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Кабмин (13803) Министерство культуры и информационной политики (712) музей (700) Одесса (7384) Ройтбурд (43)

Кабмин запретил инициировать предоставление Одесскому художественному музею статуса национального, за который боролся Ройтбурд, - Минкульт. ДОКУМЕНТ

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

У Министерства культуры и информационной политики отсутствуют правовые основания инициировать вопрос о предоставлении Одесскому художественному музею статуса национального.

Таков официальный ответ МКИП на соответствующее обращение главы ОГА Сергея Гриневецкого, изложенный в письме за подписью заместителя министра Светланы Фоменко, имеющимся в распоряжении LB, передает Цензор.НЕТ.

В своем заключении, МКИП ссылается на постановление Кабмина "Об эффективном использовании государственных средств", которое запрещает инициировать вопрос о предоставлении заведениям статуса национального, академического, исследовательского. Этот запрет не касается ряда учреждений, перечисленных в постановлении (как, например, Мемориальный комплекс Героев Небесной Сотни - Музей Революции достоинства, Музей истории города Киева, Музей космонавтики им. Королева), но Одесский художественный музей не входит в этот перечень.

Кабмин запретил инициировать предоставление Одесскому художественному музею статуса национального, за который боролся Ройтбурд, - Минкульт 01
Кабмин запретил инициировать предоставление Одесскому художественному музею статуса национального, за который боролся Ройтбурд, - Минкульт 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Одесская ОГА просит предоставить Одесскому художественному музею статус национального. ДОКУМЕНТ

Напомним, бывший директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд длительное время боролся за то, чтобы музей получил статус национального учреждения культуры. Если учреждению предоставят национальный статус, оно может перейти из областного бюджета на государственный, соответственно, его финансирование может увеличиться.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+3
при статусе национального, нельзя будет приватизировать ( с....издить).
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01.09.2021 19:14
+2
під...си
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01.09.2021 18:38
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вам, лаптям, взагалі нікуди дивитись не рекомендуєсться, окрім пляшки, щоб рівненько присідати на неї.
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01.09.2021 19:42 Ответить
Жри это дерьмо сам , тебе оно рекомендуєсться, извращенец.
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01.09.2021 20:36 Ответить
під...си
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01.09.2021 18:38 Ответить
Мають рацію. То якесь хайммистецтво.
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01.09.2021 18:38 Ответить
Тей хто писав заголовок - дешевий клікбейтщик, недостойний звання журналіста або редактора.
В документі слова "запретил" немає, і я це пишу не того, що документ українською мовою написаний, на відміну від статті.
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01.09.2021 18:47 Ответить
при статусе национального, нельзя будет приватизировать ( с....издить).
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01.09.2021 19:14 Ответить
Суки ватные!
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01.09.2021 19:39 Ответить
Та есть и такой вариант. Содержание перевести за счёт бюджета страны. А это если реально прозябание.
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01.09.2021 22:25 Ответить
а кто этот кабмин такой, что б одесситам что-то запрещать? Одесса - клала на решения такого кабмина.....
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01.09.2021 22:58 Ответить
 
 