Задержан боевик "самообороны Крыма", который активно помогал РФ оккупировать полуостров и получил за это медаль, - СБУ. ФОТО

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили и задержали на Херсонщине активного участника незаконного вооруженного формирования. Им оказался бывший житель Ялты, который в феврале 2014 года по идейным убеждениям вступил в так называемую "Ялтинскую роту Народной самообороны Крыма". Он с оружием в руках осуществлял патрулирование украинских городов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В феврале-марте 2014 года злоумышленник принимал активное участие в противодействии мирным акциям и запугивании патриотически настроенных жителей полуострова.

"Содействие злоумышленника оккупационной "администрации" на территории АР Крым было высоко оценено военным руководством страны-агрессора: он награжден медалью "За возвращение Крыма" Министерства обороны Российской Федерации", - следует из сообщения.

Также отмечается, что контрразведчики СБУ задержали злоумышленника после его приезда на материковую Украину.

В настоящее время пророссийский активист уведомлен о подозрении и решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения по ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.

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