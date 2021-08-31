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Чета Зеленских посетила Мемориал жертвам Голодомора в Вашингтоне. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ За рубежом

Президент Украины Владимир Зеленский с супругой в рамках визита в США посетили установленный в Вашингтоне Мемориал жертвам Голодомора 1932-1933 годов.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Чета Зеленских возложила символические снопы пшеницы к подножию Мемориала. После этого память жертв почтили члены официальной делегации Украины.

Мемориал жертвам Голодомора 1932-1933 годов был открыт в Вашингтоне в 7 ноября 2015 года. Проект памятника принадлежит американке украинского происхождения Ларисе Курилас. Возведение мемориала осуществлялось за счет государственного бюджета Украины и частных пожертвований.

Читайте: Зеленский обсудил с министром энергетики США Грэнхолм угрозы "Северного потока-2", - ОП

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Чета Зеленских посетила Мемориал жертвам Голодомора в Вашингтоне 08
Чета Зеленских посетила Мемориал жертвам Голодомора в Вашингтоне 09
Чета Зеленских посетила Мемориал жертвам Голодомора в Вашингтоне 10

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+35
Чета Зеленских посетила Мемориал жертвам Голодомора в Вашингтоне - Цензор.НЕТ 9832
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31.08.2021 21:44
+24
Потвора зелена ,навіщо ганьбити світлу пам"ять загинувших !!!)))
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31.08.2021 21:44
+22
Подружжя Зеленських відвідало Меморіал жертвам Голодомору у Вашингтоні - Цензор.НЕТ 817

Пресс-служба президента Зеленского отказала спецкореспонденту телеканала «Прямой» в США Екатерине Лисуновой в аккредитации на ВСЕ встречи Зеленского в Америке.
О том, что «Прямой» оказался единственным медиа из Украины, не допущенным пресс-службой президента Украины, сообщает Тарас Березовец.
«Но, слава Конституции США и Первой поправке, гарантирующей свободу слова, "Прямой" аккредитовала пресс-служба Белого дома. Что еще вам нужно знать об открытости власти и свободе слова в Украине?» - пишет он в телеграм-канале.
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31.08.2021 21:53
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Я навіть не знаю що сказати.
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31.08.2021 21:43 Ответить
что там и говорить, макнули головой в говно зелю знатно в США
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31.08.2021 22:35 Ответить
До клована все равно это не дойдет... Турне косячества только в самом разгаре.
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31.08.2021 22:43 Ответить
це називаеться вивчення історіюї своєї батькивщини через преЗЕденські подорожі по світу -ну хоч так, не митьйом так катаньеєм
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01.09.2021 00:11 Ответить
Чета Зеленских посетила Мемориал жертвам Голодомора в Вашингтоне - Цензор.НЕТ 9832
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31.08.2021 21:44 Ответить
Потвора зелена ,навіщо ганьбити світлу пам"ять загинувших !!!)))
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31.08.2021 21:44 Ответить
протокольное мероприятие...главное чтобы молча отыграл свою роль...не умничая...
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31.08.2021 21:50 Ответить
Ця гнида разом з Ленкою-впопучленкою немає право навіть близько наближатись до українських святинь !!!)))
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31.08.2021 21:58 Ответить
так!...ми це знаємо ! але там...вони не мають права їх туди не пустити - протокол...(так я і преЗЕ не має права проїгнорувати)
артист буде корчити з себе сумного і розчуленого (але буде думати як це воно вигляда зі сторони...і чи добре поставлений кадр)
тому...там воно представляє Україну...і дай Боже щоби не зганьбилося...
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31.08.2021 22:03 Ответить
известный мемориал.. помню, как Баба Йуля там зашкварилась..
Чета Зеленских посетила Мемориал жертвам Голодомора в Вашингтоне - Цензор.НЕТ 9791
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31.08.2021 21:45 Ответить
Теж відома гнида !!!)))
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31.08.2021 22:17 Ответить
Це просто безграмотність, або свідома зрада . Український геноцид -це означає, що Україна робила геноцид. А може російський геноцид, або геноцид українців?
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31.08.2021 22:50 Ответить
Голодомо́р 1932-1933 років - акт геноциду українського народу, організований керівництвом ВКП та урядом СРСР у 1932-1933 роках шляхом створення штучного масового голоду.
Убивство голодом відбувалося в Україні й на Кубані як до 1933 р., так і в 1932 році.
Різниця полягає лише в масштабах злочину!
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31.08.2021 23:00 Ответить
До чого ваші посилання з вікипедії? Там просто безграмотно написано.
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31.08.2021 23:04 Ответить
А ви не знаєте про що мова? Вже і зраду чіпляєте. Кому, Юлії Тимошенко, яку Путька кинув у в'язницю! Можливо редактори, які ведуть сторінку Тимошенко і невірно побудували морфологію речення, але ви що, перший день знаєте Тимошенко? В Україні нема людини, окрам Юлії Тимошенко, яка пройшла крізь всі кола олігархічно-кремлівського пекла і не зламалася. А ви ще допомагаєте цим кремлівським падлам, тицяєте в її бік кривим пальцем...(((
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31.08.2021 23:01 Ответить
Це вже друге питання. Чому мудрий нарід вибрав навіть не Юлю, а Зеленського?
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31.08.2021 23:05 Ответить
Не знаю. Може він настільки мудрий, що аж надзвичайно тупий. А може це народ-мазохіст. Хоче сидіти все життя в гавні.
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31.08.2021 23:12 Ответить
Зеля згадав свій жартик про сеньора голодоморах ?
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31.08.2021 21:45 Ответить
Чета Зеленских посетила Мемориал жертвам Голодомора в Вашингтоне - Цензор.НЕТ 5754
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31.08.2021 21:47 Ответить
Ой, а де ж маски? Хоча - це ж всі "перші", куди нам до них.
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31.08.2021 21:47 Ответить
Зелена потвора.Ригати хочется.
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31.08.2021 21:49 Ответить
Президентові Сполучених Штатів Америки
Байдену Джозефу-молодшому
Зеленського Володимира Лісанича

