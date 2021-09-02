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Вандалы раскопали массовое захоронение жертв Холокоста в Ривном. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Злоумышленник вырыл на месте захоронения яму глубиной около 1,5 метров.

Об этом сообщает Объединенная еврейская община Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Акт вандализма осуществили в урочище "Сосенки", где захоронено около 17,5 тыс. жертв Холокоста.

"Вчера была обнаружена яма глубиной более 1,5 метра, видны многочисленные кости. Копатель испугался прохожих и покинул место преступления, оставив после себя все рабочие инструменты", - сказано в сообщении организации.

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Вандалы раскопали массовое захоронение жертв Холокоста в Ривном 01Вандалы раскопали массовое захоронение жертв Холокоста в Ривном 02

"Увидели яму, сверху прямо кости, в яме кости человеческие. Того, кто копал, кто-то напугал, и он бросил там всё, не маскируя яму. Там ведро, кости, кости сверху, перчатки. Была следственно-оперативная группа, снимали отпечатки пальцев с кирки, которую он оставил", - прокомментировали руководитель организации "Ривненская еврейская община" Геннадий Фраерман.

Вандалы раскопали массовое захоронение жертв Холокоста в Ривном 03

В полиции открыли дело о надругательстве и разыскивают того, кто вырыл яму.

"В яме находилась лопата, а поблизости — человеческие останки. По части 1 статьи 297 Уголовного кодекса Украины (надругательство над могилой) открыто уголовное производство и проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к совершенному преступлению", - пояснила пресс-секретарь областной полиции Светлана Карачун.

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Санкция этой статьи предусматривает штраф до 3400 гривен, арест на срок до полугода, или ограничение или лишение свободы на срок до трех лет.

1 сентября работники спецкомбината закопали яму.

