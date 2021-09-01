Одесский пограничник брал с торговцев по $300 за беспрепятственный проезд машины с товаром, - СБУ. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
СБУ в Одесской области задержали военнослужащего Подольского пограничного отряда ГПСУ, который наладил коррупционную схему.
Пограничник систематически получал "плату" от местных предпринимателей за "разрешение" на проезд пограничной территорией в одном из районов Одесской области автомобилей с товарами народного потребления, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Такса злоумышленника была фиксированной и составляла по 300 американских долларов за проезд одного автомобиля с товаром. Таким образом пограничник организовал себе дополнительную ежемесячную "прибавку" в несколько десятков тысяч гривен к официальной заработной плате, а его начальники не обратили внимание, или не хотели обращать на то, как повысился уровень благосостояния подчиненного", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 1 сентября сотрудники СБУ и военной прокуратуры задержали военнослужащего при получении от одного из предпринимателей $900 за три автомобиля, "пропущенные" за прошлый месяц. По данным источника из правоохранительных органов, чуть раньше пограничник получил еще $300 от этого же предпринимателя в качестве задатка.
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він діяв сам, а начальство просто не помітило зростання його добробуту!
Надо ж ещё слугам раздать, чтоб не померли с голоду..
Заложили свои же "коллеги"...
За демпинг...
Так мало исчо никто нэ брраал!!
🤑
денежку дал и в границе - "дыра" !
За долЯри,
Ламца-дріца-гоп-ца-ца,
Тари-бари...
И только если он в договорняках с таможней то он мог решать вопросы провоза товара.
Так шо обогащался он в меру. Основное обогащение шло на таможню.
На кордоні всі єврики платять.
2. Нет фото машины с товаром(как там в капитане Врунгеле? - "А-нука, покажите товар.").
3. Кого и зачем дурит Цензор такой подачей новостей?