ЗАЯВА
Прошу надати мені можливість разом з моєю дружиною (її звуть Лєна) відвідати Дісней Ленд завтра, 01.09.2021р.
АбирВалг 31 серпня 2021 р.
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31.08.2021 21:50 Ответить
Резолюция:
Пока рано, еще не готовы ...сначала "Polny *******" Гоголь Борделло
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31.08.2021 22:12 Ответить
Ленку-впопучленку от шоппинга отвлекают, гады! Ещё и в чёрное обрядили! Не для того она на выгул до гамэрыкы пхалася! Жыстокие вы!
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31.08.2021 21:51 Ответить
Это визит Президента Украины, но не туристическая поездка "четы". Похоже скоро Лена станет исполнять обязанности Президента Украины, а Зеленский станет первой в мире "первой леди" с ..ем в штанах
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31.08.2021 21:52 Ответить
Первой в мире "Первой леди"ставшей,по сути,президентом СССР была Раиса Максимовна Горбачева,о чем с искренним негодованием и болью писал Николай Иванович Рыжков(тогдашний Председатель Совета министров СССР,а по нынешнему-премьер-министр) в своей книге "Перестройка.История предательства". Кстати, Н.И.Рыжков-один из самых (признано в мире) толковых премьеров СССР, уроженец днепропетровщины! Так вот,не вдаваясь в подробности,кто хочет-пусть почитает,по сути она явилась "могильщиком"СССР,подмяв под себя,в политико-экономическом плане мужа и "дорулилась" до краха сверхдержавы. Делаем выводы,друзья.
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31.08.2021 22:24 Ответить
Это фото о многом говорит...... Стремление подчиняться женскому полу еще никогда не приносило хороших результатов.
Подружжя Зеленських відвідало Меморіал жертвам Голодомору у Вашингтоні - Цензор.НЕТ 9359
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31.08.2021 22:46 Ответить
Подружжя Зеленських відвідало Меморіал жертвам Голодомору у Вашингтоні - Цензор.НЕТ 817

