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Херсонщина (3517) ЦПАУ (19) Большая стройка (722)

Центр предоставления админуслуг построили в Новой Каховке: Ежедневно он сможет принимать до 150 посетителей. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

На Херсонщине в Новой Каховке завершили строительство нового центра предоставления административных услуг.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Херсонская ОГА.

После строительства в рамках президентской программы "Большая стройка" ЦПАУ будет обслуживать более 70 тыс. жителей Новокаховской громады и других приближенных населенных пунктов. Ежедневно центр предоставления админуслуг сможет принимать до 140-150 посетителей.

"Качественные и комфортные услуги должны быть доступны для всех. В ЦПАУ можно оформить необходимые документы, не посещая десятки учреждений, а прийти и получить необходимую справку быстро и на месте. Это будет учреждение прежде всего для людей, где каждый будет чувствовать уважение к себе и получать качественное обслуживание", - подчеркнул глава Херсонской ОГА Сергей Козырь.

После получения и установки необходимого оборудования учреждение начнет принимать посетителей.

Новокаховский ЦПАУ имеет помещения фронт-офиса и бэк-офиса. В учреждении устроили открытое пространство в зоне обслуживания и комфортные места для ожидания и обслуживания, в том числе для людей с ограниченными физическими возможностями. ЦПАУ предоставляет универсальное обслуживание специалистами высокого уровня с возможностью онлайн-записи на посещение центра.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что программа "Большая стройка" помогает модернизировать инфраструктуру в стране и создает дополнительные рабочие места, что особенно важно во время пандемии коронавируса.

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Центр предоставления админуслуг построили в Новой Каховке: Ежедневно он сможет принимать до 150 посетителей 01
Центр предоставления админуслуг построили в Новой Каховке: Ежедневно он сможет принимать до 150 посетителей 02
Центр предоставления админуслуг построили в Новой Каховке: Ежедневно он сможет принимать до 150 посетителей 03
Центр предоставления админуслуг построили в Новой Каховке: Ежедневно он сможет принимать до 150 посетителей 04

Автор: Богдан Гуньковський
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файно, курва, файно ! Центр предоставления админуслуг построили в Новой Каховке: Ежедневно он сможет принимать до 150 посетителей - Цензор.НЕТ 5017
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01.09.2021 12:38 Ответить
Только вот оно построено на 1000% на средства местной громады. И "велике брехівництво" не имеет к этому никакого отношения.
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01.09.2021 14:13 Ответить
"Только вот оно построено на 1000% на средства местной громады."
Докладываю:этот долгострой начат еще при порохе. Подрядчик,лет пять назад начал и...сбежал с приличной суммой- концов(крайних) не нашли.Завезенные стройматериалы,что по легче стащили.Два,три дня назад мэр Н-Каховки докладывал Козырю.Это есть в свободном доступе. А в этом году быстренько закончили этот объект. Плохо,что открытие-ПО СОВКОВСКИ, сделают к празднику, в конце сентября....
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01.09.2021 15:28 Ответить
У меня есть друзья в этом городке. И даже имеют отношение к власти. Я эту историю знаю. И даже знаю что мэр всех посадил на голодный паек лишь бы денег наскрести. И даже знаю что асфальт около центра клали под небольшим дождем и после ночного дождя. Поэтому и говорю -- там на 1000% средства местных бюджетов. Как и ранее в случае со стадионом -- средства местного и областного советов.
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01.09.2021 15:36 Ответить
судячи із бІлборду, віднині кожен замєс бєтону - то є виключно Велике ЗЕлівництво Центр надання адмінпослуг побудували в Новій Каховці: Щодня він зможе приймати до 150 відвідувачів - Цензор.НЕТ 649
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01.09.2021 19:26 Ответить
Каждый вымытой пол -- "велике прибирання". каждая покрашенная лавочка -- "велике покращення" Центр надання адмінпослуг побудували в Новій Каховці: Щодня він зможе приймати до 150 відвідувачів - Цензор.НЕТ 1094 Как же мы раньше жили без этого?
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01.09.2021 19:54 Ответить
Нова Каховка? І туди зараз попруть усі крисчани..
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01.09.2021 12:46 Ответить
там буде злапано чимало апалченцев Центр надання адмінпослуг побудували в Новій Каховці: Щодня він зможе приймати до 150 відвідувачів - Цензор.НЕТ 8325
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01.09.2021 19:28 Ответить
Чиновникам мона і у відпустку до Туреччини не їздити, курорт прямо в центрі!
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01.09.2021 12:49 Ответить
Когда уже начнут что-то делать для патриотически настроенных регионов? Пытаетесь произвести впечатление на крымчан?.. Не будет эффекта...
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01.09.2021 13:11 Ответить
"Когда уже начнут что-то делать для патриотически настроенных регионов?"
Чем Н-КАХОВКА так провинилась,например перед Львовской обл. Придите посмотрите на нашем кладбище аллею с АТОшниками.Вечная им СЛАВА!.
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01.09.2021 15:34 Ответить
Был когда заезжали с ребятами. Что есть, то есть. Ухоженная и с хорошими монументами. Видно что местные следят. Героям СЛАВА!
И городок мне понравился. Ухоженный и аккуратненький такой.
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01.09.2021 19:20 Ответить
 
 