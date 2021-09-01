На подъездном пути к Николаеву стартовал капитальный ремонт. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Общество
Возле Николаева стартовали работы по капитальному ремонту подъездного пути к областному центру.
Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Николаевской области, информирует Цензор.НЕТ.
"Отрезок трассы I категории имеет протяженность чуть больше 3-х километров. Участок капитального ремонта простирается от поворота на объездную города Николаева до Терновской кольцевой развязки", - говорится в сообщении.
Сейчас дорожники в рамках президентской программы "Большая стройка" занимаются подготовительными работами - фрезеруют изношенное асфальтобетонное покрытие и разбирают прикромочные плиты в направлении города.
Движение транспорта осуществляется по одной полосе.
После ремонта новое покрытие будет способно выдерживать значительные нагрузки, которым каждый день подвергается этот участок дороги из-за интенсивного трафика фур.
Напомним, целью программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" является комфортный проезд по Украине различными путями.
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А што там слышно нащщёт этой же дороги в 20кеме от этого самого поворота на кольцевую но в другую сторону - до Новой Одессы? Так и будем вприпрыжку ездить?
Зате, бажаю учіл проїхати дорогою від цієї траси через Докучаєве до Долинського. 6, ***** ШІСТЬ км десь всередині траси зробили і те не закінчили, наставили з обох кінців бордів - ВЕЛИКЕ КРАДІВНИЦТВО і усьо, ніде, нікого. А з траси до Докучаєво їхати можна тільки степом і ще й треба знати як. Бо основну трасу в 10 км їхати можна години три і то, можна не доїхати, ні на чому.