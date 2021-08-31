Задержан мужчина, торговавший на Закарпатье оружием, нелегально вывезенным с территории ООС, - СБУ. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
На Закарпатье СБУ разоблачила и блокировала канал незаконной торговли оружием. По предварительной информации, организатором схемы оказался местный житель, который продавал оружие и средства поражения, которые подпольно вывезли с территории ООС. Злоумышленника задержали с поличным в ходе спецоперации СБУ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Как удалось выяснить следствию, организатор подыскивал клиентов через личные связи.
Правоохранители задержали мужчину на одной из улиц Мукачево при попытке сбыта: 2 пистолетов Glock,14-ти гранат с запалами к ним, 22 штык-ножей, прицела ночного видения.
Еще раньше, в ходе досудебного расследования, правоохранители задокументировали факт сбыта злоумышленником автомата АК-74 и двух гранат РГД-5.
Мужчину задержали в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины решается вопрос об уведомлении ему о подозрении.
Продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности других лиц, причастных к незаконной переправке военных средств поражения из района проведения операции Объединенных сил.
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Оно неудобное, тяжелое, некрасивое и незаконное, шо с ним можно делать?
Соседу по гаражам с под-полы показывать, шо ты, типа, непростой человек, а апасный?
Новые штыкножи и Глоки?
Контрабанду с Европы и воровство со складов прикрыли зоной АТО, как всегда.
- Ой, мужчинко, так хочу глоків і штик-ножів, що аж 1000 доларів за них дав би!
а на другий день до нього підбігає сек-агент У і просто плаче:
- Мужчинко, так мені дуже потрібні 300 доларів, що віддав би за них останні 2 глоки і 40 штиків!
Вуоля! - і всім медальки))) ну, крім мужчинки.
...
Цікаво, а зловили того, у кого він взяв ці скарби?