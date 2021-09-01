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Мужчина провез полицейского 5 км на капоте в Запорожской области: У правоохранителя переломы обеих ног. ВИДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

В Запорожской области полицейский получил перелом обеих ног в результате наезда нетрезвого водителя. Травмы получила 13-летняя пассажирка автомобиля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

31 августа около 11:00 утра в центре поселка городского типа Михайловка сотрудники сектора реагирования патрульной полиции отдела № 3 Васильевского районного управления полиции остановили автомобиль "Мазда" за нарушение правил дорожного движения.

При проверке документов, сотрудники сектора реагирования патрульной полиции установили, что за рулем находится местный житель 1950 г.р. с явными признаками алкогольного опьянения. В салоне автомобиля также находилась 13-летняя пассажирка.

Сотрудники полиции предложили водителю пройти освидетельствование в медицинском учреждении, однако он категорически отказался, закрылся в салоне, завел двигатель и направил транспортное средство на полицейского. В результате старший сержант полиции оказался на капоте иномарки. Однако это не остановило водителя и он продолжал набирать скорость. "Мазда" проехала почти 5 км на большой скорости и остановилась, когда столкнулась с деревом.

В результате сотрудник полиции получил тяжелые телесные повреждения в виде перелома обеих ног. Кроме того, у несовершеннолетней пассажирки диагностировано сотрясение головного мозга средней степени тяжести.

Читайте: ГБР еще не получило от Нацполиции материалы дела о ДТП с Трухиным

По результатам действий нарушитель был задержан.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ч. 2 ст. 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины. Санкция по этим статьям предусматривает до двенадцати лет лишения свободы.

Кроме этого, открыто уголовное производство по ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины. За совершение этого особо тяжкого преступления предусмотрено лишение свободы на срок от девяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

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Мужчина провез полицейского 5 км на капоте в Запорожской области: У правоохранителя переломы обеих ног 01
Мужчина провез полицейского 5 км на капоте в Запорожской области: У правоохранителя переломы обеих ног 02

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+47
Пьяных водил нужно сажать. Однозначно.
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01.09.2021 16:39
+43
А на что он рассчитывал? Что он Трухин?)
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01.09.2021 16:39
+19
Ну и какие это Порошенковские СМИ сняли эту новость? На Прямом было две новости об этой аварии. Одну сняли, другую дополнили.
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01.09.2021 16:53
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Правила форума Совет форумчан
Пьяных водил нужно сажать. Однозначно.
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01.09.2021 16:39 Ответить
ну ага, просто вот в Финляндии штраф за прев. скр. - выдали чет 160000 долл.
вот и тут бы так же
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01.09.2021 16:46 Ответить
Або за п"янку -штраф-з/п за півроку і пожиттєве позбавлення прав !!!))))
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01.09.2021 17:34 Ответить
В багатьох країнах штраф береться у відсотках від річного доходу громадянина))!! Тому одного мільйонера в одній з скандінавських країн оштрафували за перевищення швидкості на 300тис. доларів))!! А за П"янку там однозначно тюрьма))!! Мінімум півроку!! Чоловік провіз поліцейського 5 км на капоті в Запорізькій області: у правоохоронця переломи обох ніг - Цензор.НЕТ 5747
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01.09.2021 18:32 Ответить
Головне карати всіх, включаючи тРухіна. Інакше клоунада.
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01.09.2021 17:21 Ответить
И ... это еще и такси. Отличный таксист.
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02.09.2021 06:29 Ответить
А на что он рассчитывал? Что он Трухин?)
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01.09.2021 16:39 Ответить
Список СМИ, снявших материалы о пьяном ДТП «слуги» Трухина.

