Высунул язык: пресс-секретаря президента Никифорова раскритиковали за дурашливое фото из Вашингтона. ФОТО

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров опубликовал в соцсетях дурашливое фото из американской столицы.

Фото опубликовано в Instagram пресс-секретаря, сообщает Цензор.НЕТ.

Никифоров запостил две фотографии: на одной он задумчиво смотри вдаль, на другой с высунутым языком делает вид, что "держит" Монумент Вашингтона. "1 или 2?" - предложил он подписчикам выбрать.

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Комментарии оказались преимущественно негативными.

"Дядя, ты дурак? Это смешно?", "Ляяяяяя, ты клоунидзе", "Я думала, это, может, фотошоп какой-то. Но нит. Какой позор сейчас представляет Украину на высшем уровне", "Испанский стыд", - пишут комментаторы.

Нашлись и те, кто поддержал веселое настроение Никифорова: они оставляют смеющиеся смайлики и предлагают оставить вторую фотографию.