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Задержан член правления "Укрпрофздравницы", требовавший 1 млн грн за отчуждение санатория профсоюзов, - прокуратура. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Под процессуальным руководством Подольской окружной прокуратуры города Киева разоблачили чиновника ЧАО "Укрпрофздравница" в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева. 

По данным следствия, член правления - заместитель председателя правления ЧАО "Укрпрофздравница" требовал от представителя частного общества 1 миллион гривен за принятие положительного решения по отчуждению недвижимого имущества "Укрпрофздравницы" наблюдательным советом предприятия и заключения договора купли-продажи санатория, расположенного на берегу Днепродзержинского водохранилища на Днепропетровщине, который находится в его ведении.

В ходе контроля за совершением преступления задокументирована передача чиновнику первой части неправомерной выгоды в сумме 200 тыс. гривен. 31 августа 2021 года во время передачи еще 300 тыс. гривен член правления был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

В настоящее время следственные действия продолжаются. По месту работы чиновника проводятся обыски.

Решается вопрос относительно сообщения задержанному о подозрении и избрании меры пресечения. Устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к совершению уголовного преступления.

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Задержан член правления Укрпрофздравницы, требовавший 1 млн грн за отчуждение санатория профсоюзов, - прокуратура 01
Задержан член правления Укрпрофздравницы, требовавший 1 млн грн за отчуждение санатория профсоюзов, - прокуратура 02
Задержан член правления Укрпрофздравницы, требовавший 1 млн грн за отчуждение санатория профсоюзов, - прокуратура 03

Автор: Ірина Дашківська
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Профсоюзы выражают недовольство: работодатели в секретарши берут красивых, а спрашивают как с умных.
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31.08.2021 16:11 Ответить
Це надзвичайно серйозна тема...В совітські часи жодна державна інституція (враховуючи компартійну і колгоспну) не володіла таким майном,як профспілки...І все це колосальне майно - земля,будівлі,пансіонати,бази і будинки відпочинку,готелі тощо тихо перейшло в незалежну Україну і тихо розкрадається...По закону профспілки можуть перевіряти і контролювати тільки самі профспілки,нового закону нема - і йде все то майно наліво,а правоохоронці та інші тільки присосались до процесу і кожний зриває свою долю...Як сталось що зараз зауважили оте відчуження...мабуть нове корито для зелених,ще не освоєне...от і прорвалось на публіку...
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31.08.2021 16:55 Ответить
Не только профсоюзы,есть и другие "кормушки" где "тихому" сначала банкротят" затем " за долги,типа 20 тыс. передают собственность и землю на десятки миллионов долларов( в Одессе,лесных зонах ВСЕХ областей) По тихому. Так еще и долги висят. Схема старая мусорник с контейнером оставляют на старом юрлице,а все остальное имущество передают. И даже 20 тыс. НИКТО не платит. Живут чинуши- феодалы. Им третья за тридцать лет амнистия. Накрали живите,пользуйтесь,будет четвертая,может быть пятая,если нашу страну не сожрут эти вампиры. Они НИКОГДА не нажрутся,у них есть детки ( золотое говно,которое тусит и "вне политики" НО У КОРМУШКИ и жрет в три горла на прокуратурах,судах,полиции....... Ну кто где устроился. С силиконовыми губами,киркоровыми в плейлисте но ЗА ДЕНЬГИ украинцев.)Надо ЛИШИТЬ чиновников права что то РЕШАТЬ,ЗАПРЕЩАТЬ. Какой смысл в запрете если его можно обойти заплатив? Поэтому минимум чиновников ,сократить их тысяч до двести в стране( всего). Нахрена они нам всрались? Пусть громада выбирает себе полицию,судей,и тех чиновников,которые согласна оплачивать. Остальных на подьем экономики. Сколько специалистов сразу,все знают. Пусть зарабатывают где угодно не не с наших налогов. А все имущество передать кабмину. Пусть управляют. Не смогут, спрашивать причину,особенно в области расходы откуда? И заполнять нары в первую очередь не продавщицами с супермаркета,укравлей 2тыс.гр( кстати до 8лет,ибо как можно у ВЛАДЕЛЬЦА супермаркета украсть. Низзя. Надо по полной.А когда он не заплатит МИЛЛИАРД,скрыв налоги,то и ничего,это он и у этой продавщицы украл но ПО ЗАКОНУ,или нет,но ему попустят. Тех кто крадет миллиарды НЕ сажают их "доят". Ну Беня украл 5,5млд$ ,по наглому,украл нефть из трубы,по наглому и это доказать раз плюнуть. Но уважаемого члена общества обижать низзя.) Так и этих ,профсоюзных подонков поймут и "простят",но те "простит" "обмажут руки салом" от того что уже "заделили". Ведь амнистия,никто ж не задаст вопрос ОТКУДА у прокурора и судьи ЭТО и много."Честным" людям такие вопросы в государстве задавать НЕКОМУ.
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31.08.2021 17:41 Ответить
Чиновник ЧАСТНОГО акционерного общества! Это как? Чиновники, как правило, в госучреждениях!
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31.08.2021 17:49 Ответить
 
 