Друзья! Вашему вниманию список СМИ, которые под давлением Офиса президента или за деньги убрали новости о том что Слуга-нардеп Трухин в состоянии опьянения устроил тяжелое ДТП:

УНІАН, Сегодня, ТСН, Антикор, Главком, УНН - Українські Національні Новини, Аргументы и Факты, Comments.ua, Depo, Вести, Факты, Обозреватель, Телеграф, ГОРДОН, Фраза, NewsWeek, Вести-UA, Bigmir, Аргумент, Українські новини, Комсомольская правда в Украине, Голос.UA, Главк, Резонанс, Судебно-юридическая газета, Футбол 24, UA-Football, Isport, Meta-Ratings, 1927.kiev.ua, Динамо Киев от Шурика (убрали имя депутата), Sport.ua (убрали имя депутата), Football.ua

Делайте выводы… ПОЗОР!!
Обратите внимание, что владельцы СМИ, снявшие новости о тяжелом ДТП слуги-нардепа Трухина - Коломойский, Пинчук, Ахметов, Суркис, Порошенко и Гордон.

Какая замечательная компания сгорела… Вот так они привели к власти ЗЕ и его слуг!
https://www.economics-prorok.com/2021/09/%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%ba-%d1%81%d0%bc%d0%b8-%d1%81%d0%bd%d1%8f%d0%b2%d1%88%d0%b8%d1%85-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8b-%d0%be-%d0%bf%d1%8c%d1%8f%d0%bd%d0%be%d0%bc.html#more-140583
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01.09.2021 16:43 Ответить
Ну и какие это Порошенковские СМИ сняли эту новость? На Прямом было две новости об этой аварии. Одну сняли, другую дополнили.
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01.09.2021 16:53 Ответить
Головне обмазати лайном. А там хай відмиваються.
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01.09.2021 17:23 Ответить
на Прямом открывалась ссылка не просто на новость, а на дополненную, где и про трухина, и подкуп сми тож)) плохо работаешь
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01.09.2021 17:58 Ответить
Потому что мало платят Чоловік провіз поліцейського 5 км на капоті в Запорізькій області: у правоохоронця переломи обох ніг - Цензор.НЕТ 4703
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01.09.2021 18:58 Ответить
КРУЧЕ ЧЕМ КАТАНИЕ НА БАНАНЕ...
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01.09.2021 16:42 Ответить
1. 5 км?
2. стрелять можно?
3. когда свалил от "копов" и селл за руль?
4. - смеяться когда? ибо отсмеялись по ходу ролика.
5. "копы" это не мямлить и н сюсюкать, а кое-что делать.
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01.09.2021 16:44 Ответить
и вообще нужно быть не копом а терминатором!..
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01.09.2021 17:06 Ответить
а кстати, мент вполне мог бы достать ствол и наложить..... или в штаны, или свинца Чоловік провіз поліцейського 5 км на капоті в Запорізькій області: у правоохоронця переломи обох ніг - Цензор.НЕТ 3274
хотя они запуганные после Олейника.
но блин - чмо тупо мусора возит на скорости с капотом - можно бы и застрелить.... правда хз как потом останавливать корыто?
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02.09.2021 09:49 Ответить
на швидкості перший варіант більш вірогідний! Чоловік провіз поліцейського 5 км на капоті в Запорізькій області: у правоохоронця переломи обох ніг - Цензор.НЕТ 7183
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02.09.2021 12:04 Ответить
та шо там спорить - в ролике раптом 50м. провез мента, но блин не 5км. мент мог сто раз достать и разрядить сначала 5 пуль в лобовуху, и алкаш бы остановил тачку. так шо кто там, Монастырский - тупо продвигает закон, ибо я не понимаю иначе - мусор не мог остановить дурака - и был бы прав... наверное.
я бы застрелил. может мент атеист просто вот и терпел покатушки.
Огненный Рай блин, песня вспомнилась надо послушать
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02.09.2021 12:12 Ответить
70 ЛЕТ.....ЖЖЕТ ВОДЯТЕЛ...
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01.09.2021 16:45 Ответить
Озорной дедушка...
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01.09.2021 17:29 Ответить
На фото не похож он на 70 летнего.
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01.09.2021 18:10 Ответить
Таксисты - самые ватные и при этом довольно тупые.Одна сепарня там работает.Чего удивляться?
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01.09.2021 16:46 Ответить
Зачем прыгать на капот? Выстрел или порез передней шины при попытке бегства и никуда он не уедет. Один должен стоять возле машины и не пускать за руль, если видно что пьяный.
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01.09.2021 16:48 Ответить
Или просто забрать ключи. Тогда и стрелять не нужно.
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01.09.2021 16:49 Ответить
Они так далеко не думают...
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01.09.2021 17:52 Ответить
Взагалі то, при зупинці ТЗ, водій повинен сидіти в авто і руки на кермі тримати.
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01.09.2021 17:56 Ответить
Так вышел и начал торговаться типа давайте договоримся. А потом кто его отпустил за руль уже после оценки состояния?
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02.09.2021 03:50 Ответить
в статье сказано шо таксюра даже из авто не выходил.
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01.09.2021 20:09 Ответить
Не в защиту алкаша, ну как же задолбали эти дешманские наезды "Сколько употреблял? А вчера пил?"... А когда говоришь давайте драгер, то почему то его с собой нету, говоришь вызавите экипаж у которого есть, сразу отпускают
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01.09.2021 16:48 Ответить
Непрофессиональные действия полиции привели к травме самого полицейского и к сроку пьяному долбодятлу. Все справедливо и заслуженно, как по мне.
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01.09.2021 16:53 Ответить
