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Гранаты, гранатометные выстрелы и 3 тыс. патронов: СБУ обнаружила вблизи линии разграничения тайник боевика "ДНР" Пятнашки. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

СБУ обнаружила новый тайник оружия вблизи линии разграничения: среди изъятого - почти 3000 патронов различного калибра

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"СБУ продолжает системную работу по блокированию незаконного оборота оружия и боеприпасов. На этот раз тайник с военными средствами поражения обнаружен в Донецкой области", - говорится в сообщении

По информации следствия, обустроил его один из участников незаконного вооруженного формирования "ДНР" Пятнашка. Боевик спрятал оружие в собственном доме в селе Марьинка Покровского района, вблизи линии разграничения.

Владелец тайника воевал на стороне террористов при захвате своего села оккупантами. Сейчас он скрывается на оккупированной территории Донбасса.

Гранаты, гранатометные выстрелы и 3 тыс. патронов: СБУ обнаружила вблизи линии разграничения тайник боевика ДНР Пятнашки 01

В ходе обыска тайника, расположенного на территории заброшенной жилого здания, изъято:

- почти 3000 патронов различного калибра;
- 5 гранат РГД-5;
- 9 гранат Ф1;
- 2 гранаты РГН;
- запал УДЗ к гранате РГН;
- 8 гранатометных выстрелов ВОГ-17;
- 2 гранатометных выстрела ВОГ-25;
- 2 выстрела к ручному противотанкового гранатомета РПГ-7;
- 3 хвостовика к выстрелам РПГ-7;
- 3 снаряда калибра 23 × 152 мм;
- 2 детонатора для артиллерийского боеприпаса.

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Полученные средства поражения передано на экспертизу.

Гранаты, гранатометные выстрелы и 3 тыс. патронов: СБУ обнаружила вблизи линии разграничения тайник боевика ДНР Пятнашки 02
Фото: сайт СБУ
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Топ комментарии
+3
Походу в схованках сепаров оружия больше, чем ЗЕ-режим в ВСУ поставил за 2 года.
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01.09.2021 12:23
+2
Токо не боевика Пятнашки, а батальона Пятнашки.
Был у дырявых такой, из чучмеков каких-то набирался.
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01.09.2021 12:32
+1
напишіть зрозуміло, схованка піторів
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01.09.2021 12:02
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напишіть зрозуміло, схованка піторів
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01.09.2021 12:02 Ответить
питоры сами спрятали....и сами нашли ...для медальки
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01.09.2021 12:27 Ответить
Походу в схованках сепаров оружия больше, чем ЗЕ-режим в ВСУ поставил за 2 года.
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01.09.2021 12:23 Ответить
Токо не боевика Пятнашки, а батальона Пятнашки.
Был у дырявых такой, из чучмеков каких-то набирался.
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01.09.2021 12:32 Ответить
Информацию подают, а потом копируют весьма не далекие люди. Испорченному телефону сложно удивляться в такой ситуации.
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01.09.2021 16:02 Ответить
Корректно именовать их бандой (бандформированием/НВФ), а не батальоном.
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01.09.2021 19:24 Ответить
С каких пор Марьинка это село? Это райцентр, город с населением тысяч в 7-8.
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01.09.2021 16:01 Ответить
 
 