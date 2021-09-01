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дороги (2498) Николаевская область (1871) Большая стройка (722)

На подъездном пути к Николаеву стартовал капитальный ремонт. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Общество

Возле Николаева стартовали работы по капитальному ремонту подъездного пути к областному центру.

Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Николаевской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Отрезок трассы I категории имеет протяженность чуть больше 3-х километров. Участок капитального ремонта простирается от поворота на объездную города Николаева до Терновской кольцевой развязки", - говорится в сообщении.

Сейчас дорожники в рамках президентской программы "Большая стройка" занимаются подготовительными работами - фрезеруют изношенное асфальтобетонное покрытие и разбирают прикромочные плиты в направлении города.

Движение транспорта осуществляется по одной полосе.

После ремонта новое покрытие будет способно выдерживать значительные нагрузки, которым каждый день подвергается этот участок дороги из-за интенсивного трафика фур.

Напомним, целью программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" является комфортный проезд по Украине различными путями.

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На подъездном пути к Николаеву стартовал капитальный ремонт 01
На подъездном пути к Николаеву стартовал капитальный ремонт 02

Автор: Богдан Гуньковський
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Стартовал ? А закончат к новому году, и после первого снега опять будут огромные ямы, ибо бабло на дорожные работы оседает не на трассу, а в карманы всяких начальничков.
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01.09.2021 16:48 Ответить
Уряяяяяя
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01.09.2021 16:48 Ответить
Это безусловно победа!
А што там слышно нащщёт этой же дороги в 20кеме от этого самого поворота на кольцевую но в другую сторону - до Новой Одессы? Так и будем вприпрыжку ездить?
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01.09.2021 16:51 Ответить
Качество новопостроенных (великозбудівництвованих) в Николаевской области догон нужно видеть. Не далее, чем сегодня ехал из Днепропетровской области (Кривой Рог) в Николаевскую (Михайловка). При пересечении границы областей в Николаевской области начинает трясти (качество укладки асфальта, в Днепропетровской такого не было). Сквозь щебенку, которой "засыпана" обочина уже проросла трава как минимум по пояс. (опять же, в Днепропетровской обочина чистая). В районе Михайловки начинаются латки (дорога великозбудівництвована меньше года назад). Что с ней будет после зимы? А через 3-5 лет?
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01.09.2021 16:57 Ответить
Там, саме на цьому проміжку, ще в жовтні минулого року в сторону Миколаєва була не аби яка колійність. Їздив там кожного дня, жах просто. Саме в жовтні дільницю від Казанки до Кр.Рога тільки робили. Тому може вона і зосталась більш цілою, бо жара зникла вже.
Зате, бажаю учіл проїхати дорогою від цієї траси через Докучаєве до Долинського. 6, ***** ШІСТЬ км десь всередині траси зробили і те не закінчили, наставили з обох кінців бордів - ВЕЛИКЕ КРАДІВНИЦТВО і усьо, ніде, нікого. А з траси до Докучаєво їхати можна тільки степом і ще й треба знати як. Бо основну трасу в 10 км їхати можна години три і то, можна не доїхати, ні на чому.
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01.09.2021 18:07 Ответить
какая партия, такие и дороги....
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01.09.2021 17:15 Ответить
Ага. А від Костянтинівки в сторону Н.Одеси, через міст до плуга хоча б, то таке вже... най скакають в обох напрямках.
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01.09.2021 17:59 Ответить
А я всё жду когда сделают 4 полосную дорогу из Николаева в Одессу. На під'їзній дорозі до Миколаєва стартував капітальний ремонт - Цензор.НЕТ 843
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01.09.2021 22:10 Ответить
 
 