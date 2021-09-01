Житель Здолбунова украл часть медной трубы, по которой поставлялся кислород в реанимацию COVID-больницы, - полиция. ФОТОрепортаж

Полицейские оперативно разоблачили жителя Здолбунова на краже медной трубы, по которой поставлялся кислород в реанимацию. 32-летнему злоумышленнику сообщили о подозрении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Ривненской области.

Сообщение о краже медной трубы, которая поставляла кислород в реанимационное отделение поступило по спецлинии 102 от работников Здолбуновской городской больницы 26 августа, около 12:40.

В результате проведенных розыскных мероприятий полицейские вышли на след злоумышленника и установили его личность. Им оказался 32-летний житель Здолбунова, который неоднократно попадал в поле зрения полицейских за совершение краж и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Около четырех утра, находясь на территории больницы, злоумышленник металлическими кусачками перерезал и похитил 19 метров трубы, сдав ее через несколько часов за 1200 гривен в пункте приема металлолома. Вырученные средства потратил на собственные нужды.

В рамках уголовного производства, открытого по части 2 статьи 185 Уголовного кодекса Украины (кража, совершенная повторно), следователи собрали достаточно доказательств и по согласованию с Здолбуновской окружной прокуратурой сообщили злоумышленнику о подозрении. Похищенное имущество полицейские изъяли.

Согласно санкции статьи подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

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К счастью, никто из больных не находился в это время искусственной вентиляции легких, ведь медучреждение определенный для госпитализации пациентов с COVID-19.



Фото: сайт полиции