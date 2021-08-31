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мост (1003) Тернопольщина (671) Большая стройка (722)

Новый 64-метровый мост построили на Тернопольщине, - ОГА. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

Для транспорта и пешеходов открылся мост в Лысовцах на Тернопольщине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Тернопольская ОГА.

"Это первый мост в этом году, который сдаем в эксплуатацию. Всего на данный момент дорожники ремонтируют 15 мостов Тернопольщины. В планах - ремонт еще семи мостов", - рассказал заместитель главы ОГА Игорь Гайдук.

Мост в Лысовцах длиной 64 м был возведен практически с "нуля". Проезжую часть расширили до 8 м и устроили на мосту две полосы движения и два тротуара по 2,25 м каждый.

Мост - часть трассы государственного значения Р-24 Татаров - Косов - Коломыя - Каменец-Подольский.

Напомним, целью программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" является комфортный проезд по Украине различными путями.

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Новый 64-метровый мост построили на Тернопольщине, - ОГА 01
Новый 64-метровый мост построили на Тернопольщине, - ОГА 02
Новый 64-метровый мост построили на Тернопольщине, - ОГА 03
Новый 64-метровый мост построили на Тернопольщине, - ОГА 04

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+4
64-розрядний міст..
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31.08.2021 17:41
+2
Побільше б таких мостів.
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31.08.2021 18:06
+1
Это плохо.
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31.08.2021 17:45
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64-розрядний міст..
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31.08.2021 17:41 Ответить
основне, що для плит на берегоукріплення, грошей вистачило на цють-цють по ліву сторону... Тепер, моліться із препіЗе!дентом , щоб підняття води не було ніколи.
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31.08.2021 20:21 Ответить
Очень важная новость!!!, А сколько будок построили за это время?)))
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31.08.2021 17:43 Ответить
Это плохо.
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31.08.2021 17:45 Ответить
А на Марс нас коли повезуть? Ми тут сидим, як лохи, а вони нам мостами голову морочать. Хатім на Марс!
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31.08.2021 17:57 Ответить
вас, нєугамонних хатящих, треба пєрвимі отправіть..
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31.08.2021 20:30 Ответить
Побільше б таких мостів.
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31.08.2021 18:06 Ответить
всі дороги ведуть у Київ Буковель. Новий 64-метровий міст побудували на Тернопільщині, - ОДА - Цензор.НЕТ 4206
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31.08.2021 18:56 Ответить
пощастило людям і повезло
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31.08.2021 20:33 Ответить
"и спасибо Степан Петровичу главЗе!білу за то, что нам так весело добре с "Великим будівництвом ".
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31.08.2021 18:55 Ответить
Бо старий міст просто завалився.. від старості ))
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31.08.2021 19:56 Ответить
Бандеревці будують на совість, міст збудовано якісно.
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09.11.2021 10:36 Ответить
шарики перила поддерживают.
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31.08.2021 20:18 Ответить
повз, ними викладено: "Нехай шастать параболоїд".
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31.08.2021 20:25 Ответить
там така лужа шо на велике проедешь..нежинки))
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31.08.2021 21:44 Ответить
Почему пустили людей а не 50 груженых самосвалов? Раньше вроде так на прочность испытывали, но то при советах ддэкомунизация однако
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31.08.2021 21:58 Ответить
 
 