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Старшина одной из воинских частей на Закарпатье сбывал метамфетамин и распродавал военное имущество, - ГБР. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

ГБР прилагает максимум усилий для недопущения распространения наркотических средств среди военнослужащих ВСУ. Поскольку именно таким образом враг подрывает боевой дух бойцов и дисциплину в армии, побуждает развитие других негативных явлений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об эом сообщает пресс-служба ГБР.

На Закарпатье работники ГБР задержали старшину воинской части, который продавал наркотические вещества военнослужащим, а также сбывал военное имущество.

По данным следствия, старшина получал наркотические вещества от офицера, который находится в зоне проведения ООС, а также через "закладки" от других поставщиков.

Старшина одной из воинских частей на Закарпатье сбывал метамфетамин и распродавал военное имущество, - ГБР 01

После этого он распространял наркотики среди военнослужащих.

Так, 4 августа работники ГБР задокументировали, как военнослужащий продал 52 грамма метамфетамина за 75 тыс. гривен.

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Уже 30 августа 2021 г. старшину задержали "на горячем" - во время сбыта около 300 грамм метамфетамина за 405 тыс. гривен. На следующий день ему сообщили о подозрении.

Старшина одной из воинских частей на Закарпатье сбывал метамфетамин и распродавал военное имущество, - ГБР 02

Кроме того, он присвоил и продал имущество воинской части:

-  прибор ночного видения за 1700 долларов США;
-  20 штык-ножей с серийными номерами за 10 тыс. гривен.

Уголовное производство начато по факту незаконного приобретения и сбыта наркотических веществ, а также похищения военного имущества (ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 410 УК Украины).

Старшина одной из воинских частей на Закарпатье сбывал метамфетамин и распродавал военное имущество, - ГБР 03

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 12 лет с конфискацией имущества.

Работники ГБР также устанавливают причастность к противоправным действиям других военнослужащих.

Процессуальное руководство осуществляет Закарпатская специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Западного региона, оперативное сопровождение - ТУ ГБР Львова.

Старшина одной из воинских частей на Закарпатье сбывал метамфетамин и распродавал военное имущество, - ГБР 04
Старшина одной из воинских частей на Закарпатье сбывал метамфетамин и распродавал военное имущество, - ГБР 05
Фото: сайт ГБР
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Топ комментарии
+2
везде
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01.09.2021 12:02
+1
Убить суку мало.
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01.09.2021 11:40
+1
Heisenberg? Старшина одной из воинских частей на Закарпатье сбывал метамфетамин и распродавал военное имущество, - ГБР - Цензор.НЕТ 1680
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01.09.2021 11:40
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say my name!
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01.09.2021 11:39 Ответить
Heisenberg? Старшина одной из воинских частей на Закарпатье сбывал метамфетамин и распродавал военное имущество, - ГБР - Цензор.НЕТ 1680
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01.09.2021 11:40 Ответить
you goddamned right!
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01.09.2021 11:43 Ответить
Убить суку мало.
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01.09.2021 11:40 Ответить
за метамфетамин (таблетки бодрости) или за имущество?
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01.09.2021 11:44 Ответить
за имущество конечно . ***** просто .ну а за таблетки тоже можно если активных действий нет
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01.09.2021 11:50 Ответить
без этого армии не жить....
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01.09.2021 11:51 Ответить
продавал наркотические вещества военнослужащим

Так а чо им ведь там заняться нечем, кацапов нету под боком, одна цыганва венгерская, скука скучная... Вообще не пойму зачем там воинские части нужны, типа йовбаки нападут?
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01.09.2021 11:43 Ответить
128 горно-штурмовая . сейчас под Мариуполем
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01.09.2021 11:52 Ответить
Употребляют наркотики где: на Закарпатье или под Мариуполем? Старшина однієї з військових частин на Закарпатті збував метамфетамін і розпродавав військове майно, - ДБР - Цензор.НЕТ 8924
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01.09.2021 11:55 Ответить
везде
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01.09.2021 12:02 Ответить
в ППД и употреблять некому а насчёт - зачем там воинские части нужны - прям мысли как у пана полковника с суперобразованием Гриценко будучи министром - зачем нам ПВО на ростовском направлении там братушки прикрывают и нам ни чего не угрожает . разогнать на хрен . зачем бригада на приднестровском направлении там тоже братушки от румын спасут и вообще слишком много всего ненужного в армии лежит без дела . продать
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01.09.2021 13:15 Ответить
И что сынку помогли тебе в крысму воинские части? Старшина однієї з військових частин на Закарпатті збував метамфетамін і розпродавав військове майно, - ДБР - Цензор.НЕТ 9544
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01.09.2021 13:19 Ответить
"На Закарпатье работники ГБР задержали старшину воинской части, который продавал наркотические вещества военнослужащим, а также сбывал военное имущество."
Так "куски" всегда были такими...Наш продавал бушлаты,сапоги и даже подметки(были такие),а наркоты в 68-70г еще не было(массово).Азиаты курили,как они его называли,ПЛАН.
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01.09.2021 11:55 Ответить
Ну нічого не міняється в української армії!
Черговий "макаронник" попався.І що? Та то ж
в нашій традиції "Побільше вкрасти,подалі втікти,
поглибше закопати!" Таки після відсидкі кричать:
" Я там воював, я там за вас кров проливав а ви
до мене так відноситеся!" Нагородити героя! Старшина однієї з військових частин на Закарпатті збував метамфетамін і розпродавав військове майно, - ДБР - Цензор.НЕТ 1489
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01.09.2021 12:45 Ответить
дисциплины нету
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01.09.2021 12:03 Ответить
Зачислить почетным членом партии "Слуга народа"
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01.09.2021 12:11 Ответить
На Десну заедьте, там таких дельцов очень много.
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01.09.2021 12:21 Ответить
достойный продолжатель лучших традиций прапорщиков
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01.09.2021 12:54 Ответить
Мій брат служив в АТО півтора року біля смт.Бахмут, з його слів, він з хлопцями курив анашу кожен день, при чому наркотичне зілля поставляють люди як сепарам, так і ВСУ...... На спиртні напої була сувора заборона,вплоть до негайного виключення з бойової частини і позбавлення усіх преміальних виплат........ Хлопців на передовій можна зрозуміти, якщо цілими днями сидиш в окопі під ворожими кулями, без допоміжних речовин такий жах морально витримати неможливо........ В тилу ситуація інша - цю потвору старшину треба отдавати під суд однозначно.....
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01.09.2021 15:00 Ответить
Судить гниду прилюдно и даже в онлайне, чтобы все видели!
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01.09.2021 16:35 Ответить
 
 