Вандалы раскопали массовое захоронение жертв Холокоста в Ривном 04

В этом году незаконные раскопки в урочище "Сосенки" осуществлялись не впервые - весной, когда сошел снег, тоже находили раскопанные места.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+11
По телефону можна відстежити дуже легко. Якщо поліція забажає, то знайде його дуже легко.
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02.09.2021 02:17
+9
Щось це лайно копало дуже вчасно - коли Україна запевняє США у відсутності антисемітизму. Знайти і на допит в СБУ.
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02.09.2021 02:35
+8
Все вандалы из раши, там нет ничего святого, только путин.
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02.09.2021 02:54
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По телефону можна відстежити дуже легко. Якщо поліція забажає, то знайде його дуже легко.
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02.09.2021 02:17 Ответить
Так он отпечатки пальцев оставил, которые сняли с кирки. Так и найдут. Причём здесь телефон?
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02.09.2021 02:37 Ответить
Не пишіть хэрні. Щоб знайшли по відбитках, має бути в базах. В базах, як правило ті, хто раніше притягався. Чи всіх підряд ловити по вулицях і відкатувати пальці на дактилоскопічну експертизу?
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02.09.2021 02:42 Ответить
Элементарно. Он мог сдать их перед армейкой, на биометрический паспорт на эл. носителе требуется, на самой границе. Да где угодно...
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02.09.2021 02:53 Ответить
Элементарно - помогал лысому грузить инструмент на днях в машину
Машина - жигуль синий, номера не помню
Чувак - лысый, на ленина похож
Шо дальше?
Днк ?)))
Перепуганых гастриков так и садят на кичу
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02.09.2021 04:38 Ответить
може 4лєнін діда шукав мойшу бланка
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02.09.2021 06:49 Ответить
Вандалы раскопали массовое захоронение жертв Холокоста в Ривном - Цензор.НЕТ 3832
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02.09.2021 07:56 Ответить
штирлиц жеж переносил х/з чей чимидан...и праканала..но сомнительный осадок всё же остался...даже у зрителя
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02.09.2021 08:39 Ответить
В Беларусі усатий зібрав з усього чоловічого населення базу відбитків та ДНК.
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02.09.2021 04:02 Ответить
Телефон з'єднується з базою (т.н. сотою). Хто від'єднався від соти умовно в 6:00 (коли спугнули перехожі), а приєднався за 3 години до цього, той є підозрюваним.
Можливо там будут ще декілька персон, але методом пошуку алібі, все стане на свої місця.
Можливо, це зробив профі, що не бере телефон на справу, але факти говорять, що це був не профі.
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02.09.2021 04:00 Ответить
Это если гастрабайтер немецкий раньше с работы ушол проканает))
А так - левая улика
С кирки снять пальци - какворобья в поле поймать
Насмотрятся кино и боятся)))
На языке лягавых - висяк
А форумняе пинкертоны сейчас все найдут)))
Нет жывых свидетелей - нет дела
Разве шо сам статью с пола подымет
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02.09.2021 04:33 Ответить
а тєлєхвон був разовий а дядько бомж
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02.09.2021 06:52 Ответить
так всі зараз в рукавицях копають
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02.09.2021 06:50 Ответить
Щось це лайно копало дуже вчасно - коли Україна запевняє США у відсутності антисемітизму. Знайти і на допит в СБУ.
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02.09.2021 02:35 Ответить
що там дядько шукав от в чому питання =зараз в умані біля 30 000 хасідів їх треба опитати
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02.09.2021 06:54 Ответить
Так і знав, що богоізбранні обов*язково приплетуть антисемітизм.
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02.09.2021 07:43 Ответить
У моєму райцентрі (Черкащина) у 80-х роках під час ремонту прибудинкових комунікацій робітники відкопали масове поховання. В самому центрі міста, поряд з райвідділом міліції.
Відразу ж пішла гуляти чутка, що то рештки євреїв, постріляних німцями у війну.
І лише через кілька років, уже за Незалежності, у приватній бесіді з директором нашого краєзнавчого музею я дізнався, що ті рештки насправді належали жертвам більшовицьких катів 1920-1930-х років. Чекісти, щоб не заморочуватись, закопували вбитих українців прямо у себе в дворі. А чутки про євреїв пустили кагебісти, щоб приховати свої злочини. Рештки, до речі, тоді тихцем вивезли у невідомому напрямку. Десь прикопали. Ось така от історія про "жертв Голокосту".
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02.09.2021 11:28 Ответить
Все вандалы из раши, там нет ничего святого, только путин.
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02.09.2021 02:54 Ответить
у нас своих дегенератов хватает. Например, греческую Ольвию (с. Парутино) не кацапы грабят, а свои местные селяне. Даже великий "патриот" Украины Ющенко приложил к этому свои "чистые" руки
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02.09.2021 06:02 Ответить
а не представитель ли этот копатель коренной нации, уничтожавшей украинцев в период с 1917 по 1991 год?
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02.09.2021 03:10 Ответить
він він ''ізвращєнєц''
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02.09.2021 06:55 Ответить
Хрена там будут пальчики на кирке. Чудик в перчатках работал. Вон, в тексте:"Там ведро, кости, кости сверху, перчатки"(с). Коп в полуметре от асфальта(верхняя фотка). Стремное местечко, надо сказать, однако- рискнул! Видать сигнал МД был очень заманчив! Да и МД не простой, если на 1,5 метра взял- это очень качественный "глубинник". И- не дешевый. Дискретность сигнала имелась и показала- рыжьё! И вовсе не факт, что его кто-то напугал, вполне мог до "цели" нарыть и выполнив миссию- свалить. Тока не один он был, как минимум- трое. Двое рыли, а один, сверху- отвал грунта обычным МД прозванивал. Иначе- никак!
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02.09.2021 05:13 Ответить
Шо там искать-то можно ценного металлодетектором? Рояль с которым Рабинович шел на расстрел?
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02.09.2021 05:54 Ответить
Я сам удивлен, но, полагаю что что мог кто-то из жертв прихватить с собой какое -нибудь количество рыжья. Я не знаю какая там процедура была расстрела. Могли и не раздевая жертв- сразу расстреливать. Иначе я не вижу смысла этого копа, который отчетливо криминальный, нижняя фотка- мемориал- вот он!
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02.09.2021 05:58 Ответить
...а, коронки из жёлтого металла? Чать не фашисты ведь: коронки на строительство Фау-2 не вырывали...
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02.09.2021 06:55 Ответить
Зубы на такой глубине никакой детектор не найдет.
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02.09.2021 07:07 Ответить
коли холокостили мабуть ''зуби'' забули
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02.09.2021 06:57 Ответить
черный копатель. Скорее всего искал военное погребение. Такие придурки роют где попало и что попало. Потому что склепы на старых кладбищах давно все разграблены и не один раз
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02.09.2021 05:47 Ответить
Не соглашусь. Всё тут правильно, даже брезент подстелили, на нем удобней финальный поиск. Вызвонить на 1,5 м золотой зуб, а потом копать на мемориале- это невозможно, риск неоправдан, а мемориал- вот он- на нижней фотке, рядышком, не отмазаться никак. Значит вызвонили что-то покрупнее, заранее... подготовились... рыть ночью- невозможно, нужен свет, который выдаст копарей моментально, потому- копали с раннего утра, и торопились, понятно.
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02.09.2021 05:54 Ответить
Спорить можно долго. Давно, в моем городе интернациональное кладбище уничтожали. Так был у нас во дворе любитель туда на промысел ходить. То каску притащит, то крест немецкий. Может чего и круче находил, не знаю. Только очень может быть искали именно награды и прочие военные цацки Элементарная спичечница в хорошем состооянии может сотку баксов стоить
Вандалы раскопали массовое захоронение жертв Холокоста в Ривном - Цензор.НЕТ 5041
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02.09.2021 06:11 Ответить
Ух, ты!!! Вот это хабар знатный! Я впервые вижу, честно говоря, в таком изумительном состоянии.

