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Житель Здолбунова украл часть медной трубы, по которой поставлялся кислород в реанимацию COVID-больницы, - полиция. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Полицейские оперативно разоблачили жителя Здолбунова на краже медной трубы, по которой поставлялся кислород в реанимацию. 32-летнему злоумышленнику сообщили о подозрении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Ривненской области.

Сообщение о краже медной трубы, которая поставляла кислород в реанимационное отделение поступило по спецлинии 102 от работников Здолбуновской городской больницы 26 августа, около 12:40.

В результате проведенных розыскных мероприятий полицейские вышли на след злоумышленника и установили его личность. Им оказался 32-летний житель Здолбунова, который неоднократно попадал в поле зрения полицейских за совершение краж и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Около четырех утра, находясь на территории больницы, злоумышленник металлическими кусачками перерезал и похитил 19 метров трубы, сдав ее через несколько часов за 1200 гривен в пункте приема металлолома. Вырученные средства потратил на собственные нужды.

Житель Здолбунова украл часть медной трубы, по которой поставлялся кислород в реанимацию COVID-больницы, - полиция 01

В рамках уголовного производства, открытого по части 2 статьи 185 Уголовного кодекса Украины (кража, совершенная повторно), следователи собрали достаточно доказательств и по согласованию с Здолбуновской окружной прокуратурой сообщили злоумышленнику о подозрении. Похищенное имущество полицейские изъяли.

Согласно санкции статьи подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

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К счастью, никто из больных не находился в это время искусственной вентиляции легких, ведь медучреждение определенный для госпитализации пациентов с COVID-19.