Ни хрена себе! На Книгу Рекордов Гиннеса не тянет? Пять Километров На Капоте! С Большой Скоростью!(с)... Честно говоря, я Такое- слышу впервые.
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01.09.2021 16:55 Ответить
Надо там справа фото того полицая дорисовать
Чоловік провіз поліцейського 5 км на капоті в Запорізькій області: у правоохоронця переломи обох ніг - Цензор.НЕТ 4634
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01.09.2021 18:20 Ответить
Убежать от лишения прав до лишения свободы на срок от 9 до 15... Шансон творит такие чудеса при прослушивании его сутки напролет.
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01.09.2021 16:56 Ответить
это в как в фильме - за капот обнявшись ехал кто то... Чоловік провіз поліцейського 5 км на капоті в Запорізькій області: у правоохоронця переломи обох ніг - Цензор.НЕТ 1043 Чоловік провіз поліцейського 5 км на капоті в Запорізькій області: у правоохоронця переломи обох ніг - Цензор.НЕТ 286
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01.09.2021 16:59 Ответить
Вова-твой?😂
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01.09.2021 17:02 Ответить
Оба кина насмотрелись Чоловік провіз поліцейського 5 км на капоті в Запорізькій області: у правоохоронця переломи обох ніг - Цензор.НЕТ 170
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01.09.2021 17:04 Ответить
Мені семидесятилітнього водія шкода куди більше,ніж поліцая з переламаними ногами,який при "перевірці документів обнаружив признакі алкогольного опянєнія"...Але нічого...Коп отримав незабутні враження протягом якихось п"яти кілометрів,а водій ці враження ще отримає на зоні...
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01.09.2021 17:04 Ответить
да уж, водятел уже может и не выйти из зоны с таким сроком... Чоловік провіз поліцейського 5 км на капоті в Запорізькій області: у правоохоронця переломи обох ніг - Цензор.НЕТ 8095
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01.09.2021 17:09 Ответить
на зоне деда не обидят!
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01.09.2021 17:27 Ответить
На зоне в бараке будет в почете. А вертухаи задаром против него даже пальцем не пошевелят. Чет так кажется...
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01.09.2021 17:30 Ответить
Интересно, коп заплатил за проезд? Чоловік провіз поліцейського 5 км на капоті в Запорізькій області: у правоохоронця переломи обох ніг - Цензор.НЕТ 9112
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01.09.2021 17:09 Ответить
Запрыгнул на капот с особым цинизмом и прокатился зайцем. Чоловік провіз поліцейського 5 км на капоті в Запорізькій області: у правоохоронця переломи обох ніг - Цензор.НЕТ 9420
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01.09.2021 17:22 Ответить
Передбачено довічне позбавлення волі,а якби був терористом -окупантом то отримав би
1.09.21 10:45
Гражданин Украины, вступивший в НВФ "Народное ополчение Донбасса", осужден на 8 лет тюрьмы, - контрразведка СБУ От така ху..я панове. Тож краще в окупанти.
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01.09.2021 17:09 Ответить
Історія з розділу "50 років прожив а ума не нажив - ідіотом залишився" .
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01.09.2021 17:15 Ответить
70 лет прожил, поумнел и понял шо бояться кого-то вредно и глупо.
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01.09.2021 17:32 Ответить
Твій родичь?
Тепер у в'язниці подумає над тим що "глупо" а що розумно.
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02.09.2021 03:18 Ответить
Ужас. Надо отстреливать на месте таких. Оказал сопротивление задержанию с угрозой жизни правоохранителя
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01.09.2021 17:31 Ответить
Сначала нужно на гильотину тех кто уже отстреливал в 2014 году. Потом тех, кто их крышевал. Потом всех, у кого швейцарские часы на руках...
А до деда и очередь не дойдет, если по-нормальному порядок наводить...
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01.09.2021 17:42 Ответить
Пусть этот дед замочит кого то из твоих близких. Потом побеседуем, дядя
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01.09.2021 18:28 Ответить
Я сам такой дед! Лучше меня не трогай!
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01.09.2021 18:38 Ответить
там бьі еще проверить в каких отношениях старая мразь с несовершенолетней пассажиркой
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01.09.2021 17:32 Ответить
От ******* мусора на халяву кататись.
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01.09.2021 17:40 Ответить
В Канаді чи Америці з нього скоріш за все зробили б решето.
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01.09.2021 17:41 Ответить
Там бы наверное коп раньше сел за коррупцию на пожизненное!
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01.09.2021 17:44 Ответить
Capitan Nemo 512f0824 Точно твій родич чи собутильник.
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02.09.2021 03:20 Ответить
Почему он не стрелял? Оружие что для красоты выдали?
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01.09.2021 17:51 Ответить
Наверное сидя на капоте неудобно целиться.
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01.09.2021 18:18 Ответить
Разбить лобовое держась за капот можно запросто.
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02.09.2021 03:53 Ответить
І на швидкості влетіти в кювет?
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01.09.2021 20:57 Ответить
За горами, за лесами
Тонет бобик с мусорами.
Мусора кричат "Спасите!"
А братва им- "Х... сосите!©
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01.09.2021 18:04 Ответить
ой, дурааак....
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01.09.2021 18:16 Ответить
Миссия невыполнима блджад...

