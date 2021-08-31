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Волынь (924) дороги (2498) Укравтодор (661) Большая стройка (722)

48,7 км дорог к Шацким озерам обновили на Волыни, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

На всех 48,7 км обновленных дорог уложено трехслойное покрытие, на которое подрядчики дали пятилетнюю гарантию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укравтодор".

Так, в рамках президентской программы "Большая стройка" обновили 26 км трассы Т-03-02 Пища - Шацк - Любомль - Владимир-Волынский - Павловка - Горохов - Берестечко - Козин - /М-06/ от села Пища до села Положевое и по всей протяженности 22,5 км дорогу Т-03-06 /Т-03-02/ - Шацк - Вилица - Припять - Любохины - /Т-03-08/ от поселка Шацк до села Любохины.

"Сейчас маршруты к Шацким озерам стали комфортными и безопасными. Подрядные организации работали с марта. За этот отрезок времени отремонтировали почти 48 км дорог в природный парк", - рассказал заместитель главы "Укравтодора" Андрей Ивко.

Теперь на всех 48,7 км обновленных дорог, по словам Ивко, уложено трехслойное покрытие, на которое подрядчики дали пятилетнюю гарантию.

Кроме того, на обновленные дороги нанесена новая дорожная разметка, установлены новые дорожные знаки, барьерное ограждение, сигнальные столбики, обустроили посадочные площадки, установили новые и отремонтировали существующие автопавильоны.\

В границах населенных пунктов проложили тротуары, устроили и укрепили обочины.

В этом году "Укравтодор" планирует обновить на Волыни более 195 км дорог государственного значения.

Напомним, ранее президента Владимир Зеленский подчеркнул, что программа "Большая стройка" создала 200 тысяч новых рабочих мест.

Также читайте: Ремонт 75 км дороги на Пятихатки завершен в Днепропетровской области, - "Укравтодор"

48,7 км дорог к Шацким озерам обновили на Волыни, - Укравтодор 01
48,7 км дорог к Шацким озерам обновили на Волыни, - Укравтодор 02
48,7 км дорог к Шацким озерам обновили на Волыни, - Укравтодор 03

Автор: Богдан Гуньковський
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когда-то бубасика наградят.....лишней миской тюремной баланды!
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31.08.2021 13:53 Ответить
если тольк кайлом махать будет хорошо на великом строительстве)
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31.08.2021 15:05 Ответить
А бубочка уже отдыхал на Шацких озерах? Знач все еще впереди 48,7 км дорог к Шацким озерам обновили на Волыни, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 4064
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31.08.2021 13:54 Ответить
За Порошенка без всякої величі в області капітально відремонтували в рази більше доріг, ніж за цих два з лишнім роки. Зараз доробляються ще заплановані при тому ж таки попереднику напрямки, до того ж, робиться це невеликими відрізками і значно повільніше. В той самий Світязь по дорозі від Любомля навіть ямковий ремонт не зроблений, ями вже повибивались чималі. А все їхнє "велике будівництво" це кілька кілометрів дороги від Шацька до с.Світязь, ще ніби на Пульмо зробили, туди не їздив. Зате бордів поналіплювали де треба і де не треба. Великий будівник язиком і на бордах.
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31.08.2021 14:13 Ответить
Мы ехали на грузовой машине кампанией в 1964 году отдыхать на Шацкие озёра из Владимир-Волынского. Дорога была ужасная. Сначала все куры укачались, мы их прирезали, а потом женщины укачались.
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31.08.2021 14:13 Ответить
Нещасні жінки! Ви і їх прирізали? 48,7 км доріг до Шацьких озер оновили на Волині, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 190
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31.08.2021 15:57 Ответить
Та ні ! Але було якесь замішання. Щось треба ж робити.
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31.08.2021 18:01 Ответить
 
 