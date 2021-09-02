Вандалы раскопали массовое захоронение жертв Холокоста в Ривном. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Злоумышленник вырыл на месте захоронения яму глубиной около 1,5 метров.
Об этом сообщает Объединенная еврейская община Украины, информирует Цензор.НЕТ.
Акт вандализма осуществили в урочище "Сосенки", где захоронено около 17,5 тыс. жертв Холокоста.
"Вчера была обнаружена яма глубиной более 1,5 метра, видны многочисленные кости. Копатель испугался прохожих и покинул место преступления, оставив после себя все рабочие инструменты", - сказано в сообщении организации.
"Увидели яму, сверху прямо кости, в яме кости человеческие. Того, кто копал, кто-то напугал, и он бросил там всё, не маскируя яму. Там ведро, кости, кости сверху, перчатки. Была следственно-оперативная группа, снимали отпечатки пальцев с кирки, которую он оставил", - прокомментировали руководитель организации "Ривненская еврейская община" Геннадий Фраерман.
В полиции открыли дело о надругательстве и разыскивают того, кто вырыл яму.
"В яме находилась лопата, а поблизости — человеческие останки. По части 1 статьи 297 Уголовного кодекса Украины (надругательство над могилой) открыто уголовное производство и проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к совершенному преступлению", - пояснила пресс-секретарь областной полиции Светлана Карачун.
Санкция этой статьи предусматривает штраф до 3400 гривен, арест на срок до полугода, или ограничение или лишение свободы на срок до трех лет.
1 сентября работники спецкомбината закопали яму.
В этом году незаконные раскопки в урочище "Сосенки" осуществлялись не впервые - весной, когда сошел снег, тоже находили раскопанные места.
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Машина - жигуль синий, номера не помню
Чувак - лысый, на ленина похож
Шо дальше?
Днк ?)))
Перепуганых гастриков так и садят на кичу
Можливо там будут ще декілька персон, але методом пошуку алібі, все стане на свої місця.
Можливо, це зробив профі, що не бере телефон на справу, але факти говорять, що це був не профі.
А так - левая улика
С кирки снять пальци - какворобья в поле поймать
Насмотрятся кино и боятся)))
На языке лягавых - висяк
А форумняе пинкертоны сейчас все найдут)))
Нет жывых свидетелей - нет дела
Разве шо сам статью с пола подымет
Відразу ж пішла гуляти чутка, що то рештки євреїв, постріляних німцями у війну.
І лише через кілька років, уже за Незалежності, у приватній бесіді з директором нашого краєзнавчого музею я дізнався, що ті рештки насправді належали жертвам більшовицьких катів 1920-1930-х років. Чекісти, щоб не заморочуватись, закопували вбитих українців прямо у себе в дворі. А чутки про євреїв пустили кагебісти, щоб приховати свої злочини. Рештки, до речі, тоді тихцем вивезли у невідомому напрямку. Десь прикопали. Ось така от історія про "жертв Голокосту".
Я о том, что на еврейском захоронении невозможно найти лежак зольдатиков Вермахта. По определению.
Скорее всего, рыли яму под какой то фундамент, и нашли захоронение.
Очередной гамновброс, про антисемитизм в Украине.
Расходимся, нас *******. )))))
Но там бывают такие скульптуры
Мабуть бурштин вже закінчується
похоже местные власти пора привлечь к ответу тоже,
это чимстый антисемитизм ...