Страна 404, путинский сталинизм, рог изобилия. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

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Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский легкоатлет Цветов отказался фотографироваться с представителями ПКР на церемонии награждения Паралимпиады. ФОТО

Все просто...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 30 медиа сначала опубликовали, а потом удалили материалы о ДТП с участием "слуги народа" Трухина, - журналистка Романюк. ВИДЕО

Читайте на "Цензор.НЕТ": Журналист Ткач о Трухине и ДТП: Он дружит с Тищенко, а это значит, что нас ждет еще одна молниеносная история спасения еще одного "слуги народа"

Какой свободы слова вам еще нужно?

Читайте на "Цензор.НЕТ": За удаление новости о ДТП с Трухиным изданиям предлагали минимум 200 долларов, в зависимости от "авторитетности", - "Детектор медиа"

Ситуация в стране

Масштабы растут

Путинский сталинизм



Читайте на "Цензор.НЕТ": Нападки на Сталина - это часть атаки на прошлое России, - Лавров

Рог изобилия

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