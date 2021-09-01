Мужчина провез полицейского 5 км на капоте в Запорожской области: У правоохранителя переломы обеих ног. ВИДЕО+ФОТО

В Запорожской области полицейский получил перелом обеих ног в результате наезда нетрезвого водителя. Травмы получила 13-летняя пассажирка автомобиля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

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31 августа около 11:00 утра в центре поселка городского типа Михайловка сотрудники сектора реагирования патрульной полиции отдела № 3 Васильевского районного управления полиции остановили автомобиль "Мазда" за нарушение правил дорожного движения.

При проверке документов, сотрудники сектора реагирования патрульной полиции установили, что за рулем находится местный житель 1950 г.р. с явными признаками алкогольного опьянения. В салоне автомобиля также находилась 13-летняя пассажирка.

Сотрудники полиции предложили водителю пройти освидетельствование в медицинском учреждении, однако он категорически отказался, закрылся в салоне, завел двигатель и направил транспортное средство на полицейского. В результате старший сержант полиции оказался на капоте иномарки. Однако это не остановило водителя и он продолжал набирать скорость. "Мазда" проехала почти 5 км на большой скорости и остановилась, когда столкнулась с деревом.

В результате сотрудник полиции получил тяжелые телесные повреждения в виде перелома обеих ног. Кроме того, у несовершеннолетней пассажирки диагностировано сотрясение головного мозга средней степени тяжести.

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По результатам действий нарушитель был задержан.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ч. 2 ст. 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины. Санкция по этим статьям предусматривает до двенадцати лет лишения свободы.

Кроме этого, открыто уголовное производство по ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины. За совершение этого особо тяжкого преступления предусмотрено лишение свободы на срок от девяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

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