Житель Здолбунова украл часть медной трубы, по которой поставлялся кислород в реанимацию COVID-больницы, - полиция 02
Фото: сайт полиции
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Топ комментарии
+27
"Каждый из нас президент", "какая разница".... И действительно, какая разница, что там с теми пациентами будет
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01.09.2021 13:46
+25
Последствия Кварталов....
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01.09.2021 13:44
+14
Это как "змея кусающая хвост" - "кварталы" это последствия обыдлевания населения, а обыдлевание населения последствия кварталов. Получилась самодостаточная система, на основе советского быдла, которое чуть было не исчезло, но спасибо "кварталу" давшего ему второе дыхание
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01.09.2021 14:03
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дарвин уже выписывает ему премию
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01.09.2021 13:43 Ответить
Последствия Кварталов....
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01.09.2021 13:44 Ответить
"Каждый из нас президент", "какая разница".... И действительно, какая разница, что там с теми пациентами будет
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01.09.2021 13:46 Ответить
Это как "змея кусающая хвост" - "кварталы" это последствия обыдлевания населения, а обыдлевание населения последствия кварталов. Получилась самодостаточная система, на основе советского быдла, которое чуть было не исчезло, но спасибо "кварталу" давшего ему второе дыхание
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01.09.2021 14:03 Ответить
у наркош зачастую в доме шаром покати, в основном вся обстановка и бытовая техника если она была у них от ихних родителей быстро уходит для оплаты очередных доз, а вы говорите про долгосрочное обыдлячивание "кварталом" через ТВ, обыдлячивание к сожалению происходило на протяжении многих лет и еще до появления "квартала"
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01.09.2021 15:03 Ответить
Я сказал, что быдло досталось им от совка - они на нем, как на благодатной почве поднялись, раскрутились. И уже много лет, штампуют продукт для быдла, тем самым взращивая новое быдло, которое их так же смотрит и ходит на их "концерты" и дает возможность выпускать новый "продукт"
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01.09.2021 15:08 Ответить
ну хоть не игрался с гранатой...
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01.09.2021 13:45 Ответить
та лучше б игрался...чем реанимация без кислорода...
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01.09.2021 13:55 Ответить
а може було б краще, якби таки грався?
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01.09.2021 14:14 Ответить
за это действительно судить по всей строгости
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01.09.2021 13:46 Ответить
в лікарні під час пандемії вкрасти кисневу трубу ! це ж якою нелюддю треба бути!
Якби моя воля-то вже зараз скотина висіла б розіп'ятою на головній площі міста.
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01.09.2021 13:47 Ответить
этой трубой и придушить, она нормально гнется. один вопрос, смотря на фото оставшегося куска - дебил, а правее не логичнее срез делать, не больше профит?
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01.09.2021 13:54 Ответить
и второй вопрос - чего ж медная труба жизненноважного назначения так доступна для долбодятлов?
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01.09.2021 13:56 Ответить
Потому что долбодятлы воруют даже медь с трансформаторов под напряжением 110 киловольт.
Вот тут можно посмотеть:
https://www.youtube.com/watch?v=RMIX6L1zbnU
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01.09.2021 14:10 Ответить
Он просто хотел намайнить немного меди, немножко обгорел, до свадьбы заживет)
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01.09.2021 14:22 Ответить
Он откинул копыта в больнице на следующий день.
Это были самые яркие часы в его жизни.
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01.09.2021 14:39 Ответить
Лауреат Премії Дарвіна.
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02.09.2021 11:42 Ответить
По правилам кислородная труба должна быть только открытого монтажа. Там даже сквозь стену просто пройти - целая проблема.
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01.09.2021 14:38 Ответить
а ьтнельзя как то эти трубы более скрытно прокладывать?и более защищенно.
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01.09.2021 13:56 Ответить
(см. вверх))))
если одна мысль одновременно приходит двоим - то это таки стоящая мысль )))))
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01.09.2021 13:57 Ответить
Так! Але у місті з назвою Здолбунів адекватні думки не генеруються...
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02.09.2021 06:31 Ответить
хотів на це теж звернути увагу )))
а тоді подумав - ну вони ж не винуваті що їм так з назвою повезло ))))
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02.09.2021 13:36 Ответить
Кислород по правилам нельзя, только открытый монтаж.
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01.09.2021 14:37 Ответить
а повыше,шоб нарколыга не допрыгнул?
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01.09.2021 15:05 Ответить
Вот повыше - было бы логично. Я так понимаю, труба шла по наружной стене здания, судя по красивой фотографии облупленных кирпичей. С другой стороны, я подозреваю, что в Здолбунове больница одноэтажная и это сильно ограничивает возможности монтировать "повыше".
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01.09.2021 16:43 Ответить
А 24.08 наверняка ходил по городу в вышиванке и косил под патриота-ветерана-волонтера-активиста! Вот же черти рогатые! Все Полесье перекопали под янтарь - мало. Контрабанда на границе - мало. Нет слов)))
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01.09.2021 13:59 Ответить
лучше бы в косоворотке ходил, легче потом определить, что ворует...
да и подготовиться могли бы
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01.09.2021 14:38 Ответить
Как же задолбали эти тупые воровитые зебилы...
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01.09.2021 13:59 Ответить
значит к опэзэжоповцам у вас никаких претензий ?
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01.09.2021 15:06 Ответить
Послати добувати мідну руду років на п"ять. Житель Здолбунова украл часть медной трубы, по которой поставлялся кислород в реанимацию COVID-больницы, - полиция - Цензор.НЕТ 7435
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01.09.2021 14:00 Ответить
Житель Здолбунова вкрав частину мідної труби, по якій поставлявся кисень у реанімацію COVID-лікарні, - поліція - Цензор.НЕТ 457Житель Здолбунова вкрав частину мідної труби, по якій поставлявся кисень у реанімацію COVID-лікарні, - поліція - Цензор.НЕТ 7251Житель Здолбунова вкрав частину мідної труби, по якій поставлявся кисень у реанімацію COVID-лікарні, - поліція - Цензор.НЕТ 7251
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01.09.2021 14:04 Ответить
любиш медь, уезжай в норильск
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01.09.2021 14:06 Ответить
Похоже, что сбежал он совсем из другой больницы.
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01.09.2021 14:08 Ответить
нужно показывать морду этого дебила, страна (соседи-друзья) должна знать своих зероев
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01.09.2021 14:32 Ответить
Варвары уничтожили Римскую империю.
Зебилы уничтожат Украину.
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01.09.2021 14:47 Ответить
Чому це не кваліфікувати як диверсію?
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01.09.2021 14:55 Ответить
Стаття 113. Диверсія
Вчинення з метою ослаблення держави ... або інших дій, спрямованих на масове знищення людей, заподіяння тілесних ушкоджень чи іншої шкоди їхньому здоров'ю...., -

карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.
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01.09.2021 15:09 Ответить
Як Чеховський мужик гайки з залізничної колії викручував ,усі довбо..оби братья .
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01.09.2021 15:10 Ответить
И ведь принял "приёмный пункт" !? Приёмщик видел кто сдает и догадывался откуда ,но принял... Этому же "сдатчику" надо полежать на койке в реанимации как раз в момент промысла!
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01.09.2021 15:43 Ответить
1. завести в палату к особо тяжко больным с тяжелой формой. Оставить на 3 часа чтоб хорошенько заразился.
2. поместить в ту палату откуда он отрезал трубу подвода
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01.09.2021 16:21 Ответить
3. профит
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01.09.2021 20:15 Ответить
За правилами lurkmore канонічно буде так:

- завести в палату к особо тяжко больным с тяжелой формой. Оставить на 3 часа, чтоб хорошенько заразился;
- поместить в ту палату, откуда он отрезал трубу подвода;
- ??????????
- PROFIT!
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02.09.2021 06:35 Ответить
 
 