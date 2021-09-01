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На 5 лет посадили майора ВСУ Винника, убившего солдата Томашука за то, что тот засветил позиции в Instagram. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Майор выстрелил солдату в голову. Экспертиза выяснила, что Винник находился в состоянии аффекта - в 2014 году он попал под Амвросиевкой под артиллерийский удар, который россияне нанесли, вычислив координаты по фотографиям из соцсетей.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Судебный репортер".

Приговор вынес Красноармейский районный суд Донецкой области.

Убийство произошло весной 2017 года. Солдаты поехали на стрельбы на боевой машине, Томашук снимал выезд на телефон и выложил фото и видео с него в Instagram. Видео опубликовали российские ресурсы, Томашуку стали писать, что он засветил позиции украинских бойцов. Вечером того же дня Винник вызвал бойцов, которые были на выезде, к себе в кабинет и, когда Томашук признался, что это он выложил видео, выстрелил ему в голову.

Смотрите: Суд допросил обвиняемых в деле об убийстве Кирилла Тлявова. ФОТОрепортаж

На 5 лет посадили майора ВСУ Винника, убившего солдата Томашука за то, что тот засветил позиции в Instagram 01На 5 лет посадили майора ВСУ Винника, убившего солдата Томашука за то, что тот засветил позиции в Instagram 02На 5 лет посадили майора ВСУ Винника, убившего солдата Томашука за то, что тот засветил позиции в Instagram 03

Майора отправили на две психиатрических экспертизы. Первая, амбулаторная, признала его невменяемым. Вторая, стационарная, постановила, что Винник вменяем и может отвечать за свои действия. Но в момент совершения убийства находился в состоянии выраженного эмоционального возбуждения.

На суде Винник рассказал, что во время общения с Томашуком вспомнил, как в 2014 году попал под артиллерийский удар под Амвросиевкой. Тогда противник высчитал координаты защитников Украины по фото из соцсетей.

Также смотрите: Подозреваемый в убийстве тещи 18-летний харьковчанин Газиев - пророссийский активист, сменивший несколько партий, - СМИ. ВИДЕО

Суд учел смягчающие обстоятельства - искреннее раскаяние и совершение преступления в состоянии выраженного эмоционального возбуждения. Поэтому наказание - 5 лет лишения свободы - назначили меньше, чем предусмотрено законом за убийство.

