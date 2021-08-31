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Задержан боевик "самообороны Крыма", который активно помогал РФ оккупировать полуостров и получил за это медаль, - СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Задержан боевик

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили и задержали на Херсонщине активного участника незаконного вооруженного формирования. Им оказался бывший житель Ялты, который в феврале 2014 года по идейным убеждениям вступил в так называемую "Ялтинскую роту Народной самообороны Крыма". Он с оружием в руках осуществлял патрулирование украинских городов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В феврале-марте 2014 года злоумышленник принимал активное участие в противодействии мирным акциям и запугивании патриотически настроенных жителей полуострова.

"Содействие злоумышленника оккупационной "администрации" на территории АР Крым было высоко оценено военным руководством страны-агрессора: он награжден медалью "За возвращение Крыма" Министерства обороны Российской Федерации", - следует из сообщения.

Также отмечается, что контрразведчики СБУ задержали злоумышленника после его приезда на материковую Украину.

В настоящее время пророссийский активист уведомлен о подозрении и решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения по ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокуратура АРК сообщила о подозрении участникам "самообороны Крыма" Зозуле и Зайчинскому

Задержан боевик самообороны Крыма, который активно помогал РФ оккупировать полуостров и получил за это медаль, - СБУ 01
Задержан боевик самообороны Крыма, который активно помогал РФ оккупировать полуостров и получил за это медаль, - СБУ 02
Задержан боевик самообороны Крыма, который активно помогал РФ оккупировать полуостров и получил за это медаль, - СБУ 03

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+23
Чого вони всі сюди пруться, ще й медалі з собою везуть.
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31.08.2021 17:33
+20
Безвиз приехал оформлять. В Гейропу. Соскучился по цивилизации. Когда в ведре на плечах две извилины, да и те прямые, ходят и патрулировать, и за безвизом. Придурок, если кратко. ))
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31.08.2021 17:40
+17
Задержан боевик "самообороны Крыма", который активно помогал РФ оккупировать полуостров и получил за это медаль, - СБУ - Цензор.НЕТ 2872
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31.08.2021 17:36
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Чого вони всі сюди пруться, ще й медалі з собою везуть.
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31.08.2021 17:33 Ответить
Безвиз приехал оформлять. В Гейропу. Соскучился по цивилизации. Когда в ведре на плечах две извилины, да и те прямые, ходят и патрулировать, и за безвизом. Придурок, если кратко. ))
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31.08.2021 17:40 Ответить
Всё просто - медальки они в соц сетях постят...а не с собой возят...думал проскочит...вопрос сколько мудаков проскочили?....
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31.08.2021 17:48 Ответить
Закордонний паспорт приїхав робити.
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31.08.2021 17:59 Ответить
Розвідка.
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31.08.2021 18:13 Ответить
прутся патамушта приказ "не стрелять!"
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31.08.2021 21:52 Ответить
И чего ж он сюда припёрся, не спросили? Интересно.
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31.08.2021 17:34 Ответить
Сейчас получит медаль от Зермака
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31.08.2021 17:34 Ответить
ликвидировать памидоры
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31.08.2021 17:35 Ответить
А что-же ялтинский "дружинник" ошивался на Херсонщине? За европаспортом приехал или соцвыплаты у фошиздов оформить?
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31.08.2021 17:36 Ответить
Задержан боевик "самообороны Крыма", который активно помогал РФ оккупировать полуостров и получил за это медаль, - СБУ - Цензор.НЕТ 2872
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31.08.2021 17:36 Ответить
Фіг там. Зеленський скоро обміняє.
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31.08.2021 18:00 Ответить
Чого преться? Досвід передавати.
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31.08.2021 17:36 Ответить
Навіщо його хлебало ховаєте. Це я до того, що коли самий гуманний суд його виправдає або вибире міру покарання не пов'язану з позбавленням волі, можливо ця мразота нарветься на патріота, який його добре порихтує.
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31.08.2021 17:40 Ответить
Згоден, кацапські ресурси не закриваючи обличчя, навмисно показують наших патріотів, а ми "прям" охороняємо життя та здоров'я мордоровців.
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31.08.2021 17:49 Ответить
Москалів дозволено жмурити на лугандоні. А на решті України їх ще слід плутати з туристами.
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31.08.2021 18:11 Ответить
таких надо использовать на всю катушку, выпотрошив из него все что можно, а потом дать бежать....и кончать "при попытке к бегству"
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31.08.2021 17:56 Ответить
А где примечание. "Допрошен и расстрелян."
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31.08.2021 18:15 Ответить
Затримано бойовика "самооборони Криму", який активно допомагав РФ окупувати острів і отримав за це медаль, - СБУ - Цензор.НЕТ 3607
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31.08.2021 18:27 Ответить
Поместить эту медаль в достойное для неё место-в задницу этого ублюдка...
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31.08.2021 19:22 Ответить
Якщо це чмо не було державним службовцем то судити за тероризм. Якщо відмовляться міняти то хай сидить. Потім інтернувати з пожиттєвою забороною вїзду в Україну.
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31.08.2021 20:55 Ответить
Хай эта гнида глотнёт эту медаль, как она есть - целиком, и откроем канал на "ютуб" с ренген-снимками, как она проходит через его тухлое нутро, наматывает кишки и выходит из этого 3/14дараса под звуки гимна 3/14дерации...
Нетфликс обзавидуется!
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31.08.2021 22:53 Ответить
Якщо в когось знаходять цю медаль - її засовують власнику в дупу.
Це - нормально, це регламент такий.
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31.08.2021 23:39 Ответить
Наручники на ноги , за фаркоп і везіть до Києва .
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01.09.2021 00:22 Ответить
 
 