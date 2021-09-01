Центр предоставления админуслуг построили в Новой Каховке: Ежедневно он сможет принимать до 150 посетителей. ФОТОрепортаж

На Херсонщине в Новой Каховке завершили строительство нового центра предоставления административных услуг.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Херсонская ОГА.

После строительства в рамках президентской программы "Большая стройка" ЦПАУ будет обслуживать более 70 тыс. жителей Новокаховской громады и других приближенных населенных пунктов. Ежедневно центр предоставления админуслуг сможет принимать до 140-150 посетителей.

"Качественные и комфортные услуги должны быть доступны для всех. В ЦПАУ можно оформить необходимые документы, не посещая десятки учреждений, а прийти и получить необходимую справку быстро и на месте. Это будет учреждение прежде всего для людей, где каждый будет чувствовать уважение к себе и получать качественное обслуживание", - подчеркнул глава Херсонской ОГА Сергей Козырь.

После получения и установки необходимого оборудования учреждение начнет принимать посетителей.

Новокаховский ЦПАУ имеет помещения фронт-офиса и бэк-офиса. В учреждении устроили открытое пространство в зоне обслуживания и комфортные места для ожидания и обслуживания, в том числе для людей с ограниченными физическими возможностями. ЦПАУ предоставляет универсальное обслуживание специалистами высокого уровня с возможностью онлайн-записи на посещение центра.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что программа "Большая стройка" помогает модернизировать инфраструктуру в стране и создает дополнительные рабочие места, что особенно важно во время пандемии коронавируса.

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