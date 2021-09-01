Чета Зеленских представила украиноязычный гид в Музее Джорджа Вашингтона. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За рубежом
Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская презентовали украиноязычный аудиогид в музее-усадьбе первого президента США Джорджа Вашингтона "Маунт Вернон".
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".
По данным представителей музея, украинский является шестым по счету языком, используемым в его аудиогидах.
Елена Зеленская напомнила, что это уже 31-й аудиогид на украинском языке в мире, запущенный в рамках проекта культурной дипломатии.
"Это хорошая возможность для украинцев приобщиться к истории Соединенных Штатов на родном языке, - сказала Зеленская. - Благодаря такой народной дипломатии наши народы становятся ближе".
Президент, в свою очередь, обратил внимание на то, Джордж Вашингтон воевал 8 лет, и та война закончилась победой.
"К сожалению, у нас восьмой год подряд идет война, - сказал он. - И мы также верим в победу. И то, что мы здесь, является хорошим знаком".
Пожалуйста, подождите...
Але не було б ЗЕ й команди , була б Юля , або Гриценко , а на їх фоні Пєтям взагалом би виглядав би повним телепнєм .
Бо такі ж прозахідні , такі ж досвітченні (Юля йще й економіст , з яким по цій тематиці щось ніхто з мілованових не важиться вступати в дискусію) , еле без реноме Кондитера й реноме провала курсу Євроінтеграції через корупцію .
А Толя в військових справах , державоутворенні фахівць в рази крайщий за Пєтю . Але ж ніколи не був а ні прем"єром , а ні презідентом .
Гриценко єдиний кандидат, в якого й проти ЗЕ в другому турі були непогані шанси на виграш . Але ж завдяки Фофці ЗЕ як раз були поцупані голоси й Толіка , а особливо Юлі й саме тому Пєтя продерся в другий тур .
До того , як Лєна ЗЕ не погодилася на чоловіка кандидата й Фофа це не задекларував Пєтя в рейтинга вже рока 2-3 не був лідером (з березня 2016) , а з червня 2018 жодного опитування не було , де б він й другим був . Кілька раз шостим . А по другому туру там відрив в парі з Пє був як мінімум в 8% . Крім Бойка . Але ж така пара була меньш верогітною , ніж Гриценко з Пєтєю . Але якщо б була Гриценко - Порошенко , то там 20% міг би бути відрив в другому турі на користь Толіка !
Чіта Зеленського
Вашингтон не был наркоманом и агентом }{уйла. В этом такая разница.
Олена Зеленська має намір реалізувати проект, який вже створюють
(Ще й зачистили ,або видалили сторінки українського інституту,і не за 20 дол.....)
- Вова , тіше ,, шо ти дєлаєш , шо ти там іщєш ? Ето ж нє комікси Марвел , Вова .!
. .
Порошенко повинен подякувати чий четі , що він залишився в політиці , хоч й з нульовими шансами повернуться на Банкову .
Але не було б ЗЕ й команди , була б Юля , або Гриценко , а на їх фоні Пєтям взагалом би виглядав би повним телепнєм .
Бо такі ж прозахідні , такі ж досвітченні (Юля йще й економіст , з яким по цій тематиці щось ніхто з мілованових не важиться вступати в дискусію) , еле без реноме Кондитера й реноме провала курсу Євроінтеграції через корупцію .
А Толя в військових справах , державоутворенні фахівць в рази крайщий за Пєтю . Але ж ніколи не був а ні прем"єром , а ні презідентом .
Гриценко єдиний кандидат, в якого й проти ЗЕ в другому турі були непогані шанси на виграш . Але ж завдяки Фофці ЗЕ як раз були поцупані голоси й Толіка , а особливо Юлі й саме тому Пєтя продерся в другий тур .
До того , як Лєна ЗЕ не погодилася на чоловіка кандидата й Фофа це не задекларував Пєтя в рейтинга вже рока 2-3 не був лідером (з березня 2016) , а з червня 2018 жодного опитування не було , де б він й другим був . Кілька раз шостим . А по другому туру там відрив в парі з Пє був як мінімум в 8% . Крім Бойка . Але ж така пара була меньш верогітною , ніж Гриценко з Пєтєю . Але якщо б була Гриценко - Порошенко , то там 20% міг би бути відрив в другому турі на користь Толіка !