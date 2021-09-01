Житель Здолбунова украл часть медной трубы, по которой поставлялся кислород в реанимацию COVID-больницы, - полиция. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
Полицейские оперативно разоблачили жителя Здолбунова на краже медной трубы, по которой поставлялся кислород в реанимацию. 32-летнему злоумышленнику сообщили о подозрении.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Ривненской области.
Сообщение о краже медной трубы, которая поставляла кислород в реанимационное отделение поступило по спецлинии 102 от работников Здолбуновской городской больницы 26 августа, около 12:40.
В результате проведенных розыскных мероприятий полицейские вышли на след злоумышленника и установили его личность. Им оказался 32-летний житель Здолбунова, который неоднократно попадал в поле зрения полицейских за совершение краж и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Около четырех утра, находясь на территории больницы, злоумышленник металлическими кусачками перерезал и похитил 19 метров трубы, сдав ее через несколько часов за 1200 гривен в пункте приема металлолома. Вырученные средства потратил на собственные нужды.
В рамках уголовного производства, открытого по части 2 статьи 185 Уголовного кодекса Украины (кража, совершенная повторно), следователи собрали достаточно доказательств и по согласованию с Здолбуновской окружной прокуратурой сообщили злоумышленнику о подозрении. Похищенное имущество полицейские изъяли.
Согласно санкции статьи подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.
К счастью, никто из больных не находился в это время искусственной вентиляции легких, ведь медучреждение определенный для госпитализации пациентов с COVID-19.
Пожалуйста, подождите...
Якби моя воля-то вже зараз скотина висіла б розіп'ятою на головній площі міста.
Вот тут можно посмотеть:
https://www.youtube.com/watch?v=RMIX6L1zbnU
Это были самые яркие часы в его жизни.
если одна мысль одновременно приходит двоим - то это таки стоящая мысль )))))
а тоді подумав - ну вони ж не винуваті що їм так з назвою повезло ))))
да и подготовиться могли бы
Зебилы уничтожат Украину.
Вчинення з метою ослаблення держави ... або інших дій, спрямованих на масове знищення людей, заподіяння тілесних ушкоджень чи іншої шкоди їхньому здоров'ю...., -
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.
2. поместить в ту палату откуда он отрезал трубу подвода
- завести в палату к особо тяжко больным с тяжелой формой. Оставить на 3 часа, чтоб хорошенько заразился;
- поместить в ту палату, откуда он отрезал трубу подвода;
- ??????????
- PROFIT!