраковским, 1988 года рождения, уроженцем Житомира, подполковником, капитаном роты 8-го полка специального назначения сил специальных операций ВСУ, Героем Украины, который умер 29 августа в результате сверхтяжелого ранения, полученного 20.07.2014 года в районе города Счастье Луганской области во время боя с российскими войсками.

Об этом со ссылкой на координатора центра помощи участникам АТО / ООС Наталью Дзекар сообщает Суспільне, передает Цензор.НЕТ.

В Хмельницком 2 сентября на Майдане Независимости состоится прощание с Героем Украины Александром Петраковским.

По словам координатора центра помощи участникам АТО / ООС Натальи Дзекар, вначале прощание состоится в воинской части. Добавляет, что вход туда будет ограничен.

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Позже все желающие смогут проститься с Героем Украины Александром Петраковским на Майдан Независимости 2 сентября в 12:00.

Напомним, что 20 июля 2014 группа специального назначения под руководством Александра Петраковского, обеспечивая прохождение колонны нашей техники в аэропорт Луганска, попала в засаду. В ходе боя Александр отдал подчиненному свой кевларовый шлем, тем самым спас ему жизнь. Но сам получил тяжелое ранение в голову, однако продолжал руководить действиями группы, выносил раненых в безопасное место, что позволило обеспечить передислокацию колонны. В результате лечения воина в госпитале была допущена врачебная ошибка, факт которой признан комиссией Минздрава: ему ввели очень большую дозу наркоза, из-за чего у Александра остановилось сердце, а трубку для дыхания вставили в пищевод. С тех пор семья постоянно собирала средства на продолжение лечениея и реабилитацию Героя Украины за границей, и даже выставляла на продажу награды воина.



За исключительное мужество, героизм и стойкость духа, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины Указом Президента Александру Петраковскому присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда".



Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов написал об истории ранения и лечения воина на своей странице в социальной сети "Фейсбук" и обнародовал медицинскую документацию о состоянии Петраковского.