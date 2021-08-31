Новый 64-метровый мост построили на Тернопольщине, - ОГА. ФОТОрепортаж

Для транспорта и пешеходов открылся мост в Лысовцах на Тернопольщине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Тернопольская ОГА.

"Это первый мост в этом году, который сдаем в эксплуатацию. Всего на данный момент дорожники ремонтируют 15 мостов Тернопольщины. В планах - ремонт еще семи мостов", - рассказал заместитель главы ОГА Игорь Гайдук.

Мост в Лысовцах длиной 64 м был возведен практически с "нуля". Проезжую часть расширили до 8 м и устроили на мосту две полосы движения и два тротуара по 2,25 м каждый.

Мост - часть трассы государственного значения Р-24 Татаров - Косов - Коломыя - Каменец-Подольский.

Напомним, целью программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" является комфортный проезд по Украине различными путями.

Читайте: 48,7 км дорог к Шацким озерам обновили на Волыни, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж







