На 5 лет посадили майора ВСУ Винника, убившего солдата Томашука за то, что тот засветил позиции в Instagram. ФОТО

Майор выстрелил солдату в голову. Экспертиза выяснила, что Винник находился в состоянии аффекта - в 2014 году он попал под Амвросиевкой под артиллерийский удар, который россияне нанесли, вычислив координаты по фотографиям из соцсетей.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Судебный репортер".

Приговор вынес Красноармейский районный суд Донецкой области.

Убийство произошло весной 2017 года. Солдаты поехали на стрельбы на боевой машине, Томашук снимал выезд на телефон и выложил фото и видео с него в Instagram. Видео опубликовали российские ресурсы, Томашуку стали писать, что он засветил позиции украинских бойцов. Вечером того же дня Винник вызвал бойцов, которые были на выезде, к себе в кабинет и, когда Томашук признался, что это он выложил видео, выстрелил ему в голову.

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Майора отправили на две психиатрических экспертизы. Первая, амбулаторная, признала его невменяемым. Вторая, стационарная, постановила, что Винник вменяем и может отвечать за свои действия. Но в момент совершения убийства находился в состоянии выраженного эмоционального возбуждения.

На суде Винник рассказал, что во время общения с Томашуком вспомнил, как в 2014 году попал под артиллерийский удар под Амвросиевкой. Тогда противник высчитал координаты защитников Украины по фото из соцсетей.

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Суд учел смягчающие обстоятельства - искреннее раскаяние и совершение преступления в состоянии выраженного эмоционального возбуждения. Поэтому наказание - 5 лет лишения свободы - назначили меньше, чем предусмотрено законом за убийство.

В 2017 году Винник провел под стражей около 7 месяцев, после его отпустили на поруки сослуживцев. Эти 7 месяцев ему засчитают день за два, так что считается, что майор уже отбыл 1 год и 2 месяца наказания.