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Последствия российского обстрела Красногоровки из 120-мм минометов и противотанковой пушки. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Вчера, 31 августа 2021 года, с 14.35 до 15.25, российско-оккупационные войска с направления оккупированной Старомихайловки совершили обстрел с применением миномета калибра 120 мм (7 мин) и противотанковой пушки МТ-12 (2 снаряда) населенного пункта Красногоровка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на украинскую сторону СЦКК.

Украинская сторона СЦКК акцентирует внимание, что использование данного вооружения запрещено минскими соглашениями. 

"В результате обстрела были зафиксированы характерные разрывы в поле в непосредственной близости от жилых домов. Указанные действия вооруженных формирований Российской Федерации свидетельствуют о нежелании соблюдать режим прекращения огня. Это также подвергает местное население опасности", - подчеркивается в сообщении.

Обо всех нарушениях режима прекращения огня Украинская сторона СЦКК уведомила СММ ОБСЕ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ за сутки 8 раз срывали режим "тишины" на Донбассе, применяя 120-мм минометы и противотанковые пушки МТ-12. Боевых потерь нет, - штаб ООС

Последствия российского обстрела Красногоровки из 120-мм минометов и противотанковой пушки 01
Последствия российского обстрела Красногоровки из 120-мм минометов и противотанковой пушки 02
Последствия российского обстрела Красногоровки из 120-мм минометов и противотанковой пушки 03
Последствия российского обстрела Красногоровки из 120-мм минометов и противотанковой пушки 04
Последствия российского обстрела Красногоровки из 120-мм минометов и противотанковой пушки 05
Последствия российского обстрела Красногоровки из 120-мм минометов и противотанковой пушки 06

Автор: Ірина Дашківська
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последствия очевидны....а реакция? главнокакбыкомандующего? штаба? ОБСЕ? ООН?
(про спортлото не буду - те молодцы...всегда первыми реагируют! т.е. тоже никак)
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01.09.2021 11:36 Ответить
час обстрела а наши так и не ответили????????
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01.09.2021 11:39 Ответить
Вы или крестик снимите или трусы оденьте. Обстрел ето всего лишь последствия. Вы пишите правильно заголовки для начала. В результате перемирия.... В результате переговоров... В результате мирного плана.... Давайте дальше заглядывайте в ж***пу кремлевским террористам.
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01.09.2021 11:43 Ответить
Так иди воюй. Сидеть в в Киеве в офисе на 25 этаже и рассказывать как в танках танки грыз зубами, могут все!!!!
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01.09.2021 12:02 Ответить
Стабилизаторы что-то не похожи на минные. Это что-то из танковых кумулятивных вроде бы
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01.09.2021 13:14 Ответить
"і протитанкової гармати МТ-12 (2 снаряди) " https://censor.net/ua/p3285703
Наслідки російського обстрілу Красногорівки зі 120-мм мінометів і протитанкової гармати - Цензор.НЕТ 4324
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02.09.2021 14:39 Ответить
"И на старуху бывает проруха"
Ях почему-то считал, что Рапира нарезная.
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07.09.2021 16:39 Ответить
 
 