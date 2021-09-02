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Высунул язык: пресс-секретаря президента Никифорова раскритиковали за дурашливое фото из Вашингтона. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров опубликовал в соцсетях дурашливое фото из американской столицы.

Фото опубликовано в Instagram пресс-секретаря, сообщает Цензор.НЕТ.

Никифоров запостил две фотографии: на одной он задумчиво смотри вдаль, на другой с высунутым языком делает вид, что "держит" Монумент Вашингтона. "1 или 2?" - предложил он подписчикам выбрать.

 
 
 
 
 
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Допис, поширений Sergii Nykyforov (@sergii.nykyforov)

Комментарии оказались преимущественно негативными.

"Дядя, ты дурак? Это смешно?", "Ляяяяяя, ты клоунидзе", "Я думала, это, может, фотошоп какой-то. Но нит. Какой позор сейчас представляет Украину на высшем уровне", "Испанский стыд", - пишут комментаторы.

Нашлись и те, кто поддержал веселое настроение Никифорова: они оставляют смеющиеся смайлики и предлагают оставить вторую фотографию.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+79
хорошо что только язык . мог бы высунуть кое-что другое .
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02.09.2021 01:22
+72
Это официальное лицо в составе делегации, неадекват полнейший! Завтра русопропаганда напишет что Вашингтон посетели украинские юродивые попрошайки во главе с клоуном и будут правы, к сожалению, не говоря уже о том какое мнение сложится у американской стороны о делегации.
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02.09.2021 01:32
+70
Дегенерат.
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02.09.2021 01:27
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Придурок.
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03.09.2021 00:19 Ответить
От замітье....Як тільки це стадо випустить із стойла десь поміж люди, так воно обізательно покаже своє іпануте нутро.
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03.09.2021 08:43 Ответить
долб*** - он и в ОП-е - долб***......
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03.09.2021 20:35 Ответить
Сходіть напишіть йому щось на Інстаграм)) Мавпочка ж хотіла стати зіркою, то розкажіть йому про те, що про нього, мавпу, думають нормальні українці. Правда він банить там швидко))
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04.09.2021 09:43 Ответить
Висунув язика: прессекретаря президента Никифорова розкритикували за пустотливе фото з Вашингтона - Цензор.НЕТ 9124
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04.09.2021 14:46 Ответить
*****, ну ******** какие-то, честное слово
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07.09.2021 15:58 Ответить
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