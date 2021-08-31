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мошенничество (1129) подделка (414) СБУ (18692) США (23197)

СБУ совместно с коллегами из США ликвидировала группировку, изготавливавшую фальшивые ID-карты стран ЕС. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

СБУ в сотрудничестве с правоохранительными органами США провела спецоперацию, в результате которой прекратила деятельность группировки по производству поддельных документов.

Злоумышленники изготавливали высококачественные фальшивки, в основном ID-карты стран Европейского Союза, а также другие разрешительные документы, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБ Украины.

Установлено, что преступная группировка действовала на территории Львова. Злоумышленники "специализировались" на изготовлении поддельных документов любой сложности, а свои услуги рекламировали через анонимный сервер в сети "Darknet".

Обычно они изготавливали фальшивые ID-карты, которые позволяли незаконно пересекать границу разных стран. Их клиентами в основном являлись нелегальные мигранты из стран Ближнего Востока, которые хотели "легализоваться" на территории "западных стран".

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ ликвидировала подпольную сеть по изготовлению фальшивых COVID-сертификатов: стоимость одного составляла 1 600 грн. ФОТОрепортаж

Дельцы изготавливали несколько десятков фальшивок в месяц. После изготовления подделки переправляли за границу через водителей международных перевозок.

В рамках открытого уголовного производства правоохранители провели санкционированные обыски по местам жительства фигурантов и в помещениях, где изготавливали поддельные документы, в ходе которых обнаружены и изъяты печати, бланки, голограммы, компьютерную технику, задействованную в процессе изготовления и сбыта поддельных документов.

Также смотрите: Выявлена схема переправки граждан других стран в ЕС через границу Украины по поддельным визам. ФОТО

СБУ совместно с коллегами из США ликвидировала группировку, изготавливавшую фальшивые ID-карты стран ЕС 01
СБУ совместно с коллегами из США ликвидировала группировку, изготавливавшую фальшивые ID-карты стран ЕС 02
СБУ совместно с коллегами из США ликвидировала группировку, изготавливавшую фальшивые ID-карты стран ЕС 03
СБУ совместно с коллегами из США ликвидировала группировку, изготавливавшую фальшивые ID-карты стран ЕС 04
СБУ совместно с коллегами из США ликвидировала группировку, изготавливавшую фальшивые ID-карты стран ЕС 05
СБУ совместно с коллегами из США ликвидировала группировку, изготавливавшую фальшивые ID-карты стран ЕС 06

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Продолжаются следственные действия.

Спецоперация проводилась киберспециалистами и следователями Управления СБУ во Львовской области в координации с Департаментом кибербезопасности СБУ, а также при содействии иммиграционной и таможенной службы Министерства внутренней безопасности США.
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Ну то есть дал штуку евро за айди, а любой мент проверил по коду на нем и ....
СБУ совместно с коллегами из США ликвидировала группировку, изготавливавшую фальшивые ID-карты стран ЕС - Цензор.НЕТ 8622

прикольный бизнес я считаю
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31.08.2021 17:48 Ответить
Фальшивая ай-ди карта не позволяет пересекать границу разных стран, в ней написано шо вы болгарский цыган, ни один вменяемый пограничник ету липу не схавает.
Она позволяет в Германии на стройке работать за две с половиной таузенд ойро.
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31.08.2021 17:50 Ответить
Одни лохи кидали других и забыли поделиться и теперь у них вот изъяли компы. Занесут нормально, никто их в буцэгарне и не увидит. Хорошо же на фоточках никого не показывать, легче отмазываться потом
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31.08.2021 17:55 Ответить
Ну надо будет еще шото объяснять иммиграционной и таможенной службе Министерства внутренней безопасности США.
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31.08.2021 17:57 Ответить
пацаны к успеху шли, а тут такое... СБУ спільно з колегами зі США ліквідувала угруповання, яке підробляло ID-картки країн ЄС - Цензор.НЕТ 4676
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31.08.2021 18:28 Ответить
Последнее фото , фотограф с потолка фотографировал,,,,)))
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31.08.2021 18:49 Ответить
а що вам не подобається?
Сам Баканов фотографував, на прохання Байдена, Трампа та Моніки.
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31.08.2021 19:01 Ответить
Ти диви які Кулібіни.
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31.08.2021 19:05 Ответить
Останнє фото СБУ-шники не здогадалися перевнрнути?
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31.08.2021 21:22 Ответить
 
 