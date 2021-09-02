Судящийся с Украиной глава ОАСК Вовк встречался с мужем судьи ЕСПЧ Логвинским. Сам экс-нардеп говорит, что беседовал как адвокат. ФОТО (обновлено)

Вчера, 1 сентября, ряд СМИ опубликовал новость о том, что председатель Окружного админсуда Киева Павел Вовк и экс-депутат от "Народного Фронта" Георгий Логвинский встречались в одном из киевских ресторанов.

В частности, проект Prosud опубликовал в Facebook фото из ресторана, передает Цензор.НЕТ. На фотографии видно, что Вовк и Логвинский о чем-то разговаривают.

Цензор.НЕТ публикует скрин данной новости:

В свою очередь Георгий Логвинский, комментируя данную публикацию, заявил Цензор.НЕТ следующее: "Меня возмутил сам факт подачи материала, где прямо говорится о том, что кто-то может просто так встретиться и в такой беседе "порешать" какие-то дела в ЕСПЧ. Журналист что, намекает на коррупцию в ЕСПЧ? Такие обвинения вряд ли подорвут авторитет ЕСПЧ, как кому-то могло показаться, а вот Украину, в очередной раз, позорят Украину. Для меня странно, что люди, считающие себя защитниками национальных интересов, этого не понимают. Это первое. Второе в этой истории. Почему-то, приведя немногие мои регалии, издание забыло, что я являюсь адвокатом: был до парламента, во время парламента и после парламента. Это мое право и моя профессиональная обязанность - предоставлять правовую помощь и защищать лиц. В этой связи как-то странно звучит вопрос, почему адвокат встречается с лицом, которое является участником уголовного процесса".

"К сожалению, когда пишут обо мне, как о фигуранте, забывают один очень важный факт, что я то, как раз, фигурантом уголовного производства не являюсь. Наоборот - впервые в истории существования ЕСПЧ Суд, который не только может, но и обязан снять иммунитет, если таковой мешает правосудию, отказался его снимать. При этом, ЕСПЧ установил грубейшие нарушения международных обязательств Украины в ходе следствия, зафиксировав давление на участников процесса, незаконные следственные действия, использование недопустимых доказательств. Это решение было принято впервые за 60 с лишним лет всем составом суда, 46 судей голосовали за него, что еще раз ударило по имиджу Украины, как страны, в которой не существует права", - отметил адвокат.

"Мне приходится защищать права человека, чем я занимаюсь 20 лет. В рамках этой деятельности я буду и дальше фиксировать грубейшие нарушения правоохранителей. А любые их попытки получить ту или иную информацию, которую мне сообщили мои подзащитные, являются еще одним доказательством неправомерного вмешательства в деятельность адвоката, и нарушения моих прав, что уже повторно рассматривается в ЕСПЧ.

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"В статье делается какой-то странный вывод, что решение админсуда может остановить процедуры ЕСПЧ и ПАСЕ. Это примерно, как если бы Печерский суд мог остановить круговорот воды в природе. Это тоже какое-то искаженное восприятие действительности и международно-правовых процедур. С момента передачи документов в Парламентскую Ассамблею никакой суд: ни административный, ни Печерский, ни Верховный, - уже не сможет остановить процедуру, которая принимается исключительно ПАСЕ или ЕСПЧ. Поэтому ни Вовк не влияет на эти процессы, ни заяц, ни крокодил", - добавил Логвинский.

"Я лично не участвую в каких-либо делах, которые рассматривает административный суд. Мои подзащитные, которые часто являются политиками, включая парламентариев при действующей и прошлой власти, членов Кабмина, других известных лиц, за защитой в админсуде ко мне не обращались, никаких дел я там не веду. Соответственно, тут не может быть никакого конфликта интересов. Информация же в статье выкручена прямо наоборот. По старой советской привычке извратили все факты, сделав захватывающие дух конспирологические выводы. Вопрос: зачем? - риторический", - резюмировал он.

Тем временем в Центре противодействия коррупции возмутились тем фактом, что власть медлит с ликвидацией ОАСК.

"Между тем у власти уже пятый месяц подряд не доходят руки до ликвидации суда Вовка. Несмотря на то, что большинство граждан, как свидетельствуют результаты опроса, выступают за ликвидацию ОАСК", - добавляют в ЦПК.

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