Пресс-служба президента Зеленского отказала спецкореспонденту телеканала «Прямой» в США Екатерине Лисуновой в аккредитации на ВСЕ встречи Зеленского в Америке.
О том, что «Прямой» оказался единственным медиа из Украины, не допущенным пресс-службой президента Украины, сообщает Тарас Березовец.
«Но, слава Конституции США и Первой поправке, гарантирующей свободу слова, "Прямой" аккредитовала пресс-служба Белого дома. Что еще вам нужно знать об открытости власти и свободе слова в Украине?» - пишет он в телеграм-канале.
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31.08.2021 21:53 Ответить
А в синагогу вже сходили?
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31.08.2021 21:58 Ответить
Вони в Києві не були в Меморіалі Голодомору.
"Про рогатую скотіну
І про "вільну Україну" - слова з пісні 95 кварталу.
Пам'ятаю коли в День Пам'яті жертв Голодомору, коли вікнах українців горіли свічки пам'яті, на Інтері крутили 95 квартал...
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31.08.2021 21:59 Ответить
Хоть американцы заставят шмарклю Родину любить. Хотя какая для него это Родина ?
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31.08.2021 22:02 Ответить
Это вы его заставляете родину любить .
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31.08.2021 22:06 Ответить
А ведь мог бы сначала в музей Холокоста зайти .
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31.08.2021 22:05 Ответить
Судячи з його ряхи... Точніше з еволюції ряхи найвеличнішого за ці 2 роки... Воно точно знає як це пухнути з голоду... Он як ряха "опухла" - хоч сало ложкою збирай! Ну а після "сіньйор-голодомор" віри в щирість цього хриплосика ще менше, ніж обіцянкам кремлядів... Тих хоть світом задавити є вірогідність...
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31.08.2021 22:09 Ответить
Навіть не уявляю чим вас там годують або вприскують, коментатори. Злі, курва, як мухи в серпні.
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31.08.2021 22:10 Ответить
Цей Зеленський пітор осквернив своєю присутністю Меморіал жертвам Голодомору у Вашингтоні.
Ми все пам'ятаємо, падла ти підзаборная.
І "Сіньор Голодомор" пам'ятаємо, і Юлію Тимошенко пам'ятаємо, і "Україна-проститутка" пам'ятаємо. Все пам'ятаємо, не хвилюйся.
За все ще будеш відповідати.
Мразь ти, Зеленський.
І гніда.
Тьфу....****...(((

Подружжя Зеленських відвідало Меморіал жертвам Голодомору у Вашингтоні - Цензор.НЕТ 9299
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31.08.2021 22:13 Ответить
дивіться люди, на американському обеліску висічено ті колоски за зерно з яких комуністи виморювали голодом укрїнців і яке експортували, а за виторговану валюту робили індустріалізацію совка... скільки кацапія винна нам за ту індустралізацію??? - винна своє нікчемне й смердюче життя, або триліони доларів....а вони суки ще й крим у нас вкрали...
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31.08.2021 22:21 Ответить
А от цікаво:під час візиту ***** до США його до цього "Меморіалу" водили? Ні? Ото й видно,бо інакше світ ніколи би не побачив його дурного висеру про Адін народ.
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31.08.2021 23:21 Ответить
добивает Чета, какая нафиг чета, ленка и зелох, то же мне чета...
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31.08.2021 22:19 Ответить
І що, навіть жартів криворізьких не буде...?
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31.08.2021 22:54 Ответить
Эх вот бы где поставить совковые инсталяции...
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31.08.2021 23:00 Ответить
..внучек НКВДшника, как-никак..(
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31.08.2021 23:34 Ответить
 
 