В 2017 году Винник провел под стражей около 7 месяцев, после его отпустили на поруки сослуживцев. Эти 7 месяцев ему засчитают день за два, так что считается, что майор уже отбыл 1 год и 2 месяца наказания.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+78
Военных не имеет право судить суд обычный, должен быть военный трибунал и военные которые были на войне уже по любому немного не такие как гражданские.Должно быть понимание и тщательно разбираться.А эти тиктокеры ,инстаграмщики реально должны нести наказание,мыть парашу рыть окопы пока не поймет что это не приколы а стоит жизни твоим сослуживцам.
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01.09.2021 00:47
+49
вот настоящая трагическая одна из многих многих картин войны с рашистами!!! проклятие на уХйляндиию будет неминуемо!
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01.09.2021 00:36
+48
Майор виховувався на статутах (зокрема, бойових), які в умовах війни давали йому таке право карати аж до розстрілу.
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01.09.2021 00:42
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Это полнейший повод для сохранения сотни подопечных.Или Вы имеете другое мнение?Возможно и другое если в окопе нету Вашего ребенка.
Вот по этому и желаю чтобы такой командир пошел на повышение по службе.А не признана судом Украины на пожизненное коза работала в Министерстве.
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01.09.2021 14:13 Ответить
не путайте теплое с мягким. прилепили другую тему. типичное манипулирование сознанием. Много платят за ботоводство?
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01.09.2021 14:19 Ответить
Так какой повод?
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02.09.2021 11:01 Ответить
Да! Совершенно серьезно!
Когда положат взвод будет поздно! Тогда вы тоже спросите "за фото"?
Этот(убитый мудак) всеравно ВОЕВАТЬ НЕ ХОТЕЛ И НЕ СТАЛ!
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01.09.2021 09:36 Ответить
а если комуто покажется что если тебя сейчас отпраить на фронт, а там ты начнеш фотать чтото, может тебя тоже прям сейчас, чтоб ПОТОМ поздно не было? Логика точно такая же.
Вас, Шариковых, хватает везде.
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01.09.2021 11:18 Ответить
Когда такое кому-то кажеться крестись!
На ноль НЕ ОТПРАВЛЯЮТ БЕЗ ПОДГОТОВКИ,поєтому такие Шариковы как ты или Зеленский могут только врать и трепаться.
Логика? Так ты петух по твоей логике!
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02.09.2021 11:00 Ответить
Скрепоносный, от тебя ФСБ несёт.
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02.09.2021 11:13 Ответить
Ты идиот или просто расеянин?
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02.09.2021 11:36 Ответить
У тебя от рождения разве не 2 ноги?!
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02.09.2021 11:38 Ответить
понабирают с армию сэлфиков
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01.09.2021 08:21 Ответить
невже неможна було провчити салагу дідівським способом. майор реально в неадекваті, отак просто взяти і вбити солдата за фотки з поїздки на стрільбіще (не на передову!)
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01.09.2021 08:35 Ответить
И в те времена не было соцсетей..а здесь дебилоид людей положил, когда даже не надо шпиона отправлять...
На 5 років посадили майора ЗСУ Винника, який убив солдата Томашука за те, що той засвітив позиції в Instagram - Цензор.НЕТ 6995
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01.09.2021 08:45 Ответить
..а сколько самый пещерный суд Украины с подачи очка госудырева даст "первой ляди" за призывы к малоросам "светить" позиции и перемещения ЗСУ агрессору?..(
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01.09.2021 08:48 Ответить
Я розумію майора.
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01.09.2021 08:57 Ответить
Страна идиотов и кривых зеркал, с правохренительной системой и морально разложившейся элитой, которая растлила молодое поколение и полностью сбила жизненные ориентиры.
Взять к примеру только Водафон - наибольший мобильный оператор. Которым полностью владеет российское закрытое акционерное общество "Вымпелком", которое обеспечивает связью правительство и армию России.
А каждый мобильный телефончик светиться на экране у провайдера и он может определить точные координаты телефона. А если десяток солдат с мобильными телефонами легли спать в блиндаже под Авдеевкой то где гарантия, что провайдер не сбросить в Телеграм или ВКонтакте их координаты.
В 2014 году по концентрации телефоном определили координаты лагеря под Зеленопольем.
На 5 років посадили майора ЗСУ Винника, який убив солдата Томашука за те, що той засвітив позиції в Instagram - Цензор.НЕТ 8591

Не того, кого нужно было расстрелял майор - солдату достаточно было перевести чистильщиком нужников в учебный центр Десна до конца службы. Хотя подозреваю, шо туда будет очередь лет на пять вперед...
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01.09.2021 09:03 Ответить
угу, точность тоже "зашкаливает". Есть разведка спутниковая. у всех. Мы же просили НАТО помочь с ней. Т к своей нет. И есть или нет тут телефоны - роли не играет.
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01.09.2021 13:52 Ответить
А какая точность у Градов и Ураганов. Но нам хватило выше крыши и нашим детям память на всю оставшуюся - о дебилизме руководства ВСУ и страной...
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01.09.2021 14:40 Ответить
Для тих хто вирішив, що має право розмірковувати про те правий майор чи ні, хотів би нагадати мудрі, на мою думку слова: «Хто не був на війні не має права говорити про неї». Про себе - на війні був офіцером (Афганістан). Про вчинок майора не скажу нічого.
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01.09.2021 09:15 Ответить
Що офіцери в Афгані давали у рило за значні зальоти - знаю.
Щоб стріляли - не знаю.
Якби такий випадок і стався в Афгані, і не можна було б його списати на бойові, то офіцера б судили.
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01.09.2021 10:25 Ответить
Телефоны -что с ними делать? Зло на войне наистрашнейшее.
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01.09.2021 09:46 Ответить
Воинские уставы написаны кровью....
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01.09.2021 10:44 Ответить
в армии нарушают все. карать смерьтью- средневековая дикость и гигансткий шаг назад в плане духа взвода.
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01.09.2021 11:19 Ответить
Видимо вы ни дня не служили.
Вы же не могли прочитать пост над вашим
амфаш

Воинские уставы написаны кровью....

