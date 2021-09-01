Старшина одной из воинских частей на Закарпатье сбывал метамфетамин и распродавал военное имущество, - ГБР. ФОТОрепортаж

ГБР прилагает максимум усилий для недопущения распространения наркотических средств среди военнослужащих ВСУ. Поскольку именно таким образом враг подрывает боевой дух бойцов и дисциплину в армии, побуждает развитие других негативных явлений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об эом сообщает пресс-служба ГБР.

На Закарпатье работники ГБР задержали старшину воинской части, который продавал наркотические вещества военнослужащим, а также сбывал военное имущество.

По данным следствия, старшина получал наркотические вещества от офицера, который находится в зоне проведения ООС, а также через "закладки" от других поставщиков.

После этого он распространял наркотики среди военнослужащих.

Так, 4 августа работники ГБР задокументировали, как военнослужащий продал 52 грамма метамфетамина за 75 тыс. гривен.

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Уже 30 августа 2021 г. старшину задержали "на горячем" - во время сбыта около 300 грамм метамфетамина за 405 тыс. гривен. На следующий день ему сообщили о подозрении.

Кроме того, он присвоил и продал имущество воинской части:

- прибор ночного видения за 1700 долларов США;

- 20 штык-ножей с серийными номерами за 10 тыс. гривен.

Уголовное производство начато по факту незаконного приобретения и сбыта наркотических веществ, а также похищения военного имущества (ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 410 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 12 лет с конфискацией имущества.

Работники ГБР также устанавливают причастность к противоправным действиям других военнослужащих.

Процессуальное руководство осуществляет Закарпатская специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Западного региона, оперативное сопровождение - ТУ ГБР Львова.





Фото: сайт ГБР