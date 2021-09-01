Движение под новым путепроводом открыли на объездной дороге Днепра, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

В Днепре открыли движение под новопостроенным путепроводом, который входит в состав Южного обхода города.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Facebook пресс-служба "Укравтодора".

В рамках президентской программы "Большая стройка" путепровод строили 2 месяца. В ходе работ движение по участку трассы Н-08 Борисполь - Днепр - Запорожье - Мариуполь (подъезд к аэропорту г. Днепр) было перекрыто. Сейчас все ограничения сняты. Работы велись круглосуточно.

На самом путепроводе работы находятся на финишном этапе.

"Напомним, что Южный обход г. Днепр - еще один украинский долгострой. Строительные работы здесь начались еще в 2012 году, планировали завершить их в 2014 году. Из-за недостатка финансирования работы прекратили. Протяженность обхода 7,1 км. За предыдущие 7 лет обустроено 2,5 км дороги, но только в нижнем слое", - отметили в "Укравтодоре".

Напомним, Владимир Зеленский накануне лично посетил некоторые дороги Днепропетровщины, которые обновляются по программе "Большая стройка". Всего в рамках программы в этом году в области планируют отремонтировать 387 км дорог.

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