Я о том, что на еврейском захоронении невозможно найти лежак зольдатиков Вермахта. По определению.
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02.09.2021 06:16 Ответить
так дурачье историю не учит.
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02.09.2021 06:27 Ответить
потому и сотка, что хрен найдешь)
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02.09.2021 09:26 Ответить
А ты хотел чтобы рыцарские кресты и ордена Красного знамени в лесу как грибы росли Вандали розкопали масове поховання жертв Голокосту в Рівному - Цензор.НЕТ 5850? Сейчас черных копателей с МИ в разы больше чем археологов с лопаами
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03.09.2021 03:35 Ответить
нет, конечно. констатирую)
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03.09.2021 09:17 Ответить
...рыли под видом водоканальцев, поди.
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02.09.2021 06:57 Ответить
чи кабельників
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02.09.2021 08:43 Ответить
Как говорил Станиславский ( не верю) .

Скорее всего, рыли яму под какой то фундамент, и нашли захоронение.

Очередной гамновброс, про антисемитизм в Украине.

Расходимся, нас *******. )))))
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02.09.2021 07:29 Ответить
Бред. Это, если коротко.
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02.09.2021 07:32 Ответить
Бред ? У нас сентябрь, желтые листья, а на фото одуванчики цветут ))) Когда была сделано фото ? Подсказать когда цветут одуванчики, или сами найдете ? Яма имеет четкую геометрию, это говорит о том что у тех кто попал, было тех.задание. Никаким вандализмом там и не пахнет. Тема для лохов. ))))
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02.09.2021 11:17 Ответить
Очень похоже, что собирались устаеовить бигморду слуги урода, или про велыке крадивныцтво.
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02.09.2021 08:08 Ответить
який фундамент в парку?
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02.09.2021 08:27 Ответить
Я понимаю, что ты дремучий и небыл никогда в парке.
Но там бывают такие скульптуры
Вандалы раскопали массовое захоронение жертв Холокоста в Ривном - Цензор.НЕТ 2312

Вандалы раскопали массовое захоронение жертв Холокоста в Ривном - Цензор.НЕТ 9799
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02.09.2021 08:47 Ответить
значить ти ніколи не був в Рівному Вандали розкопали масове поховання жертв Голокосту в Рівному - Цензор.НЕТ 3890
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02.09.2021 10:58 Ответить
Шукачі бурштину переключились на пошуки золотих зубів з могил.
Мабуть бурштин вже закінчується Вандалы раскопали массовое захоронение жертв Холокоста в Ривном - Цензор.НЕТ 2185
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02.09.2021 08:23 Ответить
та вы задрали каком ривном-ровно
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02.09.2021 08:36 Ответить
незвично, канєшно, но такії новації...
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02.09.2021 08:45 Ответить
а де буква i,,??
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02.09.2021 14:21 Ответить
і?
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02.09.2021 14:29 Ответить
ну да
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02.09.2021 18:34 Ответить
біндєри клятиє, єщьо і на малорасійскам пішут
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02.09.2021 10:09 Ответить
асфальт не над могилой положен ?
похоже местные власти пора привлечь к ответу тоже,
это чимстый антисемитизм ...
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02.09.2021 09:07 Ответить
Во многих городах сейчас на месте старых (до 30-х годов) кладбищ- парки и стадионы. В основном это Харьков, Киев, Днепр.
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02.09.2021 09:21 Ответить
То комунальник лайтбокс збиралися ставити, а відкопали кістки і пішли виясняти.
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02.09.2021 10:07 Ответить
Зразу після війни всякі порпалися в таких могилах "золото" шукали. Бо вважалося, що євреї завжди золото накопичують.
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02.09.2021 10:12 Ответить
Що можна взяти з могили померлого з голодовки? Таки придурки.
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02.09.2021 10:37 Ответить
 
 