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Чета Зеленских посетила Мемориал жертвам Голодомора в Вашингтоне. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ За рубежом
Президент Украины Владимир Зеленский с супругой в рамках визита в США посетили установленный в Вашингтоне Мемориал жертвам Голодомора 1932-1933 годов.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
Чета Зеленских возложила символические снопы пшеницы к подножию Мемориала. После этого память жертв почтили члены официальной делегации Украины.
Мемориал жертвам Голодомора 1932-1933 годов был открыт в Вашингтоне в 7 ноября 2015 года. Проект памятника принадлежит американке украинского происхождения Ларисе Курилас. Возведение мемориала осуществлялось за счет государственного бюджета Украины и частных пожертвований.
Топ комментарии
+35 Zelya Vsyo
показать весь комментарий31.08.2021 21:44
+24 Дмитро Черних 794bd8a2
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+22 Вася Шевченко f77d76ba
показать весь комментарий31.08.2021 21:53
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Пожалуйста, подождите...
артист буде корчити з себе сумного і розчуленого (але буде думати як це воно вигляда зі сторони...і чи добре поставлений кадр)
тому...там воно представляє Україну...і дай Боже щоби не зганьбилося...
Убивство голодом відбувалося в Україні й на Кубані як до 1933 р., так і в 1932 році.
Різниця полягає лише в масштабах злочину!
Байдену Джозефу-молодшому
Зеленського Володимира Лісанича
ЗАЯВА
Прошу надати мені можливість разом з моєю дружиною (її звуть Лєна) відвідати Дісней Ленд завтра, 01.09.2021р.
АбирВалг 31 серпня 2021 р.
Пока рано, еще не готовы ...сначала "Polny *******" Гоголь Борделло
Пресс-служба президента Зеленского отказала спецкореспонденту телеканала «Прямой» в США Екатерине Лисуновой в аккредитации на ВСЕ встречи Зеленского в Америке.
О том, что «Прямой» оказался единственным медиа из Украины, не допущенным пресс-службой президента Украины, сообщает Тарас Березовец.
«Но, слава Конституции США и Первой поправке, гарантирующей свободу слова, "Прямой" аккредитовала пресс-служба Белого дома. Что еще вам нужно знать об открытости власти и свободе слова в Украине?» - пишет он в телеграм-канале.
"Про рогатую скотіну
І про "вільну Україну" - слова з пісні 95 кварталу.
Пам'ятаю коли в День Пам'яті жертв Голодомору, коли вікнах українців горіли свічки пам'яті, на Інтері крутили 95 квартал...
Ми все пам'ятаємо, падла ти підзаборная.
І "Сіньор Голодомор" пам'ятаємо, і Юлію Тимошенко пам'ятаємо, і "Україна-проститутка" пам'ятаємо. Все пам'ятаємо, не хвилюйся.
За все ще будеш відповідати.
Мразь ти, Зеленський.
І гніда.
Тьфу....****...(((