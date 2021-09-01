Движение под новым путепроводом открыли на объездной дороге Днепра, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж
В Днепре открыли движение под новопостроенным путепроводом, который входит в состав Южного обхода города.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Facebook пресс-служба "Укравтодора".
В рамках президентской программы "Большая стройка" путепровод строили 2 месяца. В ходе работ движение по участку трассы Н-08 Борисполь - Днепр - Запорожье - Мариуполь (подъезд к аэропорту г. Днепр) было перекрыто. Сейчас все ограничения сняты. Работы велись круглосуточно.
На самом путепроводе работы находятся на финишном этапе.
"Напомним, что Южный обход г. Днепр - еще один украинский долгострой. Строительные работы здесь начались еще в 2012 году, планировали завершить их в 2014 году. Из-за недостатка финансирования работы прекратили. Протяженность обхода 7,1 км. За предыдущие 7 лет обустроено 2,5 км дороги, но только в нижнем слое", - отметили в "Укравтодоре".
Напомним, Владимир Зеленский накануне лично посетил некоторые дороги Днепропетровщины, которые обновляются по программе "Большая стройка". Всего в рамках программы в этом году в области планируют отремонтировать 387 км дорог.
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Нет в вашем зеленщиком ничего особенного
Жить в долг - не трудно. Трудно потом выходить из долгов.
Раз уже Порошенко выходил из долгов за Яныком, может и за Зе прийдется
Вы
Хорошо когда деньги есть, плохо когда денег нет - вот примерный смысл вашего поста
но не надо всю славу приписывать умелому манипулятору преЗЕ и его большому крадивныцтву
у нас есть детсад который пышно открыли - а там из готового красивый фасад... а денег на большее уже не дают ибо уже его посчитали как сданый...
В апреле-июле 2010 года президент (януковощ))) одобрил выделение средств на постройку первой очереди дороги. В сентябре 2011 года уже был сдан первый участок дороги, и строители приступили ко второму. Были построены съезды с Кайдацкого моста и проложена техническая дорога, соединяющая их с другим шоссе. К началу 2013 ударными темпами была завершена вторую часть эстакады.
Работы на остальных участках дороги продолжались с 2013 года. С 2014 работы то продолжались то останавливались на полгода - год...
В 2017 году было продолжено строительство дороги с выходом на Южный мост (отрезок сдан в 2018 г) В 2018 году в план заложены финансы на строительство участка объездной дороги вокруг Днепра - семикилометрового пути от Запорожского шоссе до Южного моста. Основная часть средств поступит из Государственного бюджета, часть из местного (закончить планируют в 2019 г)
это тот участок на котором теперь стоит большой баннер "велике будівництво"
я не сравнивал качество я указал что это долгострой и начинался он при царе горохе..
а проектировался вообще до войны...
и я против того, чтоб только тому, кто уложит последний кирпич вешали лавровый венок ( и все! вся моя неглубокая мысль))))
спасибо надо говорить всем (но не тем кто нажился на крадивныцтве, естественно)
Вирастюк бы спросил - А что тебе *****, по ямам лень ходить7 - бери гантели и педаляй отсюдова, видишь табличку что идет Будуваництво, вот и беги, глупец