И афаш написал абсолютно верно.
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01.09.2021 18:15 Ответить
Ну от твоєю ми ще допишем устав коли знайдемо...
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01.09.2021 23:01 Ответить
телефон пусть имеют, но фотать позиции нельзя.
мне кажется что тут хайп больше подняли не потому что инстаграмм, а чтоб убрать видеодоказательства бардака в армии.
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01.09.2021 11:20 Ответить
могу поспорить, что в этой части не у кого нет инстаграма после этого случая. дураков только так лечить нужно.
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01.09.2021 12:16 Ответить
Убивать не надо было, отдать под военный трибунал, у нас же не Великая отечественная...............Представьте каково читать подобные новости нашим молодым призывникам, они лучше в психушку лягут но от армии окосят..........
.
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01.09.2021 12:47 Ответить
шо то я такое пропустил а что инстаграм показует от кудова фотка..
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01.09.2021 17:03 Ответить
На 5 років посадили майора ЗСУ Винника, який убив солдата Томашука за те, що той засвітив позиції в Instagram - Цензор.НЕТ 4250 http://memorybook.org.ua/22/tomashukoleg.htm
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01.09.2021 17:18 Ответить
Молодой жизнерадостный хлопец, писал стихи, жить да жить... На 5 років посадили майора ЗСУ Винника, який убив солдата Томашука за те, що той засвітив позиції в Instagram - Цензор.НЕТ 5058

* дегенераты в комментах - просто ад...
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01.09.2021 19:16 Ответить
на книге -врут типа загинув-в не убили свои
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01.09.2021 17:21 Ответить
Майора полностью поддерживаю. Своим предательством и созданием угрозы жизням своих сослуживцев солдат заслужил смерть. Не с его мозгами держать в руках оружие, хранить тайну, соблюдать секретность .... Майор , убрав мудозвона, спас жизни десяткам и сотням воинов - защитников Украины....Свободу майору!
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01.09.2021 17:47 Ответить
Интересно, что в таком случае заслужил генерал "Витя катафалк" и прочие?
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01.09.2021 19:17 Ответить
Настоящий майор отметелил бы негодяя, упек на губу и подал рапорт вышестоящему командованию,дабы свыше разобрались в сим проступке солдата..Но открыто стрелять в подчиненного,это уж слишком..
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01.09.2021 20:20 Ответить
Ні це не слішком це не командир це шизонутий у штурвала...довбойб з правами Бога.. мавпа зі зброєю в погонах офцера... 5 років? розстрілять по законам військового часу ..Тутже всі так оруть.. А от оруть вони тому що серуть.. серуть зі страху .. і солдат для них це не людина
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01.09.2021 22:08 Ответить
ВСі хто тут підтримує убивцу.. в критичній ситуаціїї теж вб'ють зрадять товарища, друга побратима лишби зберігти свою трусливу душонку
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01.09.2021 22:15 Ответить
У Драбкина"Я воевал на Т-34"есть эпизод когда полковник застрелил командира, мл.л-та, заглогшего танка на дороге,экипаж не долго думая развернул башню и всадил снаряд в"Виллис"п-ка..Трибунал оправдал экипаж..
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04.09.2021 04:40 Ответить
Я теж підтримую дії майора. Бо той шмарклесос міг наробити
такої біди що мама не горюй. Безмозглий гаджетоман!
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01.09.2021 22:03 Ответить
Міг і ти падло міг і можеш... Значить щоб ти не зміг тебе рост рілять до того..Згоден падло??
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01.09.2021 22:10 Ответить
Скажу чесно..і прямо .. Люди ви дебіли і психічно хворі люди...Ідіть ви всі під три чорти.. Хочете суду по правилам війсково часу тоді ловіть... Кожне гівно хоч і служивше ще раз при мені порушить закон буде по карано по законам військогового часу Хоч ти герой хоч не герой і діте й ваших.. за порушення теж.. Виж вже психи х від пальця не можете відрізнити не тещо де по закону аде ні... Позаконам так по законам я хгоден ... Давайте вж вбивать один одного від безмізкості або тупості.. Патріоти ***.. тави вже скоро нелюдями станете а гемороя в мізках так і не замітете..
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01.09.2021 21:53 Ответить
Рагуль! Ти спочатку навчись писати українською.
Суцільна безграмотність! Якесь кацапське невігластво.
Таки як ти кричать " я там був, я воював", та ніде ти не був
ні с ким ти не воював! Смердюче ти як гівно! Маю велику
підозру що ти з Західної України. Таких псевдопатриотів
бачив і наслухався. Так розмовляють тільки вони.
Завітайте до психіатра,він зачекався! На 5 років посадили майора ЗСУ Винника, який убив солдата Томашука за те, що той засвітив позиції в Instagram - Цензор.НЕТ 7572
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02.09.2021 12:34 Ответить
А ще один святий ******..Найвеличніший із патріотів..))) На Х пішов..словацький раб
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02.09.2021 14:45 Ответить
Батрачь тихенько і буде гарненько...
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02.09.2021 14:46 Ответить
Осбливо оціх 42 двбойба які поставили клас під цім постом яб розстріляв на місті як офцер хоч зараз
Andrea Petrychenko

