48,7 км дорог к Шацким озерам обновили на Волыни, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

На всех 48,7 км обновленных дорог уложено трехслойное покрытие, на которое подрядчики дали пятилетнюю гарантию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укравтодор".

Так, в рамках президентской программы "Большая стройка" обновили 26 км трассы Т-03-02 Пища - Шацк - Любомль - Владимир-Волынский - Павловка - Горохов - Берестечко - Козин - /М-06/ от села Пища до села Положевое и по всей протяженности 22,5 км дорогу Т-03-06 /Т-03-02/ - Шацк - Вилица - Припять - Любохины - /Т-03-08/ от поселка Шацк до села Любохины.

"Сейчас маршруты к Шацким озерам стали комфортными и безопасными. Подрядные организации работали с марта. За этот отрезок времени отремонтировали почти 48 км дорог в природный парк", - рассказал заместитель главы "Укравтодора" Андрей Ивко.

Теперь на всех 48,7 км обновленных дорог, по словам Ивко, уложено трехслойное покрытие, на которое подрядчики дали пятилетнюю гарантию.

Кроме того, на обновленные дороги нанесена новая дорожная разметка, установлены новые дорожные знаки, барьерное ограждение, сигнальные столбики, обустроили посадочные площадки, установили новые и отремонтировали существующие автопавильоны.\

В границах населенных пунктов проложили тротуары, устроили и укрепили обочины.

В этом году "Укравтодор" планирует обновить на Волыни более 195 км дорог государственного значения.

Напомним, ранее президента Владимир Зеленский подчеркнул, что программа "Большая стройка" создала 200 тысяч новых рабочих мест.

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