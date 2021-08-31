РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15126 посетителей онлайн
Новости Фото Происшествия Коронавирус и карантин
4 723 12
карантин (16730) мошенничество (1129) подделка (414) СБУ (18692) сертификат (224) COVID-19 (18600) коронавирус (17041)

СБУ ликвидировала подпольную сеть по изготовлению фальшивых COVID-сертификатов: стоимость одного составляла 1 600 грн. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

СБУ ликвидировала масштабную схему по изготовлению международных сертификатов о вакцинации от COVID-19. Организовали ее злоумышленники из Волынской, Львовской и Черновицкой областей.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБ Украины, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следствия, стоимость одного поддельного международного свидетельства о вакцинации составляла 1 600 грн. Ежедневно дельцы изготавливали до 20-ти таких "документов". В основном дома. А в одной из областей даже арендовали для этого офис.

Подделки изготавливали с использованием реквизитов лицензированных врачей и медицинских учреждений Украины, что позволяло их владельцам беспрепятственно пересекать границу иностранных государств.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подделать COVID-сертификат в "Дії" невозможно, - Минцифры

Злоумышленники находили "клиентов" через Интернет, а готовые подделки присылали заказчикам по почте во все регионы Украины.

В ходе проведенных обысков по месту жительства участников сделки и в арендованном офисе изъяты:

- компьютеры, принтеры и мобильные терминалы с доказательствами противоправной деятельности;
- файлы бланков международных свидетельств о вакцинации;
- дубликаты печатей медицинских учреждений;
- банковские карточки, через которые осуществлялись "расчеты" и другие доказательства, подтверждающие незаконную деятельность.

СБУ ликвидировала подпольную сеть по изготовлению фальшивых COVID-сертификатов: стоимость одного составляла 1 600 грн 01
СБУ ликвидировала подпольную сеть по изготовлению фальшивых COVID-сертификатов: стоимость одного составляла 1 600 грн 02
СБУ ликвидировала подпольную сеть по изготовлению фальшивых COVID-сертификатов: стоимость одного составляла 1 600 грн 03

Также читайте: Госпогранслужба начала применять электронную проверку COVID-сертификатов

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 358 (подделка, сбыт или использование документов, печатей, штампов и бланков) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для выявления всех причастных к схеме.

Разоблачение противоправной деятельности проводили сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Волынской области совместно с Национальной полицией по процессуальному руководству Волынской областной прокуратуры.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+3
Та просто трубку не брать с незнакомых номеров должна быть привычка и дело с концом СБУ ликвидировала подпольную сеть по изготовлению фальшивых COVID-сертификатов: стоимость одного составляла 1 600 грн - Цензор.НЕТ 6419
показать весь комментарий
31.08.2021 17:09
+2
Это только начало,люди,чтоб не колоть себе заразу и не то придумают.Фиг вы нас так просто уничтожите,рептилоиды мерзкие! 🤣
показать весь комментарий
31.08.2021 17:13
+2
Мій кум уже кілька разів їздив у Європу з так званим "ковід-сертифікатом".

Всі коди, все є. Каже, заплатив за нього 1000 гривень.

Крім того. Цей "сертифікат" не є документом суворої звітності, за підробку якого має бути крисмінальна, чи адміністративна відповідальність.
Хтось може мені показати статтю в законодавстві саме про покарання за підробку "ковід-сертифікатів"? Конкретно, і тицьніть пальцем. Із пруфами.
показать весь комментарий
31.08.2021 19:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
И чо даже кюар код проходил проверку? 😆😆😆😂😂😂🤣🤣🤣.
показать весь комментарий
31.08.2021 17:04 Ответить
З цигаркових пачок і брали його СБУ ликвидировала подпольную сеть по изготовлению фальшивых COVID-сертификатов: стоимость одного составляла 1 600 грн - Цензор.НЕТ 7880
показать весь комментарий
31.08.2021 17:07 Ответить
Мій кум уже кілька разів їздив у Європу з так званим "ковід-сертифікатом".

Всі коди, все є. Каже, заплатив за нього 1000 гривень.

Крім того. Цей "сертифікат" не є документом суворої звітності, за підробку якого має бути крисмінальна, чи адміністративна відповідальність.
Хтось може мені показати статтю в законодавстві саме про покарання за підробку "ковід-сертифікатів"? Конкретно, і тицьніть пальцем. Із пруфами.
показать весь комментарий
31.08.2021 19:22 Ответить
Щас неприятные звоночки пойдут несознательным гражданам.
показать весь комментарий
31.08.2021 17:06 Ответить
Та просто трубку не брать с незнакомых номеров должна быть привычка и дело с концом СБУ ликвидировала подпольную сеть по изготовлению фальшивых COVID-сертификатов: стоимость одного составляла 1 600 грн - Цензор.НЕТ 6419
показать весь комментарий
31.08.2021 17:09 Ответить
На крайняк можно румынский паспорт купить, шо за то три года, шо за ето, так хоть пенсия будет нормальная.
показать весь комментарий
31.08.2021 17:12 Ответить
Вот вакцины есть, а лубрикаторов полно - так что люди не верят в вакцины ?
апчхи(бежит покупать справку что не лох) СБУ ликвидировала подпольную сеть по изготовлению фальшивых COVID-сертификатов: стоимость одного составляла 1 600 грн - Цензор.НЕТ 170
показать весь комментарий
31.08.2021 17:06 Ответить
Это только начало,люди,чтоб не колоть себе заразу и не то придумают.Фиг вы нас так просто уничтожите,рептилоиды мерзкие! 🤣
показать весь комментарий
31.08.2021 17:13 Ответить
Не ту сторону СБУ выбрали. Сами потом пострадают от ограничений. Глупые и недальновидные.
показать весь комментарий
31.08.2021 19:27 Ответить
От потім і говорять що вакцина не ефективна...бо її і кололи ,а просто виготовили фальшивку про вакцинацію ! Продовжуємо мораль ССср - де не крав тільки лінивий все можна було сфальшувати .
показать весь комментарий
31.08.2021 20:24 Ответить
От потім і говорять що вакцина не ефективна...бо її і не кололи ,а просто виготовили фальшивку про вакцинацію ! Продовжуємо мораль ССср - де не крав тільки лінивий і все можна було сфальшувати .
показать весь комментарий
31.08.2021 20:25 Ответить
Хорошо, что СБУ есть чем заняться
показать весь комментарий
31.08.2021 21:33 Ответить
 
 