Во время войны офицер правильно сделал.
01.09.2021 00:49
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Мені подобається 42
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01.09.2021 21:59 Ответить
Заглохни Лахта
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01.09.2021 22:27 Ответить
На х пішов ..
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01.09.2021 22:29 Ответить
Там вас і держать
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01.09.2021 22:30 Ответить
За створення бардаку і оманливого сулдження що якнетак то вбив і правий
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01.09.2021 22:02 Ответить
Правильно майор все сделал , на войне предателей и идиотов надо расстреливать без суда и следствия. По тому что их тупость слишком дорого обходиться.
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01.09.2021 22:06 Ответить
Ат ти не зрадник не ідіот? З чого ти це наскріб..? З свого гнилих мізків? Так вже видно що ти ідіот.. Ну азрадником станеш ..от подивишся..все попреду..Судячі з твоїх слв
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01.09.2021 22:28 Ответить
Велком на контракт , один обстрел хотя бы 120 минометом и поймешь , что ваше соплежуйство стоит , когда враг знает твои позиции. , За 4 года на этой войне , я уставал им объяснять ,все эти истины , и каждый раз их тупость и безалаберность заканчивалась двухсотыми и трехсотыми.
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01.09.2021 22:45 Ответить
Я там був .. І не спікся від нервів як де які .. І ні хрін мені тут розказувати..
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01.09.2021 22:49 Ответить
Ааа так ты то же в фейсбук выкладывал фотки с геолокацией , номерами машин и фото своих позиций , ну тогда другое дело , ясен перец , что ты тут самый умный м, а все идиоты .Но только мне мой опыт подсказывает , что если ты и был в секторе , то максимум во второй линии , а на ноль пару раз на экскурсию прокатился .
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01.09.2021 23:27 Ответить
Я в феейсбук викладав тільки твою жінку голу до того як вона з тобою зустрілась ...так так Прокатился ))) Тьфу.
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01.09.2021 23:30 Ответить
Что и следовало ожидать , в ответ одни слюни.
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02.09.2021 10:00 Ответить
Ви тут всі могли , і можете наробить лиха так що всіх вас за це рострілять кулей в лоба .. Ох і довбойоби ..так і хочется побажати вам ткогошизонутого в командири такого шизанутого в начальники такого шазанутого в друзі...І хай вони вас гасять в лоба..
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01.09.2021 22:19 Ответить
У військовий час так і роблять - куля у голову за те що допоміг ворогу вбивати своїх вояків.
Не засуджую майора, хоча і не кажу що це правильно ... Згоден з тим що суд для

військових повинен бути військовим, а не громадянський, це цирк.
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01.09.2021 22:26 Ответить
Щоб такі як ти шизануті його судили і випустили і оправдали. Шизоід це не патріот це лихо ще гірше ніж о той з інстограмом..
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01.09.2021 22:33 Ответить
лікуй голову
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01.09.2021 22:35 Ответить
Ні поки як ви просите не приведу по закону військового часу вас к покараню за тупість і безмізкість Не буду... Мий лоба баран
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01.09.2021 22:41 Ответить
Лахта - тобі в пожиттєвий спам На 5 років посадили майора ЗСУ Винника, який убив солдата Томашука за те, що той засвітив позиції в Instagram - Цензор.НЕТ 6914
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01.09.2021 22:43 Ответить
Назаров к ответственности приведи, по "законам военного времени" он то не инстаграм запостил а угробил более 30 десантников. Дибилоиды.
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02.09.2021 15:31 Ответить
У тебе Лахти забули спитати
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02.09.2021 20:40 Ответить
Ну от і понеслась... банять))) Я все одно повернусь не з таких повртався
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01.09.2021 22:51 Ответить
Пристрелити боягуза,панікера - можливо.Шмаркатого довбойоба - це вже двадцять два.
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01.09.2021 23:22 Ответить
Нельзя убивать своих. Это сразу вызовет разложение морального духа в армии и превратит людей в животных-сталинистов. Которые на гражданке маньяками становятся.
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02.09.2021 16:33 Ответить
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