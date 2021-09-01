Нацполицию Харьковщины возглавил начальник областного экспертно-криминалистического центра МВД Перлин. ФОТО

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко представил в среду личному составу нового начальника Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Станислава Перлина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

"Настоящее перед полицией ставит много серьезных вызовов, на которые нужно мгновенно реагировать. В решении сложных ситуаций важна поддержка органов местного самоуправления и взаимодействие со всеми ветвями власти. Я уверен, что новый руководитель сформирует надежную команду и справится со всеми поставленными задачами", - сказал Клименко.





По его словам, новый начальник Харьковского главка занимал руководящие должности в районных отделах органов внутренних дел и более 17 лет возглавлял Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД.

Клименко также отметил, что прежний начальник облуправления полиции Андрей Рубель продолжит службу в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции Украины.

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Перлин в свою очередь поблагодарил министра внутренних дел и руководство Нацполиции Украины за доверие. "Я буду делать все для создания надежного пространства безопасности в Харьковской области. Наша главная задача - это обеспечение правопорядка", - сказал он.