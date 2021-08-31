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"Смерть п#дорам!" - российские "десантники" провели акцию против гомосексуалов. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За рубежом

Члены военно-патриотического клуба "Десантник" во Дворце культуры имени Добрынина в Ярославле 29 августа показали миниатюру, в которой высказались против гомосексуалов в рядах ВДВ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский портал 76.ru.

Участники вышли на сцену, подхватив на руки одного из своих товарищей, на котором лежала декорация в виде белого кирпича с надписью "Смерть п#дорам". В конце перфоманса кирпич разбили кувалдой.

Глава ярославского отделения организации ветеранов чеченской войны "Защитник" Тарас Сидорин негативно оценил такое выступление юных десантников. По его словам, это можно расценить как призыв к убийству, что недопустимо.

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Аналогичной точки зрения также придерживается директор Дома культуры Игорь Дербин. "Их выходка была для нас неожиданной. Это не было спланировано заранее или согласовано, потому что они знали, что мы не разрешим. <…> Сейчас мы разбираемся в сложившейся ситуации и пытаемся минимизировать негативные последствия", - рассказал он порталу.

В то же время, руководитель военно-патриотического клуба "Десантник" Андрей Палачев ничего предосудительного в выступлении своих воспитанников не увидел. "Детишки просто решили пошутить и нарисовали эту надпись в последний момент. [Гомосексуалам] вообще в России делать нечего", - заявил он.

Смерть п#дорам! - российские десантники провели акцию против гомосексуалов 01

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+68
"Смерть п#дарам!" - російські "десантники" провели акцію проти гомосексуалів - Цензор.НЕТ 9617
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31.08.2021 20:32
+35
Россия это полицейское, репрессивное государство стукачей, шпиономании, цензуры, произвола, диктатуры, расстрелов, холуйства и всевластия жандармов. В 90е годы она сошла со своей исторической орбиты и сделала несколько вдохов свободы, но Путин быстро вернул ее обратно.

"Смерть п#дорам!" - российские "десантники" провели акцию против гомосексуалов - Цензор.НЕТ 6155
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31.08.2021 19:32
+32
"Смерть п#дорам!" - российские "десантники" провели акцию против гомосексуалов - Цензор.НЕТ 7537 "Смерть п#дорам!" - российские "десантники" провели акцию против гомосексуалов - Цензор.НЕТ 2076
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31.08.2021 19:41
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Как самокритично. "Смерть п#дорам!" - российские "десантники" провели акцию против гомосексуалов - Цензор.НЕТ 3664
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31.08.2021 20:18 Ответить
"Смерть п#дорам!" - российские "десантники" провели акцию против гомосексуалов - Цензор.НЕТ 6259
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31.08.2021 20:20 Ответить
с 76-го с рампы?? "Смерть п#дарам!" - російські "десантники" провели акцію проти гомосексуалів - Цензор.НЕТ 8940 ??
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31.08.2021 20:45 Ответить
"Смерть п#дарам!" - російські "десантники" провели акцію проти гомосексуалів - Цензор.НЕТ 5499
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31.08.2021 20:24 Ответить
я видел ролики где вот таким как эти российским "десантник" отрезают головы не пи"дары. Лежат на земле и ждут своей очереди. В соплях и слезах
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31.08.2021 20:24 Ответить
Ну тут ни как не обойтись без Ореста Лютого))) ******** Победы)))
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31.08.2021 20:25 Ответить
"Смерть п#дарам!" - російські "десантники" провели акцію проти гомосексуалів - Цензор.НЕТ 8477
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31.08.2021 20:26 Ответить
"Смерть п#дарам!" - російські "десантники" провели акцію проти гомосексуалів - Цензор.НЕТ 4940
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31.08.2021 20:26 Ответить
"Смерть п#дарам!" - російські "десантники" провели акцію проти гомосексуалів - Цензор.НЕТ 6705
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31.08.2021 20:27 Ответить
а вшивый-о бане
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31.08.2021 20:31 Ответить
"Смерть п#дарам!" - російські "десантники" провели акцію проти гомосексуалів - Цензор.НЕТ 9617
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31.08.2021 20:32 Ответить
ну что ж. воистину смерть *******!
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31.08.2021 21:19 Ответить
CЭто шедёвр!!!
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31.08.2021 22:33 Ответить
но убивать стоит, что одних, что вторых...
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01.09.2021 16:53 Ответить
"Смерть п#дарам!" - російські "десантники" провели акцію проти гомосексуалів - Цензор.НЕТ 5229
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31.08.2021 20:35 Ответить
Дивує хаос в кацапських головах - 1) всюди стоять памятники пасивному гомосексуалісту Леніну (Бланку) а його труп в Мавзолеї на головній площі ********** є об'єктом паломництва та поклоніння; 2) В Москві кількість гей-клубів більша ніж в Амстердамі; і нарешті 3) який ще народ має приказку "нєту лучшего влагалища чем жопа пьяного товарища"... Дебіли... "Смерть п#дарам!" - російські "десантники" провели акцію проти гомосексуалів - Цензор.НЕТ 6294
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31.08.2021 20:45 Ответить
"Смерть п***рам"

