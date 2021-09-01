На 5 лет посадили майора ВСУ Винника, убившего солдата Томашука за то, что тот засветил позиции в Instagram. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Майор выстрелил солдату в голову. Экспертиза выяснила, что Винник находился в состоянии аффекта - в 2014 году он попал под Амвросиевкой под артиллерийский удар, который россияне нанесли, вычислив координаты по фотографиям из соцсетей.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Судебный репортер".
Приговор вынес Красноармейский районный суд Донецкой области.
Убийство произошло весной 2017 года. Солдаты поехали на стрельбы на боевой машине, Томашук снимал выезд на телефон и выложил фото и видео с него в Instagram. Видео опубликовали российские ресурсы, Томашуку стали писать, что он засветил позиции украинских бойцов. Вечером того же дня Винник вызвал бойцов, которые были на выезде, к себе в кабинет и, когда Томашук признался, что это он выложил видео, выстрелил ему в голову.
Майора отправили на две психиатрических экспертизы. Первая, амбулаторная, признала его невменяемым. Вторая, стационарная, постановила, что Винник вменяем и может отвечать за свои действия. Но в момент совершения убийства находился в состоянии выраженного эмоционального возбуждения.
На суде Винник рассказал, что во время общения с Томашуком вспомнил, как в 2014 году попал под артиллерийский удар под Амвросиевкой. Тогда противник высчитал координаты защитников Украины по фото из соцсетей.
Суд учел смягчающие обстоятельства - искреннее раскаяние и совершение преступления в состоянии выраженного эмоционального возбуждения. Поэтому наказание - 5 лет лишения свободы - назначили меньше, чем предусмотрено законом за убийство.
В 2017 году Винник провел под стражей около 7 месяцев, после его отпустили на поруки сослуживцев. Эти 7 месяцев ему засчитают день за два, так что считается, что майор уже отбыл 1 год и 2 месяца наказания.
Пожалуйста, подождите...
Вот по этому и желаю чтобы такой командир пошел на повышение по службе.А не признана судом Украины на пожизненное коза работала в Министерстве.
Когда положат взвод будет поздно! Тогда вы тоже спросите "за фото"?
Этот(убитый мудак) всеравно ВОЕВАТЬ НЕ ХОТЕЛ И НЕ СТАЛ!
Вас, Шариковых, хватает везде.
На ноль НЕ ОТПРАВЛЯЮТ БЕЗ ПОДГОТОВКИ,поєтому такие Шариковы как ты или Зеленский могут только врать и трепаться.
Логика? Так ты петух по твоей логике!
Взять к примеру только Водафон - наибольший мобильный оператор. Которым полностью владеет российское закрытое акционерное общество "Вымпелком", которое обеспечивает связью правительство и армию России.
А каждый мобильный телефончик светиться на экране у провайдера и он может определить точные координаты телефона. А если десяток солдат с мобильными телефонами легли спать в блиндаже под Авдеевкой то где гарантия, что провайдер не сбросить в Телеграм или ВКонтакте их координаты.
В 2014 году по концентрации телефоном определили координаты лагеря под Зеленопольем.
Не того, кого нужно было расстрелял майор - солдату достаточно было перевести чистильщиком нужников в учебный центр Десна до конца службы. Хотя подозреваю, шо туда будет очередь лет на пять вперед...
Щоб стріляли - не знаю.
Якби такий випадок і стався в Афгані, і не можна було б його списати на бойові, то офіцера б судили.
Вы же не могли прочитать пост над вашим
амфаш
Воинские уставы написаны кровью....
И афаш написал абсолютно верно.
мне кажется что тут хайп больше подняли не потому что инстаграмм, а чтоб убрать видеодоказательства бардака в армии.
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* дегенераты в комментах - просто ад...
такої біди що мама не горюй. Безмозглий гаджетоман!
Суцільна безграмотність! Якесь кацапське невігластво.
Таки як ти кричать " я там був, я воював", та ніде ти не був
ні с ким ти не воював! Смердюче ти як гівно! Маю велику
підозру що ти з Західної України. Таких псевдопатриотів
бачив і наслухався. Так розмовляють тільки вони.
Завітайте до психіатра,він зачекався!
Andrea Petrychenko
Во время войны офицер правильно сделал.
01.09.2021 00:49
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Не засуджую майора, хоча і не кажу що це правильно ... Згоден з тим що суд для
військових повинен бути військовим, а не громадянський, це цирк.