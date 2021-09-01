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взрыв (6110) граната (952) Калуш (49) Нацполиция (15742) Ивано-Франковская область (838) Ян Осока (1501)

Мужчина погиб в результате взрыва гранаты в квартире жилой пятиэтажки в Калуше, - Нацполиция. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Мужчина погиб в квартире многоэтажного дома в г.Калуш Ивано-Франковской области в результате взрыва гранаты накануне вечером.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции Ивано-Франковской области.

"Вчера в 20:15 в полицию поступило сообщение от мужчины о том, что в квартире он обнаружил своего сына с телесными повреждениями… Предварительно установлено, что жильцы дома около 16:00 услышали звук, похожий на взрыв, но не сориентировались, где он прозвучал. В квартире, где произошел взрыв, полицейские обнаружили 51-летнего мужчину, который скончался от травм, предположительно полученных в результате взрыва гранаты", - следует из сообщения.

На месте происшествия криминалисты изъяли остатки взрывного устройства, их направят на экспертизу. Следователи начали уголовное производство по предварительной квалификации ч.1 ст.115 (умышленное убийство с дополнительной квалификацией - несчастный случай) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, начато следствие.

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Мужчина погиб в результате взрыва гранаты в квартире жилой пятиэтажки в Калуше, - Нацполиция 01
Мужчина погиб в результате взрыва гранаты в квартире жилой пятиэтажки в Калуше, - Нацполиция 02

Как позже уточнили в ОО "Объединение участников боевых действий АТО Калушчины" в соцсети Фейсбук, в результате взрыва погиб участник АТО Анатолий Новичонок (24 ОМБр). 

Мужчина погиб в результате взрыва гранаты в квартире жилой пятиэтажки в Калуше, - Нацполиция 03

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+2
и этот видимо "прихватил",
но - одну...
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01.09.2021 12:45
+2
Или купил у того кто прихватил.
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01.09.2021 12:47
+2
Дядька не дилетант, таки ветеран АТО. Самоубийство. Сам себе под живот гранату положил. Отец едва из комнаты успел выбежать. Возможно что-то со здоровьем неладное было. Ему всего 51, а выглядит значительно старше. Жена, дети остались.

Чоловік загинув унаслідок вибуху гранати в квартирі житлової п'ятиповерхівки в Калуші, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7428
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01.09.2021 13:14
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ще один приклад в статистику Дарвіна?
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01.09.2021 12:42 Ответить
Чувак думал, что она ручная, а фиг...
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01.09.2021 12:43 Ответить
Я когда в АТО служил в 2015-16гг там по боеприпасам вообще никого учета не было.. ящик с гранатами конечно стибрить проблематично для рядового бойца но пару штук прихватить оттуда очень легко было.
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01.09.2021 12:43 Ответить
и этот видимо "прихватил",
но - одну...
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01.09.2021 12:45 Ответить
Или купил у того кто прихватил.
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01.09.2021 12:47 Ответить
Гранаты уходили на сувениры как горячие пирожки.
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01.09.2021 12:48 Ответить
Чоловік загинув унаслідок вибуху гранати в квартирі житлової п'ятиповерхівки в Калуші, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6562
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01.09.2021 13:23 Ответить
Через тебя пропустили молнию?
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01.09.2021 13:39 Ответить
туда ему и дорога...
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01.09.2021 13:00 Ответить
Дядька не дилетант, таки ветеран АТО. Самоубийство. Сам себе под живот гранату положил. Отец едва из комнаты успел выбежать. Возможно что-то со здоровьем неладное было. Ему всего 51, а выглядит значительно старше. Жена, дети остались.

Чоловік загинув унаслідок вибуху гранати в квартирі житлової п'ятиповерхівки в Калуші, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7428
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01.09.2021 13:14 Ответить
І нащо так робити вдома? Схоже так жили не багато, а тепер найближчим робити ремонт, а потім ще й жити там.
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01.09.2021 14:38 Ответить
вот как еще кричать о необходимой и доступной послевоенной, психологической реабилитации ветеранов АТО / ООС ???
пока они один на один - вот это им кажется наилучшим выходом из тупика...
(алкоголь перестает снимать напряжение после 2 недельного непросыхания... а дальше?)
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01.09.2021 15:07 Ответить
Як це може бути одночасно - навмисне вбивство та нещасний випадок?
Це якась юридична невідповідність здоровому глузду
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01.09.2021 21:17 Ответить
 
 