Акция против самих себя? Забавно.
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31.08.2021 21:01 Ответить
А потом пришел замкомвзвода чечен и посадил всех на бутылку для профилактики...
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31.08.2021 21:02 Ответить
Підари проти підарів?як це?
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31.08.2021 21:02 Ответить
Зі статті - "По его словам, это ("Смерть п#дорам!") можно расценить как призыв к убийству ":

"Смерть п#дарам!" - російські "десантники" провели акцію проти гомосексуалів - Цензор.НЕТ 4217
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31.08.2021 21:03 Ответить
А Жиріка коли валити підуть? Він сам розповів про випадок у сараї...
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31.08.2021 21:04 Ответить
"Смерть п#дарам!" - російські "десантники" провели акцію проти гомосексуалів - Цензор.НЕТ 7265
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01.09.2021 14:05 Ответить
Ниче, Бабай тоже очень мужественный был, а как все закончилось для него. Короче, российский десантник, не зарекайся, у тебя впереди много приключений.
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31.08.2021 21:40 Ответить
Страна педофилов 🤬🤬,борется с гомосексуалами . !!!!!В России ,было убито педофилами тысяча детей ,изнасиловано 100000 детей . 👎👎👎
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31.08.2021 21:57 Ответить
Забавная анотация,во времена завоевания Кавказа некий некий генерал-адьютант царя прибыл с инспекцией в армию Ермолова.Он был поражен массовой *********** в российской армии.Да и кстати эта информация в свободном историческом доступе.Просто нынешние передасты не слишком любопытны и образованы.
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31.08.2021 22:10 Ответить
в расіських десантників просто не було іншого способу довести свою мужність
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31.08.2021 22:28 Ответить
Талибы.
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31.08.2021 22:29 Ответить
Тут я їх цілком підтримую - смерть кац@пським під*рам!!
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31.08.2021 22:53 Ответить
А разве "Смерть п#дорам" это не призыв к свержению нынешней власти 3/14дерации?
Рисковые пацаны....
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31.08.2021 22:55 Ответить
Вот к чему приводит латентный гомосексуализм.
Мучаются, а причины своих мук загоняют в бессознательное, отсюда причины всех их бед.
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31.08.2021 23:24 Ответить
а Сцарьок не образиться? а Володiн, Мiллєр, Греф....? ))


"Смерть п#дарам!" - російські "десантники" провели акцію проти гомосексуалів - Цензор.НЕТ 1755
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01.09.2021 13:14 Ответить
"Смерть п#дорам!" - российские "десантники" провели акцию и пьяными отправились в бараки жарить друга до утра.
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31.08.2021 23:32 Ответить
О, так это же активисты украинской христианской организации Традиции и порядок, не?
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31.08.2021 23:35 Ответить
Да шо ж им те ******** так жить не дают?
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01.09.2021 00:13 Ответить
у защитников рашистского свинарника как всегда мысли о сраке
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01.09.2021 02:03 Ответить
Чоткие пацанчики, дерзкие десантники. Роисся ВПЕРДЕ!!!

"Смерть п#дарам!" - російські "десантники" провели акцію проти гомосексуалів - Цензор.НЕТ 1672
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01.09.2021 03:54 Ответить
Реально жорстока конкуренція....
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01.09.2021 07:04 Ответить
*идоры притив *идаров???

Оригинально!!!

Шалунишки!!!
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01.09.2021 08:29 Ответить
********* проти пiд...в? )) та невже?







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01.09.2021 13:12 Ответить
На расее все потомственные ******. Кого не успели сделать пидаром в армии, того доделают пидаром на зоне.
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01.09.2021 14:22 Ответить
красавцы!!! ****** никакой армии не нужны, в этом плане я с Россеей согласен, европейский либерализм к гомосексуалистам не поддерживаю......
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01.09.2021 15:13 Ответить
Так давайте усім училещем застрельтесь на плацу ..От ми і подивимось на смерть підаров... О може і ваш головний з вами захоче...
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01.09.2021 17:10 Ответить
...А закінчуватися ця публікація мала б словами: В ході проведення акції жоден Жирік не постраждав.
"Смерть п#дарам!" - російські "десантники" провели акцію проти гомосексуалів - Цензор.НЕТ 37 "Смерть п#дарам!" - російські "десантники" провели акцію проти гомосексуалів - Цензор.НЕТ 9457
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01.09.2021 19:41 Ответить
Ваш пахан рашистофюрер сказал мудрую мудрость - ХТО ТАК ОБЗИВАЄТСЯ ТОТ САМ ТАК І НАЗИВАЄТСЯ , ви не вояки ,
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01.09.2021 19:46 Ответить
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