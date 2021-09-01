Мужчина провез полицейского 5 км на капоте в Запорожской области: У правоохранителя переломы обеих ног. ВИДЕО+ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
В Запорожской области полицейский получил перелом обеих ног в результате наезда нетрезвого водителя. Травмы получила 13-летняя пассажирка автомобиля.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
31 августа около 11:00 утра в центре поселка городского типа Михайловка сотрудники сектора реагирования патрульной полиции отдела № 3 Васильевского районного управления полиции остановили автомобиль "Мазда" за нарушение правил дорожного движения.
При проверке документов, сотрудники сектора реагирования патрульной полиции установили, что за рулем находится местный житель 1950 г.р. с явными признаками алкогольного опьянения. В салоне автомобиля также находилась 13-летняя пассажирка.
Сотрудники полиции предложили водителю пройти освидетельствование в медицинском учреждении, однако он категорически отказался, закрылся в салоне, завел двигатель и направил транспортное средство на полицейского. В результате старший сержант полиции оказался на капоте иномарки. Однако это не остановило водителя и он продолжал набирать скорость. "Мазда" проехала почти 5 км на большой скорости и остановилась, когда столкнулась с деревом.
В результате сотрудник полиции получил тяжелые телесные повреждения в виде перелома обеих ног. Кроме того, у несовершеннолетней пассажирки диагностировано сотрясение головного мозга средней степени тяжести.
По результатам действий нарушитель был задержан.
Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ч. 2 ст. 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины. Санкция по этим статьям предусматривает до двенадцати лет лишения свободы.
Кроме этого, открыто уголовное производство по ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины. За совершение этого особо тяжкого преступления предусмотрено лишение свободы на срок от девяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.
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вот и тут бы так же
Друзья! Вашему вниманию список СМИ, которые под давлением Офиса президента или за деньги убрали новости о том что Слуга-нардеп Трухин в состоянии опьянения устроил тяжелое ДТП:
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Делайте выводы… ПОЗОР!!
Обратите внимание, что владельцы СМИ, снявшие новости о тяжелом ДТП слуги-нардепа Трухина - Коломойский, Пинчук, Ахметов, Суркис, Порошенко и Гордон.
Какая замечательная компания сгорела… Вот так они привели к власти ЗЕ и его слуг!
https://www.economics-prorok.com/2021/09/%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%ba-%d1%81%d0%bc%d0%b8-%d1%81%d0%bd%d1%8f%d0%b2%d1%88%d0%b8%d1%85-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8b-%d0%be-%d0%bf%d1%8c%d1%8f%d0%bd%d0%be%d0%bc.html#more-140583
2. стрелять можно?
3. когда свалил от "копов" и селл за руль?
4. - смеяться когда? ибо отсмеялись по ходу ролика.
5. "копы" это не мямлить и н сюсюкать, а кое-что делать.
хотя они запуганные после Олейника.
но блин - чмо тупо мусора возит на скорости с капотом - можно бы и застрелить.... правда хз как потом останавливать корыто?
я бы застрелил. может мент атеист просто вот и терпел покатушки.
Огненный Рай блин, песня вспомнилась надо послушать
1.09.21 10:45
Гражданин Украины, вступивший в НВФ "Народное ополчение Донбасса", осужден на 8 лет тюрьмы, - контрразведка СБУ От така ху..я панове. Тож краще в окупанти.
Тепер у в'язниці подумає над тим що "глупо" а що розумно.
А до деда и очередь не дойдет, если по-нормальному порядок наводить...
Тонет бобик с мусорами.
Мусора кричат "Спасите!"
А братва им- "Х... сосите!©
З.Ы. И ещё, почему гейклюб в Хмельницком открывать нельзя, а носить такую ********* футболку - можно? Нацжоны, ау! Недорабатываете!