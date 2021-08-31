СБУ совместно с коллегами из США ликвидировала группировку, изготавливавшую фальшивые ID-карты стран ЕС. ФОТОрепортаж

СБУ в сотрудничестве с правоохранительными органами США провела спецоперацию, в результате которой прекратила деятельность группировки по производству поддельных документов.

Злоумышленники изготавливали высококачественные фальшивки, в основном ID-карты стран Европейского Союза, а также другие разрешительные документы, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБ Украины.

Установлено, что преступная группировка действовала на территории Львова. Злоумышленники "специализировались" на изготовлении поддельных документов любой сложности, а свои услуги рекламировали через анонимный сервер в сети "Darknet".

Обычно они изготавливали фальшивые ID-карты, которые позволяли незаконно пересекать границу разных стран. Их клиентами в основном являлись нелегальные мигранты из стран Ближнего Востока, которые хотели "легализоваться" на территории "западных стран".

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Дельцы изготавливали несколько десятков фальшивок в месяц. После изготовления подделки переправляли за границу через водителей международных перевозок.

В рамках открытого уголовного производства правоохранители провели санкционированные обыски по местам жительства фигурантов и в помещениях, где изготавливали поддельные документы, в ходе которых обнаружены и изъяты печати, бланки, голограммы, компьютерную технику, задействованную в процессе изготовления и сбыта поддельных документов.

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Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Продолжаются следственные действия.

Спецоперация проводилась киберспециалистами и следователями Управления СБУ во Львовской области в координации с Департаментом кибербезопасности СБУ, а также при содействии иммиграционной и таможенной службы Министерства внутренней безопасности США.