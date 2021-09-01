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Нацполиция (15746) Харьковщина (4134) Клименко Игорь (285)

Нацполицию Харьковщины возглавил начальник областного экспертно-криминалистического центра МВД Перлин. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко представил в среду личному составу нового начальника Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Станислава Перлина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

"Настоящее перед полицией ставит много серьезных вызовов, на которые нужно мгновенно реагировать. В решении сложных ситуаций важна поддержка органов местного самоуправления и взаимодействие со всеми ветвями власти. Я уверен, что новый руководитель сформирует надежную команду и справится со всеми поставленными задачами", - сказал Клименко.

Нацполицию Харьковщины возглавил начальник областного экспертно-криминалистического центра МВД Перлин 01
Нацполицию Харьковщины возглавил начальник областного экспертно-криминалистического центра МВД Перлин 02

По его словам, новый начальник Харьковского главка занимал руководящие должности в районных отделах органов внутренних дел и более 17 лет возглавлял Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД.

Клименко также отметил, что прежний начальник облуправления полиции Андрей Рубель продолжит службу в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции Украины.

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Нацполицию Харьковщины возглавил начальник областного экспертно-криминалистического центра МВД Перлин 03

Перлин в свою очередь поблагодарил министра внутренних дел и руководство Нацполиции Украины за доверие. "Я буду делать все для создания надежного пространства безопасности в Харьковской области. Наша главная задача - это обеспечение правопорядка", - сказал он.

Нацполицию Харьковщины возглавил начальник областного экспертно-криминалистического центра МВД Перлин 04

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+1
какие одухатварённые литса !
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01.09.2021 15:49
+1
17 років людина чесала пузо в сінекурі. який вже з неї керівник? що в МВС взагалі кадри скінчилися!
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01.09.2021 15:51
+1
А ВЫ ОЖИДАЛИ ТАМ УВИДЕТЬ ИНТЕЛЕКТУОЛВ?...
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01.09.2021 19:16
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Нацполицию Харьковщины возглавил начальник областного экспертно-криминалистического центра МВД Перлин - Цензор.НЕТ 4416
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01.09.2021 15:45 Ответить
Нацполицию Харьковщины возглавил начальник областного экспертно-криминалистического центра МВД Перлин - Цензор.НЕТ 5757
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01.09.2021 15:47 Ответить
какие одухатварённые литса !
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01.09.2021 15:49 Ответить
балбес, трус и бывалый... Нацполіцію Харківщини очолив начальник обласного експертно-криміналістичного центру МВС Перлін - Цензор.НЕТ 6961
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01.09.2021 15:52 Ответить
Матерый ментяра значит...
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01.09.2021 15:49 Ответить
17 років людина чесала пузо в сінекурі. який вже з неї керівник? що в МВС взагалі кадри скінчилися!
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01.09.2021 15:51 Ответить
Це якийсь каганат.
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01.09.2021 15:58 Ответить
А цей із чьїх буде?
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01.09.2021 16:32 Ответить
Дорогие мои детишечки.Сегодня мы будем учиться чистить Маузер
Нацполіцію Харківщини очолив начальник обласного експертно-криміналістичного центру МВС Перлін - Цензор.НЕТ 8866 Нацполіцію Харківщини очолив начальник обласного експертно-криміналістичного центру МВС Перлін - Цензор.НЕТ 4876
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01.09.2021 16:36 Ответить
А ВЫ ОЖИДАЛИ ТАМ УВИДЕТЬ ИНТЕЛЕКТУОЛВ?...
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01.09.2021 19:16 Ответить
не мелите уйни, в системе национальной полиции эксперты единственные у кого есть настоящее высшее образование. Вам понятней будет так: Аваков не соглашался уходить, пока Зеленский не назначит Перлина главой УНП в ХаО, а Герыча не вернёт на пост советника
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01.09.2021 23:29 Ответить
 
 