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Закарпатье (2395) оружие (9389) СБУ (18690) операция Объединенных сил (4182)

Задержан мужчина, торговавший на Закарпатье оружием, нелегально вывезенным с территории ООС, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

На Закарпатье СБУ разоблачила и блокировала канал незаконной торговли оружием. По предварительной информации, организатором схемы оказался местный житель, который продавал оружие и средства поражения, которые подпольно вывезли с территории ООС. Злоумышленника задержали с поличным в ходе спецоперации СБУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как удалось выяснить следствию, организатор подыскивал клиентов через личные связи.

Правоохранители задержали мужчину на одной из улиц Мукачево при попытке сбыта: 2 пистолетов Glock,14-ти гранат с запалами к ним, 22 штык-ножей, прицела ночного видения.

Еще раньше, в ходе досудебного расследования, правоохранители задокументировали факт сбыта злоумышленником автомата АК-74 и двух гранат РГД-5.

Мужчину задержали в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины решается вопрос об уведомлении ему о подозрении.

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Продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности других лиц, причастных к незаконной переправке военных средств поражения из района проведения операции Объединенных сил.

Задержан мужчина, торговавший на Закарпатье оружием, нелегально вывезенным с территории ООС, - СБУ 01
Задержан мужчина, торговавший на Закарпатье оружием, нелегально вывезенным с территории ООС, - СБУ 02
Задержан мужчина, торговавший на Закарпатье оружием, нелегально вывезенным с территории ООС, - СБУ 03
Задержан мужчина, торговавший на Закарпатье оружием, нелегально вывезенным с территории ООС, - СБУ 04

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+6
В Молдове 700 баксов Глок без очереди. Бери-нихачу.
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31.08.2021 14:23
+5
Глоки из АТО? Встречались иногда в 14-м у добровольцев, когда добровольцы вооружались самостоятельно
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31.08.2021 14:15
+5
С зоны АТО?
Новые штыкножи и Глоки?
Контрабанду с Европы и воровство со складов прикрыли зоной АТО, как всегда.
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31.08.2021 14:46
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Правила форума Совет форумчан
Интересно, каким безумцам нужны штык-ножи от АК? Это ж реально доробло из хз какого "железа" Задержан мужчина, торговавший на Закарпатье оружием, нелегально вывезенным с территории ООС, - СБУ - Цензор.НЕТ 1801 Еще и палевное...
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31.08.2021 14:09 Ответить
Ножеманы те еще безумцы... Затримано чоловіка, який торгував на Закарпатті зброєю, нелегально вивезеною з території ООС, - СБУ - Цензор.НЕТ 8269
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31.08.2021 16:34 Ответить
Один для коллекции - еще тудой-сюдой. А как нож оно гавно, клинок чуть ли не полностью надо перетачивать. Не стоит даже мыслей....
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31.08.2021 16:50 Ответить
Что толку от таких публикаций, если прайс-лист не публикуют?
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31.08.2021 14:09 Ответить
Та счас приличный фикс в ножнах можно купить в интернет-магазине, из хорошей стали, с гарантией и ксивой, что не "холодный". И не дорого.
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31.08.2021 14:12 Ответить
Мне отето интересно, хто вообще покупает штык нож АК, и главное - с какой целью?
Оно неудобное, тяжелое, некрасивое и незаконное, шо с ним можно делать?
Соседу по гаражам с под-полы показывать, шо ты, типа, непростой человек, а апасный?
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31.08.2021 14:25 Ответить
Кто знает, что такое штык от АК, только поржет с того дурня, кто его таскает... Задержан мужчина, торговавший на Закарпатье оружием, нелегально вывезенным с территории ООС, - СБУ - Цензор.НЕТ 6045
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31.08.2021 14:26 Ответить
И как торги, народ хорошо вооружается или ещё нет ? ))
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31.08.2021 14:11 Ответить
Глоки из АТО? Встречались иногда в 14-м у добровольцев, когда добровольцы вооружались самостоятельно
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31.08.2021 14:15 Ответить
Сказали из АТО, значит из АТО. Счас тебе спалят всю малину в МВД и таможне... Задержан мужчина, торговавший на Закарпатье оружием, нелегально вывезенным с территории ООС, - СБУ - Цензор.НЕТ 8615
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31.08.2021 14:22 Ответить
блин... я бы купил.....
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31.08.2021 14:21 Ответить
В Молдове 700 баксов Глок без очереди. Бери-нихачу.
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31.08.2021 14:23 Ответить
С зоны АТО?
Новые штыкножи и Глоки?
Контрабанду с Европы и воровство со складов прикрыли зоной АТО, как всегда.
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31.08.2021 14:46 Ответить
Сейчас это оружие можно будет по дешёвке у СБУ выкупить.
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31.08.2021 15:22 Ответить
підходить до мужчинки з закорпаття секретний агент Х і каже:
- Ой, мужчинко, так хочу глоків і штик-ножів, що аж 1000 доларів за них дав би!
а на другий день до нього підбігає сек-агент У і просто плаче:
- Мужчинко, так мені дуже потрібні 300 доларів, що віддав би за них останні 2 глоки і 40 штиків!
Вуоля! - і всім медальки))) ну, крім мужчинки.
...

Цікаво, а зловили того, у кого він взяв ці скарби?
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31.08.2021 21:49 Ответить
 
 