Центр предоставления админуслуг построили в Новой Каховке: Ежедневно он сможет принимать до 150 посетителей. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж
На Херсонщине в Новой Каховке завершили строительство нового центра предоставления административных услуг.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Херсонская ОГА.
После строительства в рамках президентской программы "Большая стройка" ЦПАУ будет обслуживать более 70 тыс. жителей Новокаховской громады и других приближенных населенных пунктов. Ежедневно центр предоставления админуслуг сможет принимать до 140-150 посетителей.
"Качественные и комфортные услуги должны быть доступны для всех. В ЦПАУ можно оформить необходимые документы, не посещая десятки учреждений, а прийти и получить необходимую справку быстро и на месте. Это будет учреждение прежде всего для людей, где каждый будет чувствовать уважение к себе и получать качественное обслуживание", - подчеркнул глава Херсонской ОГА Сергей Козырь.
После получения и установки необходимого оборудования учреждение начнет принимать посетителей.
Новокаховский ЦПАУ имеет помещения фронт-офиса и бэк-офиса. В учреждении устроили открытое пространство в зоне обслуживания и комфортные места для ожидания и обслуживания, в том числе для людей с ограниченными физическими возможностями. ЦПАУ предоставляет универсальное обслуживание специалистами высокого уровня с возможностью онлайн-записи на посещение центра.
Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что программа "Большая стройка" помогает модернизировать инфраструктуру в стране и создает дополнительные рабочие места, что особенно важно во время пандемии коронавируса.
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Докладываю:этот долгострой начат еще при порохе. Подрядчик,лет пять назад начал и...сбежал с приличной суммой- концов(крайних) не нашли.Завезенные стройматериалы,что по легче стащили.Два,три дня назад мэр Н-Каховки докладывал Козырю.Это есть в свободном доступе. А в этом году быстренько закончили этот объект. Плохо,что открытие-ПО СОВКОВСКИ, сделают к празднику, в конце сентября....
Чем Н-КАХОВКА так провинилась,например перед Львовской обл. Придите посмотрите на нашем кладбище аллею с АТОшниками.Вечная им СЛАВА!.
И городок мне понравился. Ухоженный и аккуратненький такой.