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Страна 404, путинский сталинизм, рог изобилия. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Страна 404, путинский сталинизм, рог изобилия. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Страна 404

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский легкоатлет Цветов отказался фотографироваться с представителями ПКР на церемонии награждения Паралимпиады. ФОТО

Страна 404, путинский сталинизм, рог изобилия. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Все просто...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 30 медиа сначала опубликовали, а потом удалили материалы о ДТП с участием "слуги народа" Трухина, - журналистка Романюк. ВИДЕО

Читайте на "Цензор.НЕТ": Журналист Ткач о Трухине и ДТП: Он дружит с Тищенко, а это значит, что нас ждет еще одна молниеносная история спасения еще одного "слуги народа"

Страна 404, путинский сталинизм, рог изобилия. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Какой свободы слова вам еще нужно?

Читайте на "Цензор.НЕТ": За удаление новости о ДТП с Трухиным изданиям предлагали минимум 200 долларов, в зависимости от "авторитетности", - "Детектор медиа"

Страна 404, путинский сталинизм, рог изобилия. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Ситуация в стране

Страна 404, путинский сталинизм, рог изобилия. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Масштабы растут

Страна 404, путинский сталинизм, рог изобилия. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Путинский сталинизм

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нападки на Сталина - это часть атаки на прошлое России, - Лавров

Страна 404, путинский сталинизм, рог изобилия. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Рог изобилия

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Топ комментарии
+28
про стаю павианов за рулем машины - ОЧЕНЬ АКТУАЛЬНО
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01.09.2021 08:43
+19
"рог изобилия" - большой герб Украины.
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01.09.2021 08:21
+16
Країна 404, путінський сталінізм, ріг достатку. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2239
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01.09.2021 11:28
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"рог изобилия" - большой герб Украины.
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01.09.2021 08:21 Ответить
про стаю павианов за рулем машины - ОЧЕНЬ АКТУАЛЬНО
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01.09.2021 08:43 Ответить
а до того самі величні керманичі були і залишили у спадок другу Швейцарію чи принаймні Польщу?
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01.09.2021 09:06 Ответить
Таких тупых воров и моральных уродов-наркоманов,как эти,точно не было...но те ,кто пытается этот беспредел защищать ,видимо,сами или педофилы,или воры,или наркоманы,а может и все вместе
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01.09.2021 10:24 Ответить
Соучастники/подельники Зеленского!
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01.09.2021 10:28 Ответить
Країна 404, путінський сталінізм, ріг достатку. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5276
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01.09.2021 11:27 Ответить
Так и написал - ПОДЕЛЬНИКИ.
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02.09.2021 10:53 Ответить
Ніхто не сперечається, що так звані зелені - дебіли, але судячи зі стану країни, попередники були не краще.
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01.09.2021 11:28 Ответить
Порошенко не вистачило 2 речай. Часу і монобільшості.
Двох президенських термінів Порошенко + монобільшість ЄС висатачить щоб наздогнати Польшу,Швейцарію можно зробити з Криму,замінивши 90% населеня. Як Ізраель на прикордоних територіях.
Зе × 0 майже 90% досягнень Пороха.
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01.09.2021 10:37 Ответить
Країна 404, путінський сталінізм, ріг достатку. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2239
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01.09.2021 11:28 Ответить
Избиратели соевого, которые надеялись, что гецьман пересажает рыгалов, разрывавших страну на куски до Майдана и убивавших людей во время него, до сих пор надеются на "второе пришествие" и открывают молча ротик как рыбки, только попросишь назвать их хоть одну фамилию присевшего рыгала.
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03.09.2021 14:35 Ответить
Йому не вистачило елементарної порядності та бажання якісних, а не показово-космітичних змін.
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01.09.2021 11:30 Ответить
Вау.
За обезьянок и египетскую пирамиду - ЗАЧЕТ!
Країна 404, путінський сталінізм, ріг достатку. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1235
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01.09.2021 08:49 Ответить
Так на фотожабі з мавпами видно, що залишили автомобіль, який нинішні мавпи можуть розкурочити на частини.
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01.09.2021 09:41 Ответить
Зе&К95 і влада - це зграя мавп і ******* авто!
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01.09.2021 10:30 Ответить
Начинаем новый учебный год! В країні 404...

Країна 404, путінський сталінізм, ріг достатку. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3157
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01.09.2021 09:49 Ответить
Мені тільки не зрозуміло, хто,згідно напису за цими клоунами "гласный", а хто "согласный"?
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01.09.2021 09:52 Ответить
Вони там від пальми зовсім опухли.
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01.09.2021 10:42 Ответить
Комиссара не хватает красного!...фото без него не аутентично!
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01.09.2021 10:46 Ответить
Під рясою пагони - всє на мєстє.
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01.09.2021 11:18 Ответить
Зачётная фотка.Три столпа Рашки.Учитель мифической истории.Поп мифического мракобесия и казачий талиб на страже мифов.Не хватает Шойгу с мифическим победобесием.Жирика с мифическими семейными ценностями.И все трое собрались духовно калечить первоклашек,делая из них раболепное,мракобесное мясо для войн за вяличие дедов Країна 404, путінський сталінізм, ріг достатку. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3958
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01.09.2021 13:17 Ответить
Соучастники/подельники Зеленского!
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01.09.2021 10:29 Ответить
Країна 404, путінський сталінізм, ріг достатку. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4093
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01.09.2021 11:46 Ответить
Країна 404, путінський сталінізм, ріг достатку. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4547
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01.09.2021 12:48 Ответить
Кто из встречающих Байден? В красном платье который?
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01.09.2021 14:41 Ответить
********* уже захлебнулась желчью от первого фото
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01.09.2021 13:05 Ответить
 
 