З.Ы. И ещё, почему гейклюб в Хмельницком открывать нельзя, а носить такую ********* футболку - можно? Нацжоны, ау! Недорабатываете!
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01.09.2021 18:18 Ответить
Идиот Чоловік провіз поліцейського 5 км на капоті в Запорізькій області: у правоохоронця переломи обох ніг - Цензор.НЕТ 5517
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01.09.2021 18:35 Ответить
ПРОЖИВ ЖИЗНЬ,НЕ НАЖИЛ УМА-ПРОСТО СТАРЫЙ ДУРАК...
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01.09.2021 19:13 Ответить
так насколько я помню есть указ про то что при остановке авто водитель обязан положить свои клешни на капот и замереть! и исполнять указания полицейского, выходить из машины при его разрешении .предьявлять салон и багажник для осмотра! шаг в право шаг влево растрел.... ну это так я... а тут быкуют быдло всякое за ноздри и вытягивать **** за уши с салона или в окно. так даже в рашке делают давно ... ключи нужно вынимать с зажигания машину глушить. ну что сложно животных на место ставить?
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01.09.2021 19:44 Ответить
Если выпиваю банку пива - в тот день за руль никогда не сяду.....
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01.09.2021 20:33 Ответить
водила алко-дегенерат-псих.
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01.09.2021 20:35 Ответить
В адекватних суспільствах, не вражених бацилою толерастії, таким просто голову відрубують...
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01.09.2021 20:55 Ответить
70 лет, а такое чудит! Как он дожил до 70?
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01.09.2021 21:02 Ответить
Не понял, шмаркля свой электорат спасать думает? Срочно по 200$ всем за удаление видосика.
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01.09.2021 22:01 Ответить
71 год...еще и внучку чуть не убил
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01.09.2021 22:07 Ответить
 
 