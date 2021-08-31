Задержан член правления "Укрпрофздравницы", требовавший 1 млн грн за отчуждение санатория профсоюзов, - прокуратура. ФОТО

Под процессуальным руководством Подольской окружной прокуратуры города Киева разоблачили чиновника ЧАО "Укрпрофздравница" в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

По данным следствия, член правления - заместитель председателя правления ЧАО "Укрпрофздравница" требовал от представителя частного общества 1 миллион гривен за принятие положительного решения по отчуждению недвижимого имущества "Укрпрофздравницы" наблюдательным советом предприятия и заключения договора купли-продажи санатория, расположенного на берегу Днепродзержинского водохранилища на Днепропетровщине, который находится в его ведении.

В ходе контроля за совершением преступления задокументирована передача чиновнику первой части неправомерной выгоды в сумме 200 тыс. гривен. 31 августа 2021 года во время передачи еще 300 тыс. гривен член правления был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

В настоящее время следственные действия продолжаются. По месту работы чиновника проводятся обыски.

Решается вопрос относительно сообщения задержанному о подозрении и избрании меры пресечения. Устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к совершению уголовного преступления.

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