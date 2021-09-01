Старшина одной из воинских частей на Закарпатье сбывал метамфетамин и распродавал военное имущество, - ГБР. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
ГБР прилагает максимум усилий для недопущения распространения наркотических средств среди военнослужащих ВСУ. Поскольку именно таким образом враг подрывает боевой дух бойцов и дисциплину в армии, побуждает развитие других негативных явлений.
Как информирует Цензор.НЕТ, об эом сообщает пресс-служба ГБР.
На Закарпатье работники ГБР задержали старшину воинской части, который продавал наркотические вещества военнослужащим, а также сбывал военное имущество.
По данным следствия, старшина получал наркотические вещества от офицера, который находится в зоне проведения ООС, а также через "закладки" от других поставщиков.
После этого он распространял наркотики среди военнослужащих.
Так, 4 августа работники ГБР задокументировали, как военнослужащий продал 52 грамма метамфетамина за 75 тыс. гривен.
Уже 30 августа 2021 г. старшину задержали "на горячем" - во время сбыта около 300 грамм метамфетамина за 405 тыс. гривен. На следующий день ему сообщили о подозрении.
Кроме того, он присвоил и продал имущество воинской части:
- прибор ночного видения за 1700 долларов США;
- 20 штык-ножей с серийными номерами за 10 тыс. гривен.
Уголовное производство начато по факту незаконного приобретения и сбыта наркотических веществ, а также похищения военного имущества (ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 410 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 12 лет с конфискацией имущества.
Работники ГБР также устанавливают причастность к противоправным действиям других военнослужащих.
Процессуальное руководство осуществляет Закарпатская специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Западного региона, оперативное сопровождение - ТУ ГБР Львова.
Пожалуйста, подождите...
Так а чо им ведь там заняться нечем, кацапов нету под боком, одна цыганва венгерская, скука скучная... Вообще не пойму зачем там воинские части нужны, типа йовбаки нападут?
Так "куски" всегда были такими...Наш продавал бушлаты,сапоги и даже подметки(были такие),а наркоты в 68-70г еще не было(массово).Азиаты курили,как они его называли,ПЛАН.
Черговий "макаронник" попався.І що? Та то ж
в нашій традиції "Побільше вкрасти,подалі втікти,
поглибше закопати!" Таки після відсидкі кричать:
" Я там воював, я там за вас кров проливав а ви
до мене так відноситеся!" Нагородити героя!